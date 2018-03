Diesen Wurf von Sudweyhes Sandra Nolte (grünes Trikot, Mitte) entschärfte Seckenhausens Korbfrau Tabea Ströhnemann. (Maximilian Von Lachner)

Brinkum. Sie stellten sich im Kreis auf, lagen sich in den Armen und tanzten überglücklich herum. Mit vier Punkten am finalen Spieltag der Korbball-Bundesliga Nord hat sich der TuS Sudweyhe die Vizemeisterschaft gesichert und darf nun mit Meister TSV Thedinghausen und dem Dritten, Oldenbroker TV, Anfang Mai zu den Deutschen Meisterschaften nach Oerlinghausen reisen. „Und das als Aufsteiger“, hob Trainerin Andrea Bothmer hervor, „das ist cool, total klasse!“ Die Titelkämpfe seien eine Zugabe, wenn ihr Team so weitermache, schließe sie weitere Überraschungen jedoch nicht aus. „Wir wollen dort auftrumpfen“, kündigte sie an. Grund zur Freude gab es auch bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Zwar gingen die TSG-Damen in Brinkum erneut leer aus, hielten aber den vorletzten Tabellenplatz vor dem SV Brake und dürfen damit auch in der kommenden Saison in der Bundesliga antreten.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TuS Sudweyhe 4:7 (2:4). Die anfängliche Führung der Seckenhauserinnen währte nur kurz. Nach Luise Budigs Treffer zog der DM-Kandidat auf 3:1 davon und hielt den Vorsprung von zwei Körben bis zur Pause. Gänzlich abschütteln ließ sich die TSG nicht, mit dem 7:4 durch Nina von Weyhes Viermeter war die Partie jedoch entschieden (33.). „Das war das wichtigste Spiel“, atmete TuS-Trainerin Andrea Bothmer auf, mit dem Sieg war Platz drei und damit die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften sichergestellt. Anfangs habe ihr Team noch etwas nervös agiert, sich mit der Zeit jedoch gesteigert: „Jetzt haben wir alle Möglichkeiten.“ Auch TSG-Trainerin Camilla Hahn zeigte sich zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, die taktischen Vorgaben seien umgesetzt worden. „Wir ließen nur einen Konter zu, hatten aber Unsicherheiten im Abschluss“, bilanzierte sie. Sieben Gegenkörbe seien passabel und ein Sieg möglich gewesen, vier eigene Körbe allerdings zu wenig.

Oldenbroker TV - TSV Heiligenrode 8:3 (4:2). Mit den platzierten Distanzwürfen der Oldenbrokerinnen hatte der TSV so seine Probleme. Nach dem 2:2 durch Jördis Detken musste das Team um Trainerin Dagmar Schnelle abreißen lassen. „Die erste Halbzeit war stark von beiden Mannschaften“, fand Schnelle, deren TSV mit einem 2:4 in die Pause ging. Die Trefferquote habe in dieser Partie den Unterschied gemacht. „Oldenbrok verfügt über eine große Abwehr, das macht es schwierig, in Ruhe zu werfen“, erklärte Schnelle. Im zweiten Durchgang fand ihr Team keine Lösungen mehr, die OTV-Defensive zu überwinden. Nur Malin Kortkamp traf noch einmal.

TSV Barrien - TSV Thedinghausen 4:4 (2:3). Der Meisterschaftsanwärter aus dem Landkreis Verden agierte von Beginn an druckvoll und hielt die Barrierinnen zunächst in Schach. Zudem wehrte Korbfrau Agnetha Rippe einige Würfe zuverlässig ab. Die Thedinghauserinnen verpassten es jedoch, ihre spielerische Überlegenheit in eine klare Führung umzumünzen. Durch Treffer von Anna Seevers und Vanessa Meier übernahm dann sogar Barrien zwei Minuten vor Schluss die Führung. Ein Ballverlust aufgrund eines Zeitspiels und Neele Kniefs Treffer zum 4:4 kosteten dann jedoch den Sieg. „Das kann passieren“, sah Otto den Punktverlust gelassen, „wir können mit dem Unentschieden leben. Wir hatten vorher schon Möglichkeiten, unsere Abschlussqualität hat aber nicht gereicht. Wir haben viele Fahrkarten geworfen.“ Durch das Unentschieden verloren die Thedinghauserinnen zunächst die Tabellenführung an den Oldenbroker TV, der in diesem Moment das bessere Korbverhältnis aufwies.

