Arbeiten Seite an Seite: KSB-Chef Peter Schnabel (l.) und David Beider, der neue Vorsitzende der Sportjugend. (KSB Diepholz)

David Beider war erst wenige Tage im Amt, da zog es ihn in die Geschäftsstelle des Kreissportbundes Diepholz in Affinghausen. „Ich wollte so schnell wie möglich einen Fahrplan haben, wie es weitergeht“, verrät der 23-Jährige. Aus ihm spricht Tatendrang für eine Aufgabe, für die er sich schon lange interessiert. Der Bassumer ist der neue Vorsitzende der Sportjugend Diepholz.

Das Themengebiet ist nicht neu für Beider: Der Student der Wirtschaftsethik und Politik an der Universität Vechta war im Jahr 2016 der erste Bundesfreiwilligendienstleistender in der Sportregion für das Handlungsfeld Sportjugend. Und auch dem Sport ist er eng verbunden: Für den SV Bassum von 1848 steht er auf dem Schießstand. „Am letzten Wochenende habe ich meinen ersten Wettkampf seit drei Jahren bestritten. Da kamen viele Erinnerungen hoch an schöne Wettkämpfe. Alles war wieder wie früher“, erzählt er. Seit Kurzem wohnt er wieder in der Lindenstadt, und da war sein Sport sofort wieder ein Thema. Dessen Bedeutung kennt er nur zu gut. „Das Wertvollste ist, dass man wieder in eine Gemeinschaft aufgenommen wird. Es gibt viele soziale Aspekte. Auch in einem Schützenverein geht es um Gesellschaft und Geselligkeit.“ All das also, was er den Jugendlichen nahe bringen möchte.

Dass die Wahl eines neuen Sportjugend-Vorsitzenden Anfang des Monats in die Zeit kurz nach seiner Rückkehr fiel, war ein glücklicher Zufall. Für Beider passte das perfekt: „Ich bin dem Sportbund immer verbunden gewesen. Und weil ich nun ein Ehrenamt abgeben werde, passt es auch zeitlich.“ Das Ehrenamt, von dem er spricht, ist das des stellvertretenden Landesvorsitzenden des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Niedersachsen, einer Studienorganisation der CDU. Der 23-Jährige kennt sich also auch auf politischem Parkett durchaus aus – auch das ist wichtig bei der Arbeit in der Dachorganisation von mehr als 220 Sportvereinen im Kreis Diepholz.

Jugendarbeit sichtbar machen

Beider und die stellvertretende Vorsitzende Anja Getz wollen „den Vereinen helfen, ihre Jugendarbeit voranzubringen“. Dass das nicht immer einfach ist, weiß Beider. Die Besonderheiten des Kreises Diepholz sind ihm bewusst: „Wir haben kein Zentrum.“ Das sei etwa in den Kreisen Vechta, Nienburg oder Cloppenburg anders. Dort gebe es eine Kreisstadt, die zentral gelegen sei. „Wir im Kreis Diepholz sind extrem dezentral. Wer weiß denn wirklich genau, was für grandiose Arbeit in der Nachbarschaft geleistet wird?“, fragt er rhetorisch und erklärt: „Wir wollen das sichtbarer machen.“ Diese Idee gefällt auch dem Kreissportbund-Vorsitzden Peter Schnabel: „Wir freuen uns, dass David die Aufgabe übernommen hat, weil er sehr agil und fachkundig ist.“ Nicht immer sei es einfach, die Jugendlichen zu erreichen.

Dabei mangele es an einem breit gefächerten Sportangebot nicht, findet Beider und nennt etwa seine Bassumer Schützen. Er erinnert sich: „Wir hatten damals Schwierigkeiten, einen Kinderkönig zu ermitteln, mittlerweile trainieren jeden Dienstag rund 20 Kinder bei uns.“ Doch es gebe noch mehr Beispiele: „Der TSV Bassum hat eine grandiose Fußballsparte, die DLRG Twistringen macht das ganze Jahr über super Events und der SKIP Syke macht eine tolle Ausbildung und fährt regelmäßig zu Wettkämpfen.“ Wünsche sollten da kaum offen bleiben für sportinteressierte Jugendliche. Man müsse die Angebote nur noch mehr nach außen tragen.

Damit hat Beider, der für zwei Jahre gewählt wurde, einen Aspekt seiner Arbeit bereits geschildert. Generell könne man die Vorstandsarbeit mit vielen Aufgaben füllen, weiß er: Fortbildungen oder auch Trendsportarten sind Themenfelder. Wo der Schwerpunkt der Sportjugend in seiner und Genz’ Amtszeit liegt, das steht noch nicht genau fest. Das Duo sucht derzeit Mitstreiter. Eines dagegen ist laut Beider sicher: Den guten Draht zum Landessportbund wolle man nutzen, um etwa bei Anträgen auf Fördermittel zu helfen.

Auch Events soll es geben. So schwebt Beider eine Veranstaltung für Ehrenamtliche in der Jugendarbeit vor, womöglich mit kleiner Fortbildung und einem geleiteten Austausch über Jugendarbeit. Von anderen lernen ist das Stichwort. Man könne auch über digitale Sprechstunden für Fördermöglichkeiten nachdenken, überlegt der Bassumer. Wichtig sei, dass die Ehrenamtlichen der Vereine auf ihn und den Kreissportbund zukämen. Denn gut aufgestellt sei man allemal. Schließlich gibt es mit Tjarden Lohmeier-Kraus einen hauptamtlichen Sportreferenten, der unter anderem für die Sportjugend zuständig ist.