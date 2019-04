Bremerhaven/Weyhe. Die Bezirksliga-Fußballer des SC Weyhe mussten gegen Tuspo Surheide eine knappe 0:1 (0:1)-Niederlage einstecken. SCW-Coach Harald Meyer, der die Mannschaft gemeinsam mit Dennis Lingnau trainiert, war nach der Partie enttäuscht: „Wir waren das klar bessere Team. Allerdings haben wir unsere Chancen nicht reingemacht. Warum das so ist, kann ich mir nicht erklären.“

Über weite Teile des Spiels waren die Gäste die spielbestimmende und überlegene Mannschaft. „Doch der Ball wollte einfach nicht rein“, ärgerte sich der SCW-Trainer. In Hälfte eins boten die Gäste dem Gegner kaum Möglichkeiten. Zwei richtige Chancen aufseiten Surheides machte Meyer aus – und eine ging, auch dank eines Fehlers der Weyher, rein. Nach einem Querpass in die Mitte schnappte sich ein Gegenspieler der Gastgeber den Ball, passte auf Bugra Kurt, der mit seinem Treffer kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs das 1:0 markierte (44.). „Ich habe die Jungs vor dem Spiel noch gewarnt, diese Querpässe in die Mitte sein zu lassen. Das war einfach eine blöde Aktion“, monierte Meyer, dessen Team in der zweiten Halbzeit noch einmal richtig aufdrehte. „Gefühlt ging es nur auf ein Tor, aber es war wie verhext“, war der SCW-Trainer ratlos. Darüber hinaus mussten die Gäste aus Weyhe in der 60. Minute Marco Lampe verletzt auswechseln. „Er ist auf dem Rasen ausgerutscht und hat sich wohl etwas an der Leiste zugezogen. Er wollte zwar weitermachen, wir sind aber auf Nummer sicher gegangen und haben ihn ausgewechselt“, berichtete Meyer.

Auch wenn die Weyher in den zweiten 45 Minuten die Oberhand hatten, gelang ihnen der Ausgleichstreffer nicht mehr. Trotz der Niederlage bleiben sie aber weiterhin im Rennen in Sachen Aufstieg, weil der Tabellenzweite Hasenbüren gegen Sebaldsbrück 2:2 spielte. Doch davon wollte Meyer nichts wissen: „Das spielt für uns gar keine Rolle. Als nächstes kommt Türkspor. Dann schauen wir, wie es weitergeht.“