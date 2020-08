Trainer Mike Gabel will mit seinem Brinkumer SV in der neuen Saison so lange wie möglich um den Titel mitspielen – und auch im Pokalwettbewerb angreifen. (Thorin Mentrup)

Herr Gabel, das Pokalduell in Aumund am Dienstagabend ist das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Blicken Sie angespannt oder mit Vorfreude auf die Partie?

Mike Gabel: Ganz klar mit Vorfreude. Wir hatten lange genug Pause vom Spielbetrieb. Alle freuen sich, dass es wieder losgeht. Das merkt man auch ganz extrem bei der Mannschaft. Die Jungs geben noch ein bisschen mehr Gas. Das Training ist auf einem hohen Level. Jeder spürt, dass es um die Plätze geht – und jeder will in der Startelf stehen.

Sie haben gute Ansätze und sind eine solide Mannschaft. Trotzdem kann es für uns nur ein Ziel geben: dass wir eine Runde weiterkommen. Das ist ganz klar.

Eine hohe. Wenn wir teilnehmen, wollen wir auch gewinnen. Der Pokal ist aber auch sehr schwierig. Das hat man beim Finaltag der Amateure gesehen, dort haben sich die höherklassigen Mannschaften sehr schwer getan. Dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat, ist für mich keine Phrase, sondern die Wahrheit. Das haben wir letztes Jahr am eigenen Leib erfahren in Bremerhaven, als wir alle Voraussetzungen hatten, das Spiel zu gewinnen, sogar eine Halbzeit in Überzahl waren und geführt haben. Und dann verlierst du unglücklich 3:2, obwohl du 45 Minuten lang anrennst. Das soll uns dieses Jahr nicht passieren.

Sechs Punkte und 9:4 Tore in der letzten Saison – das sind wirklich gute Erinnerungen. Das 4:3 hier Zuhause war mein erster Punktspielsieg als Trainer in Brinkum. Damals haben wir uns noch sehr schwer getan. Da waren wir noch nicht so weit und haben noch Zeit gebraucht. Vegesack kam als Tabellenführer zu uns, wir haben etwas glücklich gewonnen. Im Rückspiel war es dann aber eine klare Sache. Wir haben 5:1 gewonnen und waren richtig stark.

Sie ist schon weiter. Definitiv. Aber auch mit einem etwas anderen Stil. Wir gestalten unsere Ballbesitzphasen noch höher und bereiten unsere Angriffe noch besser vor als in der letzten Saison. Wir haben auch ein bisschen mehr individuelle Qualität im Eins-gegen-Eins im offensiven Bereich. Aber beim letzten Ergebnis gegen die SAV hat auch alles zusammengepasst. Wir hatten einen sehr, sehr guten Tag. Sonst schlägt man so einen Gegner nicht 5:1.

Den Pokal wollen wir gewinnen. In der Meisterschaft ist es immer etwas komplizierter, da muss einfach viel passen. Aber wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Das ist auch das, was die Jungs wollen. Wir sind hungrig. Aber dass wir Meister werden, sagen wir nicht. Denn da gehört einfach wahnsinnig viel dazu. Da hast du in der 90. Minute mal Glück, dass der Ball gegen den Pfosten oder Latte geht, oder hast Pech, dass er reingeht. Oder dein Ball landet am Pfosten – und dann hast du nur einen Punkt statt drei. Oder vielleicht sogar gar keinen. Man muss auch berücksichtigen, dass wir 34 Spieltage haben, vier mehr als sonst. Da muss man immer auch auf Verletzte schauen. Wir versuchen als Trainerteam extrem sensibel zu arbeiten und den Jungs die Pausen zu geben. Wir arbeiten da präventiv mit Klaus (Lange, der Fitnesstrainer, Anm. d. Red.) im athletischen Bereich. Das hat letztes Jahr super funktioniert. Das wünsche ich mir auch in dieser Saison.

Nein, und das machen wir auch nicht. Wir sind uns schon sicher, dass wir eine gute Rolle spielen und so lange wie möglich um den Titel mitspielen werden. Am Ende entscheiden bei 34 Spieltagen aber Kleinigkeiten. Da kann man nicht alles planen und beeinflussen – denn Bayern München sind wir nicht. Dafür ist die Liga auch zu ausgeglichen. Einige Mannschaften haben gut aufgerüstet.

