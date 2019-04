Landesliga Bremen Männer: Nach der einwöchigen Pause geht es für die Handballer der HSG Stuhr an diesem Wochenende mit dem Ligabetrieb weiter. Die Mannschaft von Trainer Sven Engelmann tritt bei der HSG Verden-Aller an, die derzeit auf Platz neun rangiert. Die Laune bei den Stuhrern ist gut, auch weil die Engelmann-Sieben gegen die Zweitvertretung der HSG Delmenhorst trotz einiger personeller Probleme einen starken Auftritt hinlegte, das Spiel mit 30:26 gewann und nun mit einem positiven Gefühl in die Begegnung gehen kann. Die Vorzeichen vor dem Duell mit die Mannschaft aus dem Landkreis Verden stehen gut: Das Hinspiel entschieden die Stuhrer klar und deutlich mit 39:29 für sich. Über die gesamte Partie waren die damaligen Gastgeber überlegen und ließen dem Gegner keine Chance – aus Sicht der Engelmann-Sieben kann sich das gern wiederholen. Mit einem Sieg würde sie zudem Schwung holen für das Nachholspiel gegen den Tabellennachbarn TV Oyten am kommenden Donnerstag in eigener Halle.

Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr in Verden