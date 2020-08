Der TuS Sudweyhe mit Jendrick Meißner (am Ball) mühte sich vergebens und verlor gegen die BTS Neustadt mit 3:4. (Vasil Dinev)

Jede Serie reißt irgendwann mal: In der Vorbereitung ist der Fußball-Bezirksligist TuS Sudweyhe bis zum gestrigen Tag ungeschlagen gewesen. Doch der Bremen-Ligist BTS Neustadt konnte den Grün-Weißen einen kleinen Denkzettel verpassen. „Der kommt vielleicht auch zur rechten Zeit“, meinte TuS-Trainer Benjamin Jacobeit, der zusammen mit Sven Helms die Geschicke leitet, nach der 3:4 (1:2)-Niederlage seiner Mannen.

„Es hat uns gezeigt, dass man nicht nur mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle gewinnt“, zieht Jacobeit die Lehren aus der ersten Niederlage in der Vorbereitung. „Neustadt hat sehr physisch gespielt und hat sich ordentlich in die Zweikämpfe geworfen. Zudem hatten sie ein paar gute Kicker in ihren Reihen.“ Das war auch in den ersten Minuten zu sehen. Die Gäste fanden gut in die Partie hinein, der TuS Sudweyhe wirkte dagegen leicht nervös, leistete sich viel zu viele simple Abspielfehler. Doch trotzdem waren es die Hausherren, die nach zehn Minuten in Führung gingen. Die Gäste hatten den Ball nicht wirklich klären können. Das nutzte Neuzugang Marvin Zwiebler aus und vollstreckte trocken zum 1:0.

Nun hatten die Gastgeber die Partie unter Kontrolle und kamen immer wieder gefährlich vor das Gehäuse. Doch das 2:0 wollte nicht fallen. Stattdessen holte sich der Bremen-Ligist mit fortlaufender Zeit immer mehr Selbstvertrauen. Vor allem die beiden Ex-Brinkumer Gordy Mumpese und Hassan Sleiman sowie Mamadou Imbrahima Diop sorgten offensiv für ordentlich Alarm. Der Ausgleich lag in der Luft und fiel schließlich auch: Diop steckte durch auf Kris-Yanik Walters, der zum 1:1 einschob (44.). Und es kam noch dicker für die Mannen von Jacobeit und Helms. Die Defensive leistete sich einen Fauxpas im Aufbauspiel. Der Nutznießer war Mumpese, der zum 1:2-Halbzeitstand einnetzte (45.).

„Wir haben es eigentlich nicht schlecht gelöst, aber hinterher dann viel zu viele lange Pässe gespielt. Das war eigentlich nicht unser Plan“, bemängelte Jacobeit.

Offensivdrang wird nicht belohnt

Nach der Pause wurde es dann wild: Alleine der TuS Sudweyhe tauschte sieben Spieler aus, einige Leistungsträger verließen den Platz. Das machte sich bemerkbar. Der BTS Neustadt kam mit mehr Druck aus der Kabine, drängte auf das 1:3. Allerdings war der TuS Sudweyhe dann erfolgreich. Jendrick Meißner fand im Zentrum Stephen Bohl, der das 2:2 erzielte (55.). Davon ließen sich die Gäste jedoch nicht unterkriegen, Mumpese antwortete prompt und traf zum 2:3 (56.). „Dann haben sich wieder zu viele Fehler bei uns eingeschlichen“, seufzte Jacobeit. Es war kein Spielfluss mehr zu erkennen. So kam der Foulelfmeter für die Hausherren zur rechten Zeit. Bohl schnappte sich die Kugel, rutschte aus, traf aber trotzdem zum 3:3-Ausgleich (70.). „Wir müssen wieder mehr Fußball spielen“, brüllte der TuS-Coach immer wieder ins Feld hinein.

Dann wurde es kurios: Neustadts Keeper Oumar von Asseburg wollten einen langen Ball von Sudweyhe eigentlich nur klären. Doch sein entsprechender Versuch wurde immer länger, TuS-Torhüter Alexander Keskinsoy verschätzte sich grob, sodass Diop nur noch ins leere Tor einschieben musste – das 3:4 (74.).

Erneut gerieten die Gastgeber also ins Hintertreffen, doch die Moral stimmte auch diesmal wieder. Der TuS Sudweyhe schaffte es, mehr Tiefe in sein Spiel zu bringen. Plötzlich kamen die langen Diagonalbälle wieder an. So wurde der bullige Stürmer Marvin Zwiebler immer wieder freigespielt. Doch es fehlte der letzte Drang zum Tor. Weshalb die Sudweyher die Niederlage auch nicht mehr verhindern konnten.

„Im Defensivverhalten müssen wir im nächsten Spiel anders auftreten“, betonte Bejamin Jacobeit, fügte ab er auch hinzu: „Mit dem derzeitigen Stand der Vorbereitung bin ich trotzdem sehr zufrieden.“