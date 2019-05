Ist momentan fast täglich auf dem Fußballplatz in Weyhe zu finden: Rainer Dismer, unter anderen Interimscoach des TSV Weyhe-Lahausen. (Michael Braunschädel)

Rainer Dismer ist momentan meist nur auf dem Fußballplatz des TSV Weyhe-Lahausen zu finden. „Außer montags. Da bin ich dann mal tatsächlich nicht da“, sagt der Interimscoach der Lahauser schmunzelnd. Denn er ist nicht nur für die erste Herrenmannschaft zuständig, er betreut gleichzeitig auch die A-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr sowie die U11-Kicker des TSV und ist dazu noch Leiter der Fußballsparte. „Momentan habe ich wirklich sehr viel um die Ohren. Es gab auch schon Überschneidungen bei den Spielen. Bald ist es ja wieder etwas entspannter“, erzählt Dismer.

Entspannt bezeichnet er auch die momentane Situation seines Fußball-Kreisligisten. „Uns steht zwar ein sehr entscheidendes Spiel bevor. Aber die Jungs sind bisher ganz ruhig. Ich verspüre keinen Druck“, sagt der TSV-Coach, der die bisherige Spielzeit als „Saison der verpassten Chancen“ bezeichnet. In der Hinrunde hat sich das bei den Lahausern nicht so stark bemerkbar gemacht. Damals standen die Fußballer unter der Leitung des Ex-Coaches Friedhelm Famulla mit 36 Punkten auf Rang eins der Tabelle. Auch der Start in die Rückrunde verlief für den TSV noch nach Maß.

Dann folgte aber Mitte März das Spiel beim TSV Okel, das die Lahauser nach einer 4:2-Führung am Ende noch mit 4:5 verloren. „Das war der Knackpunkt. Danach hat bei den Spielern nichts mehr funktioniert“, erinnert sich Dismer zurück. Gegen Eydelstedt und Sudweyhe II holten die Lahauser einen Punkt. Dann folgte die knappe 0:1-Niederlage gegen den TV Neuenkirchen. Daraufhin zogen die Lahauser Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich frühzeitig von Famulla. „Wir haben gesehen, dass es zwischen der Mannschaft und dem Trainer nicht mehr harmoniert. Also mussten wir reagieren“, begründet Dismer die Entscheidung.

Dismer und Co-Trainer Torsten Leymann entschlossen sich, bis zur Sommerpause interimsweise zu übernehmen. Das neue Trainergespann nahm direkt einige Änderungen in der Mannschaft vor. Jannis Berendt, der unter Famulla in der Innenverteidigung spielte, wurde kurzerhand ins Mittelfeld beordert. „Er ist ein Mittelfeldspieler und meiner Meinung nach dort viel besser aufgehoben“, begründet Dismer seine Entscheidung. Neben dem System hat er auch die Spielweise der Lahauser geändert. „Davor ging es nur mit langen Bällen nach vorne. Ich bevorzuge eher den Ballbesitz-Fußball“, berichtet er.

Das Hauptaugenmerk im Training hat der erfahrene Coach auf den Torabschluss gelegt. Denn die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor sei ein großes Problem des TSV. „Die Jungs brauchen einfach mehr Sicherheit. In der Vergangenheit haben wir einfach viel zu viele Möglichkeiten liegengelassen. Daran müssen wir unbedingt arbeiten“, weiß Dismer, dessen Arbeit Früchte trägt. Nach seinem Amtsantritt holte Dismer mit dem TSV in vier Spielen zehn Punkte. „Es ist zwar ein Prozess, der Monate dauern wird. Aber die Jungs setzen das bisher gut um und ich habe auch nur positives Feedback erhalten“, betont der TSV-Trainer.

Während die erste Herrenmannschaft um den Aufstieg kämpft, sieht es bei den A-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr anders aus. Sie befinden sich momentan im Abstiegskampf und müssen nach der 2:4-Niederlage gegen JFV Bremen am vergangenen Spieltag mächtig bangen. „Wenn man so viele Mannschaften gleichzeitig betreut, sind diese Extreme normal“, sagt Dismer, der seine Schützlinge schon seit der G-Jugend betreut.

An diesem Freitag um 20 Uhr heißt es vor heimischer Kulisse erst einmal wieder Aufstiegskampf. Dann empfangen die Lahauser den Barnstorfer SV. „Das wird mit Sicherheit ein ziemlich interessantes Spiel“, glaubt Rainer Dismer, der mit einem guten und vor allem selbstbewussten Gefühl in die Begegnung geht. „Ich bin mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen werden.“