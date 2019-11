Ein eingespieltes und erfolgreiches Duo: Dennis Schlüsselburg und Condino 30 stellen sich Prüfungen bis zur Klasse S***. (Janina Rahn)

„Die Arbeit“, sagt Dennis Schlüsselburg und lacht, „geht uns hier bestimmt nicht aus.“ Langeweile kennt der 32-Jährige nicht. Schließlich hat er im Familienbetrieb genug zu tun. Rund 60 Pferde wollen betreut werden auf dem Hof der Schlüsselburgs in Groß Mackenstedt, unweit des Steller Sees. Zucht, Ausbildung und Turniervorstellung – all das nimmt viel Zeit in Anspruch. „Aber ich mache das einfach gerne“, sagt Dennis Schlüsselburg, der weiß, dass der Hof einen sehr guten Ruf genießt. Das liegt auch an ihm, ist er doch selbst als erfolgreicher Reiter ein perfekter Botschafter. Vor Kurzem erst hat er die letzten Voraussetzungen für das Goldene Reitabzeichen erfüllt.

„Darauf bin ich schon stolz“, ordnet Schlüsselburg, der für den Reit- und Fahrverein Steller See startet, diesen Erfolg durchaus als bedeutsam ein – nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für den Familienbetrieb, der vom Glanz seines goldenen Reiters profitiert. „Es zeigt ja auch, dass hier gute Arbeit geleistet wird“, hat er also im doppelten Sinne Imagepflege betrieben. Das Goldene Reitabzeichen ist insofern eine spezielle Auszeichnung, als dass es nicht durch eine Prüfung, sonder nur durch sportliche Erfolge erworben werden kann. Grundsätzlich sind das zehn Siege auf S-Niveau – also in den Prüfungen der schweren Klasse, in der sich die Spitzenreiter nur so tummeln. Doch dieses Level ist Schlüsselburg nicht fremd. Er ist unter anderem bereits beim Bundeschampionat in Warendorf geritten, kennt sich auf den Stelldicheins der Großen des Sports also bestens aus. „Da bin ich nicht mehr nervös“, sagt der 32-Jährige.

Er ist mit Pferden aufgewachsen, auch sein Vater Horst ist weit über die Region hinaus bekannt. Er feierte nicht nur selbst viele Erfolge im Sattel, sondern entdeckte zum Beispiel Co Pilot, den Wallach, auf dem sein Sohn im Jahr 2016 in Warendorf ritt, und bildete ihn aus. „Unsere gesamte Familie ist ein eingespieltes Team“, verrät Dennis, der sich einst im Fußball beim TSV Heiligenrode versuchte, aber alsbald merkte, dass Pferde seine Welt sind. Umso mehr freut er sich darüber, dass seine Familie und auch seine Freundin Selina mit dabei waren, als er den letzten Sieg erritt, der ihm noch zum Abzeichen in Gold fehlte. In Worpswede hatte Schlüsselburg bereits die Springprüfung der Klasse S* auf der Hannoveraner Stute Ceresa B gewonnen. „Am Abend zuvor beim Grillen haben wir noch im Spaß gesagt, dass nur noch ein Zwei-Sterne-S-Sieg fehlt. Aber dass das dann am nächsten Tag klappt, damit hatte ich nicht gerechnet“, blickt er zurück. Auf Condino, dem Oldenburger Hengst, den seine Familie am Wettkampftag in den Landkreis Osterholz gebracht hatte, erreichte er gemeinsam mit Maren Cordes (RV Elmlohe-Marschkamp) das Stechen und machte dort mit dem Sieg aus einem sehr guten ein perfektes Wochenende.

Das richtige Gespür

Zu Condino habe er eine besondere Verbindung, sagt Schlüsselburg. „Dieses Pferd ist einzigartig. Condino ist einfach dankbar, ein cooler Typ“, verrät er. Das Gespür für Pferde steckt ohnehin in ihm, verfeinert hat er es noch unter anderem bei Paul Schockemöhle und Lars Nieberg, bei denen er mehrere Jahre lang auf allerhöchstem Niveau gelernt hat. 2011 kehrte er zurück in die Heimat. „Es ist doch toll, wenn man den Familienbetrieb weiterführen kann“, sagt er und dürfte damit auch seinen Eltern, mit denen er jede Entscheidung abstimmt, aus der Seele sprechen. Seine Aufgabe sei „jeden Tag aufs Neue spannend, weil jedes Pferd anders ist“. Schlüsselburg genießt die Arbeit im Stall um 6 Uhr morgens genauso wie die Ausritte in die Steller Heide, aber auch das Turnierleben, das besonders von April bis September fordernd ist, wenn Wochenende für Wochenende die Veranstaltungen rufen. Jetzt, im Herbst und Winter, wird es etwas ruhiger – aber nie langweilig.

Offiziell erhalten hat Schlüsselburg das Goldene Reitabzeichen übrigens noch nicht. „Wann das genau sein wird, steht noch nicht fest“, sagt er, hat aber auch eine Vorstellung, wann der richtige Moment dafür sein könnte: „Vielleicht machen wir es beim Turnier auf unserem Hof im nächsten Jahr.“ Das wäre der perfekte Rahmen, schließlich liegt hier der Grundstein für Schlüsselburgs Erfolge. Bis es im Sommer 2020 so weit wäre, wird ihm die Arbeit auch weiterhin nicht ausgehen – Abzeichen hin, Abzeichen her. Aber das macht ihm bekanntlich nichts aus, schließlich geht er am idyllischen Hof der Familie unweit des Steller Sees nicht nur einem Beruf, sondern seiner Leidenschaft nach.