Gab sich keine Blöße: Lennardt Schröder vom TV Syke gewann sein Heimturnier bereits zum zweiten Mal. (Thorin Mentrup)

Syke. Besser hätte das Heimturnier für die Tennisspieler des TV Syke nicht laufen können: Mit Lennardt Schröder gewann ein Lokalmatador im Männerfeld. Darüber hinaus sicherte sich Vereinskollege Fabian Tinzmann den Sieg in der Nebenrunde. „Wir sind rundum zufrieden, die Teilnehmer waren rundum zufrieden – es war ein tolles Turnier“, zog der Syker Breitensportwart Lutz Frauenheim ein rundum positives Fazit nach drei Tennistagen auf der Anlage am Lindhof.

Den Sieg sicherte sich mit Schröder der Favorit. Seinem Finalkontraheten Martin Reinstrom vom TK Nordenham ließ er beim 6:4 und 6:2 kaum Chancen. Reinstrom hatte kampflos das Endspiel erreicht, Tim Schnorr (TV von 1927 Stadtwerder) sagte das Halbfinale erkrankt ab. Schröder musste dagegen gegen Jannik Schultze aus Nordenham Schwerstarbeit verrichten. Der ist zwar acht Leistungsklassen niedriger einsortiert als der Syker (LK 7), hat aber durch eine längere Pause einige Klassen verloren. „Dass er stark ist, hat man sofort gesehen. Es wurde im zweiten Satz noch einmal richtig spannend“, sagte Frauenheim mit Blick auf den am Ende hart erkämpften 6:2, 7:6-Erfolg Schröders, der sich danach zum zweiten Mal den TV-Syke-Cup sicherte. Im gesamten Turnier gab er keinen Satz ab. Im Viertelfinale hatte er den Bassumer Pascal Rausch ausgeschaltet. Auch der Barrier Leon Dally kam bis in die Runde der besten Acht, unterlag dort allerdings Schnorr. Pech hatte der Syker Jens Kirchheck, der Schultze im Achtelfinale bereits am Rande einer Niederlage hatte, sich dann aber eine Verletzung zuzog und aufgeben musste.

Fabian Tinzmann, ebenfalls für die Gastgeber aktiv, startete nach seiner Auftaktniederlage gegen Dally in der Nebenrunde durch und holte sich dort den Sieg. Im spannenden Finale rang er seinen Vereinskollegen Joris Beckmann mit 6:2, 5:7 und 10:4 im Matchtiebreak nieder. Bei den Frauen hatte Charlotte Schaefer (Stader TC) die Nase vorn. Die vier Akteurinnen spielten in der Gruppe nach dem Jede-gegen-jede-Modus.

Weitere Informationen

TV-Syke-Cup: Die Ergebnisse

Männer

Hauptfeld

Runde 1: Christoph Semrau (TV Syke) - Raphael Grimm (TSV Bramstedt) 6:1, 6:2; Nils Otten (TC 71 Weyhe) - Jon Pat Hämmerling (TSV Bramstedt) kampflos an Hämmerling; Jens Kirchheck (TV Syke) - Nicolas Rohde (Post SV Hannover) 6:0, 6:0; Jens Tollkötter (TV Syke) - Christoph Reisky (DJK TV Mainzer Sand) 6:3, 4:6, 7:10, Maven Raschke (TV Nordenham) - Lennart Stegemann 1:6, 0:6; Fabian Tinzmann (TV Syke) - Leon Dally (Barrier TC) 4:6, 3:6; Freilose: Lennardt Schröder (TV Syke), Pascal Rausch (TC Bassum), Yannick Bastian (TC Falkenberg), Lasse Neddersen (TSV Bramstedt), Jannik Schultze (TK Nordenham), Klaus Höster (TSV Bramstedt), Martin Reinstrom (TK Nordenham), Joris Beckmann (TV Syke), Robert Helek, Timm Schnorr (beide TV von 1927 Stadtwerder)

Achtelfinale: Schröder - Semrau 6:2, 7:5; Hämmerling - Rausch 0:6, 0:6; Bastian - Neddersen 1:6, 1:6; Schultze - Kirchheck 3:6, 5:5 Aufgabe Kirchheck; Höster - Reisky 2:6, 0:6; Stegemann - Reinstrom 4:6, 4:6; Beckmann - Dally 7:6, 4:6, 7:10; Helek - Schnorr 2:6, 4:6

Viertelfinale: Schröder - Rausch 6:1, 6:3; Bastian - Schultze 6:4, 3:6, 7:10; Reisky - Reinstrom 4:6, 5:7; Dally - Schnorr 1:6, 4:6

Halbfinale: Schröder - Schultze 6:2, 7:6; Reinstrom - Schnorr kampflos an Reinstrom

Endspiel: Schröder - Reinstrom 6:4, 6:2

Nebenrunde

Viertelfinale: Beckmann - Rascheke 6:0, 6:1; Grimm - Tollkötter 0:6, 1:6; Hämmerling - Rohde 0:6, 1:6; Neddersen - Tinzmann 1:6, 1:6

Halbfinale: Beckmann - Tollkötter 6:2, 6:1; Rohde - Tinzmann 2:6, 1:6

Endspiel: Beckmann - Tinzmann 2:6, 7:5, 4:10

Frauen

Charlotte Schaefer (Stader TC) - Annabell Drente (FTSV Jahn Brinkum) 6:0, 6:0; C. Schaefer - Sophie-Luise Schaefer (Stader TC) 6:4, 6:4; C. Schaefer - Tabea König (Barrier TC) 6:1, 6:2; Drente - S. Schaefer 1:6, 1:6; Drente - König 1:6, 1:6; S. Schaefer - König 0:6, 3:6

1. C. Schaefer, 2. König, 3. S. Schaefer, 4. Drente THR