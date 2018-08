Der Mann des Spiels: Pitcher Alexander Möller. (Barrien Green Bears)

Delmenhorst/Barrien. In einem Baseball-Krimi haben die Barrien Green Bears ihren ersten Sieg seit Ende Mai eingefahren und Rang drei in der Landesliga erobert. Nach fast vier Stunden und zweifacher Verlängerung triumphierten die Green Bears, die als Spielgemeinschaft mit den Löningen Tigers auflaufen, bei den Buxtehude Hedgehogs mit 14:7 in einer Partie, die gleich mehrere Helden hervorbrachte – allen voran Alexander Möller, wie Daniel Niebuhr berichtet. Der Pitcher entnervte die Buxtehuder nicht nur mit 17 Strikeouts, er schlug auch den ersten Homerun seiner Laufbahn. „Alex war überragend“, meinte Abteilungsleiter Karsten Bonhuis. „Aber es war auch eine tolle Teamleistung. Alle elf Spieler waren auf Base, jeder hat seinen Beitrag geleistet.“

Mit elf Innings war es die längste Partie in der 13-jährigen Green-Bears-Geschichte, doch Langeweile kam nie auf. Durch Viktor Falkenberg und Patrick Neddermann führten die Gäste früh mit 2:0, kassierten aber vier Punkte im sechsten Inning. Chris Reinsdorf verkürzte auf 3:4, ehe Möller mit einem Homerun im achten Durchgang ausglich. Als danach noch Vitalij Feil zum 5:4 punktete, lagen die Green Bears wieder vorn, doch Buxtehude erzwang im neunten Durchgang das 5:5 und die Verlängerung. Dort wurde es noch dramatischer: Feil erzielte nach einem Hit von Daniel Niebuhr das 6:5 und stand danach auch defensiv im Mittelpunkt. Buxtehude zog erneut gleich und stand vor dem Sieg, doch Feil beendete das zehnte Inning mit einem Wurf zu Falkenberg an die erste Base – wo der Buxtehuder Schlagmann hauchdünn Aus gegeben wurde.

Im elften Durchgang explodierten die Green Bears förmlich: Möller und Bonhuis schlugen ein Single, Feil sogar zwei und Matthias Rogge, Falkenberg und Spielertrainer Tobias Legenhaus nacheinander Doubles – ein Offensiv-Spektakel für acht Punkte. Buxtehude gelang danach nur noch ein Run, bevor Möller die Partie mit seinem 17. Strikeout beendete. „Es war ein emotionaler Sieg, der uns einen Schub geben kann“, fand Bonhuis.