Den Bremer SV natürlich, auch den OSC Bremerhaven. Ich bin auch der Meinung, dass man den TuS Schwachhausen nicht abschreiben darf. Die SV Hemelingen hat außerdem eine gute Mannscahft zusammengestellt. SFL Bremerhaven darf man auch nicht vergessen, sie zählten in den letzten beiden Jahren zu den Top vier. Das sind alles Mannschaften, die man richtig ernstnehmen muss. Andere Teams haben sich stark verändert, so wie Blumenthal. Die darf man nicht abschreiben. Sie haben im Pokalfinale ein 2:2 gegen Oberneuland geholt. Das muss man erstmal schaffen. Dazu kommt immer auch eine Überraschungsmannschaft.

Es gibt fünf, sechs Mannschaften, die da oben mitmischen können. Es ist nicht so wie in den letzten Jahren, als man sagen konnte, es gibt ein oder zwei Teams, die alles gewinnen. Das war in der letzten Saison schon anders. Die Liga entwickelt sich von der Qualität. Sie wird in der Spitze immer breiter – und in diesem Jahr ganz besonders. Auch weil Oberneuland raus ist. Ich gönne dem FCO den Aufstieg total, aber würde trotzdem gern weiterhin gegen sie spielen, weil wir uns mit den besten Mannschaften aus Bremen messen wollen. Aber vielleicht sehen wir uns ja im Pokal. Ich glaube, das geht sogar erst im Finale…

Ja, das war definitiv ein Feintuning. Wir haben genau geschaut, wie wir auftreten wollen und wer zu uns passt. Da achten wir in erster Linie auf den Charakter und dann auf die fußballerischen Fähigkeiten. Ich glaube, dass wir da keinen schlechten Job gemacht haben. Die Jungs stehen super füreinander ein und haben sehr viel Spaß miteinander. Ich verspreche mir da schon einiges von ihnen. Ich glaube, dass wir im spielerischen Bereich noch stärker werden können. Wir sind noch nicht da, wo ich gern hin will. Das wird noch ein paar Wochen dauern. Aber wenn wir da sind, sind wir eine ganz unangenehme Mannschaft.

Ganz klar Josi (Jost-Eike Behrens, Anm d. Red.). Was der Junge momentan spielt, ist irre. Er fragt mir ein Loch in den Bauch, sogar im Spiel. Das freut mich total – und das Beste ist: Er setzt das auch um. Es macht richtig Spaß mit ihm. Er kann eine Überraschung werden. Er ist schon ganz nah dran an der ersten Elf.

Wir haben eine hohe Zufriedenheit in der Mannschaft, weil wir immer fair und ehrlich sind. Wir behandeln alle gleich. Da gibt es keine Ausnahmen. Alle Spieler sprechen untereinander, und ich weiß, dass wir da einen verdammt guten Ruf in der Szene haben, weil wir offen sind und gute Arbeit leisten. Das spiegelt sich dann darin wider, dass man Spieler leichter davon überzeugen kann, zu uns zu wechseln. Ich glaube, ich habe keinen Spieler nicht bekommen, den ich haben wollte. Der finanzielle Anreiz ist es nicht. Es geht um Entwicklung und hungrige Jungs, die miteinander ein Ziel erreichen wollen.

Ja, aber auch ein Luxusproblem. Jedes Wochenende müssen wir einen 18er-Kader aufstellen, wir haben aber 24 Spieler im Kader. Ich muss also jede Woche sechs Spieler enttäuschen. Aber den Begriff Stammspieler gibt es für mich auch gar nicht. Wenn du so einen ausgeglichenen Kader hast, dann muss sich jeder jede Woche neu präsentieren. Und schafft das einer nicht – und da ist es auch ganz egal, wer das ist – spielt er nicht. Außerdem muss man rotieren, wenn man eine hohe Qualität im Kader hat. Aber nur eine im Kern funktionierende Mannschaft akzeptiert das. Nur wenn jeder mitzieht und seine persönlichen Bedürfnisse in die zweite und die Teambedürfnisse in die erste Reihe stellt, kannst du oben angreifen und deine Ziele erreichen. Wenn sich zeigt, dass jemand bei uns das nicht kann, dann kann er bei uns nicht weiter Fußball spielen. Das ist eine klare Regel. Das wissen die Spieler auch. Das haben wir im letzten Jahr schon umgesetzt. Dadurch ist die Trainingsleistung noch einmal angestiegen und die Entwicklung hat sich beschleunigt.

