Kreisvorsitzender Andreas Henze hat sich in einem Schreiben und Vereine, Fußballer und Fans gewandt. (Michael Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Es ist alles, aber keine normale Saison. Das wissen die Vereine, die Funktionäre, die Fußballer und auch die Fans längst. Auf den Plätzen wird es anders sein, aber auch daneben. Corona hat einiges verändert.

Das Offensichtlichste ist erst einmal der Spielmodus. Kaum eine Liga spielt eine normale Runde, auf Kreis- und Bezirksebene wurden die Ligen geteilt, nur der Bremer Fußballverband bleibt sich treu. Im Frühjahr splittet sich die Fußball-Gesellschaft noch ein bisschen weiter auf, dann geht es in Aufstiegs- und Abstiegsrunden um alles. Eine Lösung, die mal mehr, mal weniger Zustimmung erfährt.

Doch was ist außerdem noch neu? Ein Blick in die Ausschreibung auf Kreis- und Bezirksebene verrät es: Es gibt ab sofort vier Wechsel. Der Bezirk hat es vorgemacht, der Kreis ist nachgezogen. „Damit es gleich ist“, wie Michael Steen, Vorsitzender des Spielausschusses des Fußballkreises Diepholz, verrät. Die Coaches können also einen weiteren Joker aus dem Hut zaubern. Hinter der Bundesliga aber bleiben sie zurück: In der Eliteklasse bleibt es bei fünf Auswechslungen. So wurde es bereits bei den Geisterspielen nach der Corona-Unterbrechung praktiziert.

Corona bleibt ein großes Thema im Fußball: Nicht umsonst heißt es in der Ausschreibung des Kreises Diepholz und des Bezirks Hannover, dass es zu Unterbrechungen oder gar dem Abbruch der Saison kommen kann. Für den Fall behalte man sich Änderungsmöglichkeiten selbst bei Auf- und Abstiegen vor. Das ist eine Lehre aus dem heiß diskutierten Abbruch der Vorsaison. Eine weitere Veränderung: Die sogenannte Begrüßungskultur, zu der der Handschlag mit dem Gegner vor dem Spiel gehört, entfällt.

Zur Not wird abgebrochen

Darüber hinaus mussten der Niedersächsische Fußballverband und die Vereine ein Hygienekonzept erarbeiten. Im Kreis Diepholz gilt unter Zuschauern ein Mindestabstand von zwei Metern. Die Kontaktdaten der Spieler – gewünscht sind zudem die der weiteren Personen im Innenraum – sind ebenso zu erfassen. Darauf müssen sich auch die Zuschauer einstellen, zumindest dann, wenn mehr als 50 ein Spiel besuchen. Übersteigt die Zahl eine halbe Hundertschaft, dürfen die Fans (maximal 500) nur sitzend das Spiel verfolgen. Der Camping- oder Klappstuhl wird also zum treuen Begleiter der Zuschauer werden, besonders dort, wo es keine Tribüne gibt. Sie werden sich auf jedem Platz nur in bestimmten Zonen aufhalten dürfen. Sollte es zu Verstößen gegen die Hygieneauflagen kommen, können die Spiele abgebrochen werden.

Wie wichtig es ist, dass sich Spieler, Vereinsvertreter und Zuschauer an die Vorgaben halten, hat der Kreisvorsitzende Andreas Henze in einem Schreiben vor dem Saisonstart noch einmal verdeutlicht: „Nur wenn wir alle zu 100 Prozent mitmachen, haben wir eine Chance, die Spiele wie vorgeschrieben durchzuführen“, heißt es dort. Jeder habe es mit seinem Verhalten selbst in der Hand, ob es bei den aktuellen Bestimmungen bleibe oder zu stärkeren Einschränkungen kommen werde. Und dann wird Henze deutlich: „An die Personen gerichtet, die sich nicht an diese Bestimmungen halten wollen oder können, sage ich: Bleibt bitte zu Hause.“