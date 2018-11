Müssen gegen Bavenstedt auf bis zu 13 Spieler verzichten: die beiden Stuhrer Trainer Christian Meyer (links) und Stephan Stindt. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Die Erinnerungen an diesen historischen Tag sind durchaus noch frisch: Am 5. August bestritt der TV Stuhr sein erstes Punktspiel überhaupt in der Fußball-Landesliga. Das 1:2 gegen den SV Bavenstedt mit dem eigenen Ausgleich, aber auch dem entscheidenden Gegentor in der Nachspielzeit war dramatisch. An diesem Sonnabend, genau 96 Tage später, steigt das Wiedersehen zwischen dem TVS und dem SVB, dieses Mal nicht an der Pillauer Straße in Stuhr, sondern an der Bavenstedter Hauptstraße in Hildesheim. Ab 14 Uhr wollen die Gäste um die beiden Trainer Stephan Stindt und Christian Meyer alles dafür tun, um erfolgreich in die Rückrunde zu starten.

Nach dem ersten Aufeinandertreffen beider Teams haben sich die Wege der Kontrahenten auch tabellarisch getrennt: Bavenstedt hat sich oben festgesetzt, Stuhr hängt als Vorletzter unten fest. Gerade die Entwicklung der Hildesheimer macht Stindt auch am Saisonauftakt fest: „Wenn man so spät ein Spiel gewinnt, dann zehrt man natürlich davon. Den Schwung haben sie mitgenommen.“ Die große Qualität in Reihen des SVB mussten die Stuhrer im August anerkennen. Verloren geben sie das Rückspiel deshalb allerdings nicht: „Wir haben damals toll dagegengehalten und toll gekämpft. Wir werden auch dieses Mal alles in die Waagschale werfen, was wir haben, und es Bavenstedt so schwer wie möglich machen“, verspricht Stindt. Allerdings sind die personellen Vorzeichen kompliziert: Bis zu 13 Spieler werden den Gästen fehlen. „Das sind natürlich sehr viele Ausfälle auf einmal“, weiß Christian Meyer. „Aber davon wollen wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben einen großen Kader, um auf diese Probleme reagieren zu können.“