Viele sind es schon: Nicolai Gräpler, Hasan Dalkiran und Julius Rahmig sind drei Jungs, die hier wohnen. Sie kommen in die nächste Altersstruktur. Julius hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung und Nicolai ist kein junger Spieler mehr. Er muss den nächsten Schritt innerhalb einer Mannschaft machen. Und Hasan ist der Typ mit dem größten Siegeswillen, den ich je trainiert habe. Er war letztes Jahr schon ein Gesicht der Mannschaft. Wir haben generell viele Jungs aus der Region: Herman Mulweme zum Beispiel. Er nimmt seinen dritten Anlauf hier und integriert sich sehr gut. Mit seinem Alter und seiner Rolle in der Mannschaft muss er da auch als Vorbild vorangehen. Es ist cool, dass wir einige Jungs aus dem Kreis hier haben. Dazu gehören auch Jonas Knüppel, Lars Goebel und Mert Bicakci, der aus Syke kommt und nun in Delmenhorst wohnt. Auch Dennis Krefta, Diyar Kücük oder Marcel Pfaar sind Jungs mit Brinkumer DNA. Auch sie waren schon einmal hier.

Ich habe zuvor ja schon zwei Jahre in Riensberg gearbeitet, deshalb war es keine riesige Umstellung für mich. Die Mannschaft hat aber mehr Qualität, ich kann mehr mit den Jungs machen. Das ist die einzige Umstellung. Es war ein guter Schritt für mich, es war aber auch gut, dass ich in den letzten vier Jahren zugeguckt und gelernt habe – und von den Trainern, bei denen ich das machen durfte, konnte man eine ganze Menge lernen. Davon habe ich sehr profitiert.

Ich nehme mir Jahr für Jahr dasselbe vor: ruhiger zu werden. Ich glaube, mit den Schiedsrichtern gehe ich mittlerweile gut um. Auch der Umgang mit den Spielern ist als Cheftrainer natürlich ein bisschen anders. Ich bin da entspannter geworden, weil ich automatisch mehr Respekt erhalte als Co-Trainer. Das ist einfach so in einer Fußballmannschaft. Dieser automatische Respekt eines Cheftrainers nimmt dir tatsächlich ganz schön viel Arbeit ab. Auch deshalb bin ich deutlich ruhiger geworden.

Dann werde ich richtig eskalieren. Wenn es so weit kommt, werden die Tische durchgetreten.

Das Interview führte Thorin Mentrup.

Zur Person

Mike Gabel (38)

geht in sein zweites Jahr als Trainer des Bremen-Ligisten Brinkumer SV. In der ersten Saison gelang ihm der Umbruch beim Meister von 2018 und führte das Team auf Rang drei. Auch in die neue Spielzeit, die mit dem Pokalspiel bei Eintracht Aumund (Dienstag, 19 Uhr) beginnt, startet der BSV ambitioniert.

Weitere Informationen

Der Kader

Zugänge: Herman Mulweme (TuS Schwachhausen), Can Ercan (Heeslinger SC), Marcel Pfaar (BSC Hastedt), Eugen Uschpol (TB Uphusen), Jost-Eike Behrens (JFV Weyhe-Stuhr A-Jugend), Ramien Safi (TB Uphusen), Richard MC Mensah Quarshie (SV Werder Bremen III), Muhammed Sanneh (Blumenthaler SV), Lars Goebel (BSV Rehden)

Abgänge: Saimir Dikollari (SC Twistringen), Gordy Mumpese, Hassan Sleiman (beide BTS Neustadt), Maximilian Wirth (SV Heiligenfelde), Marvin Ekuase (TSV Ottersberg), Marcel Dörgeloh (TSG Seckenhausen-Fahrenhorst)

Restkader: Ralph Müller, Ali Hazimeh, Nicolai Gräpler, Esin Demirkapi, Max Degenhardt, Hasan Dalkiran, Julius Rahmig, Hyoung-bin Park, Jannik Bender, Kevin Artmann, Dennis Krefta, Yassin Bekjar, Hamudi Taha, Diyar Kücük, Mert Bicakci, Darko Krajina, Jonas Knüppel

Trainer: Mike Gabel

Co-Trainer: Kevin Artmann, Klaus Böttcher

Torwarttrainer: Torsten Degenhardt

Fitnesstrainer: Klaus Lange

Betreuer: Nico von Rönn