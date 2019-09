HSG-Trainer Jens Monsees sah zunächst eine ausgeglichene Partie zwischen seiner Mannschaft und Lohne. Knackpunkt sei dann die Phase nach der Halbzeit gewesen, als die Gastgeber auf zehn Tore davonzogen. (Vasil Dinev)

Für die Handballerinnen der HSG Phoenix ist der Fehlart nach dem Umzug in die Landesliga Weser-Ems perfekt. Nach der Auftaktniederlage gegen SFN Vechta II (17:33) gab es nun auch beim ersten Auftritt in der Fremde nichts zu holen für das Team von Trainer Jens Monsees. Beim TuS BW Lohne setzte es eine 19:31 (10:16)-Niederlage.

Monsees musste im ersten Auswärtsspiel der Saison auf Jacqueline Hanke und Lale Kuhangel verzichten. Da die A-Jugend der HSG zeitgleich in der Landesliga bei der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg (32:32) im Punktspieleinsatz war, hatte der 47-Jährige neben Melanie Hilbig aus der Drittvertretung und Franziska Sprick aus der Reserve mit Mia Raschke und den Zwillingen Nele und Jule Schwarze auch drei B-Jugendliche dabei. Alle hätten ihre Sache gut gemacht, lobte Monsees die Aushilfen.

Knackpunkt sei die Phase nach der Halbzeit gewesen, sagte der Trainer der HSG. „Wir sind nicht richtig auf dem Feld und Lohne zieht auf zehn Tore davon“, schilderte Jens Monsees die Minuten nach Wiederanpfiff. Zunächst war es eine ausgeglichene Partie. Nadine Berger hatte die Kreisdiepholzerinnen mit 2:0 in Führung geworfen hatte, später traf Lina Horstmann zum 7:7 (13.). Auch beim 10:13 – Mareen Kunze hatte in der 26. Minute per Siebenmeter getroffen – war für die HSG Phoenix noch alles drin.

Die Moral würde trotz der beiden deutlichen Niederlagen stimmen, versicherte der Trainer der HSG. Jens Monsees: „Keiner hat sich hängen gelassen und die Truppe hat Spaß am Spiel.“ In der Schlussminute sorgte Jule Schwarze aus der ebenfalls von Jens Monsees trainierten B-Jugend mit ihrem ersten Treffer bei den Frauen für den Endstand. Monsees will bei der Spielgemeinschaft nun aus der Not eine Tugend machen. Er werde das Training der Frauen und der B-Jugend zusammenlegen, kündigte er an. Weiter geht es für die HSG Phoenix am 22. September mit dem Kellerduell gegen den ebenfalls noch sieg- und punktlosen SV Höltinghausen.

Weitere Informationen

Landesliga Weser Ems Frauen

TuS BW Lohne - HSG Phoenix 31:19 (16:10)

HSG Phoenix: Landwehr, Hoffman - Berger (6), Gerding (3), Horstmann (3), Kunze (3/2), Sprick (2/1), Hilbig (1), Jule Schwarze (1), Rasche, Ebken, Nele Schwarze, Abeln

Siebenmeter: TuS BW Lohne 3/3, HSG Phoenix 3/3

Zeitstrafen: TuS BW Lohne 3, HSG Phoenix 2 PRÜ