TuS Sudweyhe - Oldenbroker TV 6:4 (3:1). Von Beginn an kontrollierten die Sudweyherinnen das Geschehen und gingen prompt dank Sandra Noltes Treffer in Führung (1.). Den Ausgleich durch Marion Beyer beantwortete der TuS binnen einer Minute durch weitere Treffer von Julia Hoffmann und Nolte (9.). Die OTV-Vertretung wirkte deutlich nervöser als zuvor gegen Heiligenrode, kam mit ihren Distanzwürfen kaum zum Erfolg, wobei die Sudweyherinnen ihre Gegnerinnen früh attackierten und kaum Zeit für Abschlüsse ließen. „Kathi hat auch ordentlich Bälle rausgeholt, hinten ist sie eine Bank“, lobte Trainerin Andrea Bothmer ihre Korbfrau, die im zweiten Durchgang selbst noch zweimal erfolgreich abschloss. Mit dem Sieg schob sich der TuS Sudweyhe am Oldenbroker TV vorbei auf Rang eins, die Vizemeisterschaft war damit sicher. Der TSV Thedinghausen zog mit seinem späteren Sieg gegen den SV Brake jedoch noch einmal vorbei und sicherte sich den Titel.

TSV Heiligenrode - TSV Barrien 7:8 (4:2). Der TSV Barrien beendete seine Saison mit einem Positiverlebnis. Einen zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand (18.) drehte das Team von Trainer Manfred Otto noch um und ging fünf Minuten vor Abpfiff selbst in Führung. Vanessa Meier gelang binnen drei Minuten ein lupenreiner Hattrick, womit es statt 4:6 nun 7:6 für den TSV Barrien stand. „Das war nicht unverdient, aber glücklich“, bilanzierte Otto, der vor allem im ersten Durchgang noch eine schwache Wurfquote sah. „Schade“, fand dagegen Dagmar Schnelle. In der ersten halben Stunde habe ihr Team eine gute Leistung gezeigt, „aber wir haben es verpasst, uns abzusetzen.“ Auch aufgrund mehrerer Randtreffer gelang kein deutlicherer Vorsprung. „Gegen Oldenbrok war es Unvermögen, jetzt war es Pech“, bilanzierte Schnelle. Angesichts der personellen Probleme über die gesamte Saison hinweg sei sie mit dem Abschneiden aber zufrieden.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - SG Findorff Bremen 4:15 (4:6). „No risk, no fun“, meinte Camilla Hahn, die an diesem Spieltag von Stuhrs Fußball-Trainer Christian Meyer sowie von Wiebke Sydow unterstützt wurde, da sie selber gesundheitlich angeschlagen war. Durch die Braker Niederlage war der Klassenerhalt so gut wie sicher, erst bei einer Pleite mit einer Differenz von mehr als 21 Körben wäre es brenzlig geworden. Bis zur Pause waren die Seckenhauserinnen noch sehr präsent und verkürzten eine 0:4-Serie zum 2:6 immerhin noch auf 4:6. Drei der Treffer steuerte Sarah Kienker bei, nach Tabea Strönemanns Korb gelang offensiv jedoch nichts mehr (18.). Im zweiten Durchgang zogen die Bremerinnen davon. „Insgesamt war es ein schönes Spiel, trotz des Ergebnisses. Wir haben noch einmal Vollgas gegeben und den Klassenerhalt geschafft. Nächste Saison greifen wir wieder an“, sagte Hahn.