Sven Fußbroich und Karsten Bonhuis (hinten) von den Barrien Green Bears haben ihren Spaß am Baseball trotz einer schwierigen Saison nicht verloren. (Carina Titz)

Barrien. Neulich war es mal wieder voll in der Kabine der Barrien Green Bears, was an sich schon erwähnenswert war – in der Regel ist die Trainingsbeteiligung eher überschaubar, wie Daniel Niebuhr berichtet. Es gab allerdings Gesprächsbedarf beim Baseball-Landesligisten, der harte Monate hinter sich hat. Entsprechend wurde diskutiert, ob man der abgelaufenen Saison das Prädikat „Mist“ geben konnte – oder ein noch Schlimmeres. Abteilungsleiter Karsten Bonhuis formulierte es eher diplomatisch: „Es ist nicht alles optimal gelaufen.“

Was sich durch Zahlen belegen lässt. Mit nur einem Sieg und acht Niederlagen sind die Green Bears, die zusammen mit den Löningen Tigers als Spielgemeinschaft antraten, in der untersten Liga Letzter geworden und teilen sich den unrühmlichen Titel der schlechtesten Mannschaft in Niedersachsen mit den Bückeburg Buccaneers und den Göttingen Allstars II, den Schlusslichtern der Landesliga Süd. Im Baseball gibt es die sogenannte Gnadenregel, durch die ein Spiel abgebrochen wird, wenn die Unterlegenheit eines Teams zu deutlich ist – das passierte Barrien/Löningen in sechs von neun Spielen. „Da kann man irgendwann wohl nicht mehr von Pech reden“, flachst Bonhuis.

Dass sie es können, bewiesen die Green Bears bei ihrem einzigen Sieg, als sie mit einer starken Teamleistung und einem Sahneauftritt von Werfer Alexander Möller den Meister Wilhelmshaven Waves mit 16:13 überraschten. Allerdings war die Werferposition, die wichtigste im Baseball, die große Achillesferse: Es musste immer jemand anderes einspringen, sieben verschiedene Spieler versuchten ihr Glück, die meisten mit mäßigem Erfolg. Gegen das andere große Problem – die Spielernot – wollen die Green Bears nun etwas tun. Dafür verweisen sie auf etwas, das sie in dieser Saison nicht verloren haben: ihre gute Stimmung. Charme zeigte Barrien etwa zum Auftakt der Hallensaison, in der bei insgesamt fünf Ranglistenturnieren um die Norddeutsche Meisterschaft gespielt wird. Im schleswig-holsteinischen Holm wurde die Mannschaft nach zwei Siegen und vier Niederlagen gegen größtenteils höherklassige Konkurrenz Vorletzter, allerdings mit hohem Spaßfaktor. Der älteste Green Bear war über fünfzig Jahre alt, die jüngste Spielerin gerade fünfzehn. „Das macht Baseball allgemein aus und unsere Mannschaft im Speziellen“, sagt Bonhuis. „Bei uns kann jeder sofort spielen, unabhängig von Alter oder sportlicher Vorgeschichte.“

Eine weitere Saison Landesliga

Natürlich, sagt der Abteilungsleiter, wäre eine regelmäßige Beteiligung am Training, das bis zum Frühjahr immer mittwochs ab 18 Uhr in der Syker Halle an der Ferdinand-Salfer-Straße stattfindet, bei Neuzugängen wünschenswert, allerdings nehmen sich die Green Bears auch darin nicht zu ernst. Im Team spielen auch Väter, die selten an Wochentagen dabei sein können, andere sind beruflich stark eingespannt, aber dennoch Teil der Gemeinschaft. „Dann freut man sich umso mehr, wenn man sich zu den Spielen sieht“, sagt Bonhuis. Im Baseball könne jeder seinen Teil beitragen, auch unabhängig von der sportlichen Vorgeschichte: „Einer von uns kommt zum Beispiel vom Hockey – wenn der schwingt, schlage ich jedes Mal die Hände über dem Kopf zusammen. Aber dafür ist er verdammt flink auf den Beinen. Andere haben vorher gar keinen Sport gemacht und sind Naturtalente – da ist Baseball ein sehr demokratisches Spiel.“

Die Green Bears werden auch in der kommenden Saison wieder in der Landesliga spielen, dann als Spielgemeinschaft mit den Oldenburg Hornets. Die Freiluftsaison beginnt Ende März, bis dahin stehen noch vier Hallenturniere an – eines davon am 16. Februar in der Syker Olympiahalle. „Da kann man sich ein gutes Bild von Baseball machen“, sagt Bonhuis. Dann werden einige der besten Baseballteams des Nordens im Rahmen der inoffiziellen Norddeutschen Hallen-Meisterschaft NIBC zu Gast sein. Es ist das vierte und vorletzte Turnier des Winters. Die Spiele beginnen um 10 Uhr und gehen gegen 16 Uhr zuende. Dabei sind unter anderem Titelverteidiger Minden Millers, die Holm 69ers und ein Zusammenschluss ehemaliger norddeutscher Spitzenspieler, der unter dem Namen NGBA startet und nach den ersten drei Turnieren auf Meisterkurs liegt. Barrien ist Fünfter, kann mit einem guten Heimturnier aber Boden auf die Podiumsplätze gut machen.