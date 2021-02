Bassums Landesliga-B-Jugend mit Coach Dennis Hammer (ganz links). (fr)

Bassum. Ein halbes Leben Ehrenamt – natürlich hat Dennis Hammer in 14 Jahren etliche Höhepunkte erlebt. Sportlich waren zwei Spielzeiten besonders prägend.

Da war zum einen das Abenteuer B-Jugend-Landesliga in der Saison 2015/16. „Wir waren der kleine Dorfverein“, beschreibt Hammer die Bassumer Ausgangslage mit Blick auf die Konkurrenz wie den VfL Bückeburg, den JFV Calenberger Land oder auch den HSC Hannover. Trotzdem spielte der TSV lange um den Klassenerhalt mit. „Das war eine prägende Zeit“, sagt der 28-Jährige. Vor allem aber eine emotionale. Nach dem Abstieg seien auch bei ihm die Tränen geflossen. „Da ist der ganze Druck abgefallen. Wir haben dreimal pro Woche trainiert, in der Vorbereitung sogar vier Mal. Dazu die weiten Fahrten. Für uns war das einfach etwas richtig Besonderes. Wir haben den Klassenerhalt vielleicht nicht erreicht, aber wir waren sehr stolz auf uns und sind es noch heute“, betont Hammer.

Festgebrannt haben sich auch die Abstiegswochen im Jahr 2017. Hammers B-Jugend wollte eigentlich in die Landesliga aufsteigen, rutschte aber in den Abstiegskampf. Doch das Team rückte zusammen, arbeitete im Winter hart und startete eine starke Rückserie, in der es unter anderem den späteren Meister TuS Sudweyhe bezwang. Kurz vor dem Saisonende war der Klassenerhalt perfekt – scheinbar zumindest.

Bassum oder Werder?

In diesem Glauben übernahm Hammer ein weiteres Bassumer Team, das im Keller feststeckte: die C-Jugend, ebenfalls Bezirksligist. „Das waren gute Jungs, die alle kicken konnten. Aber man musste sie moralisch wieder aufbauen“, war Hammer vor allem als Motivator gefragt. Ihr letztes Saisonspiel im Mai mussten die Lindenstädter gewinnen. Der Coach aber musste sich erst einmal zwischen zwei Leidenschaften entscheiden: zwischen seinem TSV oder dem SV Werder Bremen. Die Grün-Weißen spielten am selben Tag in Dortmund um die Europa-League-Qualifikation. Hammer blieb jedoch bei seinen Jungs. Die richtige Entscheidung – nicht nur, weil Werder das internationale Geschäft verpasste, sondern vor allem, weil seine Bassumer den Tabellendritten JSG Samtgemeinde Niedernwöhren/​Enzen mit 8:1 vom Platz fegten. „Es stand 5:0 zur Pause. An dem Tag lief alles. Das war der Wahnsinn“, war Hammers Mission erfüllt.

Doch die Freude wich bereits am nächsten Tag: „Da haben wir die Nachricht erhalten, dass in der B-Jugend eine Mannschaft in die Relegation muss. Also waren wir noch nicht gerettet.“ Statt eines entspannten Saisonausklangs also ein Endspiel gegen Steimbke. „Bei einer Niederlage hätten wir in die Relegation gemusst“, brauchte der TSV mindestens ein Remis. Auf einmal musste Bassum wieder bangen.

Doch das Team tat alles für den Ligaverbleib. Moritz Lehmkuhl verzichtete auf die Schützenfest-Party, obwohl er in Albringhausen und Schorlingborstel zum Königshaus gehörte, Lasse Gröger kehrte sogar aus dem Dänemark-Urlaub zurück. Und auch Hammer selbst war nicht nur als Trainer gefragt: Der Platz war nicht gemäht, also lieh er sich kurzerhand einen Sitzrasenmäher. „Es war an die 40 Grad heiß. Ich habe beim Mähen den Sonnenbrand meines Lebens bekommen“, erinnert er sich und lacht. Die Strapazen vergaß er am folgenden Tag. Vor rund 150 Zuschauern geriet der TSV zwar früh in Rückstand, doch Lasse Gröger hielt Bassum mit seinem Tor in der Liga. Wieder ein Happy End für Hammer und den TSV. „Das waren die emotionalsten Wochen, die ich hier als Trainer durchgemacht habe. Total intensiv, emotional, tränenreich. Auch wenn es nur ein Hobby ist – man steht einfach dahinter“, sagt Hammer.