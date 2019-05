Dennis Böschen (am Ball) kehrt zur neuen Saison zurück zum SV Bruchhausen-Vilsen. (Thorin Mentrup)

Bruchhausen-Vilsen. Der künftige Fußball-Kreisligist SV Bruchhausen-Vilsen darf sich für die kommende Saison auf einen Neuzugang und Rückkehrer freuen. Nach einer einjährigen Pause kehrt Dennis Böschen zum SVBV zurück und steht damit als erster Neuzugang fest. Das teilte der Vorsitzende Thomas Warnke am Montagmorgen mit. Böschen hatte in der Saison 2017/2018 einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga und gehörte zu den Leistungsträgern der Vilser. In der kommenden Saison will er mit seiner Erfahrung die junge Mannschaft unterstützen. „Dennis wird uns mit seiner Art sehr helfen. Ich bin wirklich froh, dass er zurück ist“, war SVBV-Coach Patrick Tolle erfreut über die Nachricht.