Lara Sänger und ihre HSG Phoenix sind nach der 22:27-Niederlage gegen den VfL Stade II nun im Abstiegskampf angekommen. (Jonas Kako)

Stade. Da gibt es auch für Christoph Schweitzer nichts zu beschönigen. „Für uns hat der Kampf um den Klassenerhalt nun ein klares Gesicht bekommen. Im neuen Jahr gilt es unser großes Manko, die Chancenverwertung, abzustellen. Sonst kann es am Ende ganz eng werden mit dem Verbleib in der Liga“, richtet der Trainer der Kreisdiepholzerinnen mahnende Worte an sein Team.

Bei der Oberliga-Reserve des VfL war Phoenix eine Halbzeit lang ein ebenbürtiger Gegner. Im zweiten Durchgang verloren die Gäste ab dem 13:15 (37.) den Anschluss. Über 17:13 zog Stades Zweitvertretung im weiteren Verlauf der Partie bis auf sieben Tore davon – 27:20 (58.). In der Schlussphase gestalteten Jana Beckmann und Amelie Hoffmann mit ihrem insgesamt 13. Treffer das Resultat noch ein wenig freundlicher. Abwehr gut, Torhüter solide, im Abschluss schwach – so lautete das Fazit von Christoph Schweitzer.

Auch eine 3:0-Führung hatte nicht für Sicherheit im Spiel der Gäste gesorgt. Beim 5:5 waren die Gastgeberinnen wieder dran. Später sollte das 10:8 durch Hoffmann nicht für eine Pausenführung reichen. Im zweiten Spielabschnitt machten sich bei der Sieben von Christoph Schweitzer zudem die fehlenden Alternativen bemerkbar. Phoenix musste in dem Auswärtsspiel ohne die privat verhinderte Lina Horstmann auskommen, obendrein waren einige Spielerinnen angeschlagen. Man habe sich im Vorfeld noch um eine Verlegung bemüht, erklärte Christoph Schweitzer. Schlussendlich sei es das alte Leid. Die HSG bekomme einfach keine Stabilität in ihr Spiel. 28 Fehlversuche seien zu viel.

Für die HSG Phoenix beginnt das neue Handball-Jahr am Sonntag, 20. Januar, mit einer richtungweisenden Partie. Es geht zum TSV Bremervörde. Zwei Zähler hat der kommende Gegner aktuell weniger auf dem Konto als Phoenix. Der Bedeutung der Partie ist sich auch der HSG-Coach bewusst: „Patzen wir auch in Bremervörde, dann wird die Lage noch ein Stück weit brenzliger.“