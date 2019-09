Leichtathletik: Team-DM; die Startgemeinschaft Brinkum-Barßel-Friedrichsfehn, die den Titel gewann (FR)

Brinkum. Auch zwei Tage später war für Yasmin Homeyer immer noch unfassbar, was ihr und ihren Vereinskolleginnen Jennifer Witte, Silke Nowotny und Svenja Siemer bei den Deutschen Teammeisterschaften der Senioren passiert war. „Ich bin immer noch voller Adrenalin“, erklärte die Werferin vom FTSV Jahn Brinkum. In München holten sich die vier Brinkumerinnen mit der Startgemeinschaft Brinkum-Barßel-Friedrichsfehn mit 7232 Punkten den Titel bei den W30/35-Senioren.

Bei der Team-DM treten die national sechs besten Teams einer Altersklasse in bis zu acht Disziplinen gegeneinander an. Je Disziplin sammeln die beiden stärksten Athleten eines Vereins Punkte für die Gesamtwertung. Insgesamt qualifizierten sich für die DM in München in allen Altersklassen 54 Teams, darunter lediglich drei aus Niedersachsen.

Allein die Qualifikation konnte die Startgemeinschaft als großen Erfolg werten. Mit der drittbesten Vorleistung bei den W30/35-Seniorinnen seien sie nicht favorisiert gewesen, erklärte Homeyer: „Wir Dorfvereine hatten nicht erwartet, dass wir uns gegen die Teams aus Köln, Hamburg und Aachen durchsetzen würden.“ Doch genau das gelang nach einem spannenden Wettkampf mit einer starken Teamleistung sowie zahlreichen Saisonbestleistungen der sieben Athletinnen.

Von Disziplin zu Disziplin gab es einen Führungswechsel zwischen dem Vorjahressieger StG Nutrixxion Masters aus Köln und dem Team aus Niedersachsen. Mareike Witte (Barßel) gelang über 100 Meter in 13,04 Sekunden ein Disziplinsieg. Im Diskuswurf gab es durch Mareike Witte (40,44 m) und Yasmin Homeyer (32,28 m) sogar einen Doppelerfolg. Jennifer Witte punktete im Hoch- und Weitsprung mit 1,45 beziehungsweise 4,51 Metern. Silke Nowotny und Svenja Siemer kamen über 800 Meter mit 2:47,20 und 2:47,68 Minuten in die Wertung. Zur Zitterpartie wurde das Kugelstoßen: Die Kölnerinnen waren überlegen und übernahmen in der Zwischenwertung die Führung. Erst im letzten Durchgang konnten Yasmin Homeyer (10,46 m) und Corinna Sandfort (Friedrichsfehn, 9,96 m) den Rückstand auf 55 Punkte verkürzen. Dann galt es, im abschließenden Staffelrennen über 4x100 Meter noch einmal alles zu geben. Auch dabei konnten sich Rieke Stieglitz, Corinna Sandfort, Mareike Witte und Jennifer Witte auf den mitgereisten Fanclub verlassen. „Unsere Männer und Eltern haben eine Wahnsinnsstimmung gemacht“, erinnert sich Jennifer Witte nur allzu gerne. In einem nahezu perfekten Rennen stellte das Quartett in 50,96 Sekunden einen neuen Senioren-Landesrekord auf, ließ damit die Kölnerinnen rund 30 Meter hinter sich und und holte sich mit 111 Punkten Vorsprung den deutschen Meistertitel.

„Das war echt unerwartet“, freute sich Jennifer Witte. Auch sie ist im Moment noch damit beschäftigt, das Ergebnis zu verarbeiten: „Wir sind noch am Recherchieren, ob es sich bei der Punktzahl auch um einen Landesrekord und sogar Meisterschaftsrekord handelt.“