Am Einsatz lag es nicht, dass Tobias Keunecke (l.) und der TV Stuhr dem SV Ikralis Hellas unterlagen. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Es ist fast wie ein Auszug aus dem Bill-Murray-Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“ – allerdings kann man bei den Landesliga-Fußballern des TV Stuhr nicht von einer Komödie sprechen. Ganz im Gegenteil: Denn auch gegen den SV Iraklis Hellas aus Hannover verloren sie ganz, ganz spät. Die beiden Gegentore bei der 0:2 (0:0)-Niederlage fielen in der Nachspielzeit. „Das ist richtig bitter für uns“, sagte ein enttäuschter Stephan Stindt, der die Stuhrer gemeinsam mit Christian Meyer trainiert. Doch es war nicht nur der Zeitpunkt der Gegentore, der die Niederlage so unglaublich schmerzhaft für die Gastgeber machte, sondern auch das Spiel selbst, in dem die Rot-Weißen einige richtig gute Gelegenheiten ausließen. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt“, fand Stindt.

Stattdessen standen die Stuhrer erneut mit leeren Händen da. Die Chance auf den ersten Heimsieg dürfte kaum noch einmal so groß werden. Denn die Gäste, denen der Druck nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsrang in manchen Phasen durchaus anzumerken war, waren zu knacken. Besonders zu Beginn der beiden Durchgänge hatten die Gastgeber wesentlich mehr vom Spiel. Im ersten war es Adrian Herrmann, der per Kopf nach einer Flanke von Jan-Hendrik Schwirz per Kopfballaufsetzer das Tor nur knapp verfehlte (8.), nach dem Seitenwechsel hatten die Anhänger der Rot-Weißen gleich mehrfach den Torschrei auf den Lippen: Torben Drawerts Lupfer klärte Sotirios Panagiotidis mit dem Kopf aufs Tornetz (53.), nur wenige Minuten später war bei einem Konter des TVS das 1:0 mehr als fällig: Drawerts Zuspiel erreichte Tim Langreder, der den Ball scharf vor das Tor zu Michel Iffländer brachte. Doch weder der Doppeltorschütze des Bad-Pyrmont-Spiels noch Tobias Keunecke und am Ende noch einmal Langreder brachten den Ball im Gehäuse unter (56.). Keine drei Zeigerumdrehungen weiter tauchte erneut Keunecke im Strafraum auf, konnte eine Drawert-Flanke allerdings nicht richtig verarbeiten (59.). „Aus diesen Szenen müssen wir mehr machen“, stand für Stindt fest. Er war sich sicher: „Wenn wir 1:0 in Führung gehen, dann gewinnen wir das Spiel auch.“ Allerdings entpuppte sich der Abschluss nicht zum ersten Mal in dieser Saison als Problem.

Trainerduo vertraut derselben Startelf

Defensiv hatte der Stuhrer Trainer wenig auszusetzen an dem, was die Gastgeber zeigten. „Wir haben ja kaum Chancen zugelassen. Die Jungs haben das richtig gut gemacht“, war er durchaus zufrieden. Er und Meyer setzten auf dieselbe Elf, die zuletzt das 2:2 in Bad Pyrmont erkämpft hatte. Das Vertrauen hätten alle Akteure gerechtfertigt, lobte Stindt, der einzig die Belohnung in Form von Punkten vermisste. Nach den schwungvollen und offensiv gefährlichen Anfangsphasen beider Hälften ebbte nach jeweils rund 20 Minuten der Stuhrer Schwung etwas ab und Hellas übernahm mehr und mehr die Spielgestaltung. „Es war ausgeglichener“, fand Stindt. Zu wirklich hochkarätigen Chancen kamen die Hannoveraner nicht. Sie spielten teilweise durchaus gefällig, allerdings nur in der ungefährlichen Zone, verlagerten das Spiel auch einige Male gut, doch wenn es in Richtung des Stuhrer Strafraums ging, waren sie meist zu harmlos. Die beste Chance in Durchgang eins hatte Angelos Gegas, der an Daniel Bischoffs Fußabwehr scheiterte (38.). Auffällig vor allem in der Phase direkt vor der Pause: Stuhr gewann wenige Kopfballduelle und zweite Bälle.

Auch nach dem Seitenwechsel verebbte die starke Phase der Gastgeber. Allerdings sprach wenig für einen Treffer der Gäste. Hellas wollte es zwar noch einmal wissen, doch bis auf eine Direktabnahme über das Tor brachte der Gast wenig zustande (83.). Doch noch war ja nicht Schluss – und wieder entpuppten sich die letzten Momente der Partie als Stuhrer Achillesferse. Es lief schon die Nachspielzeit, als sich Jenno Bülders und Tim Langreder auf der rechten Verteidigungsseite nicht behaupten konnten und die Flanke zulassen mussten, die Nikolaos Zervas zur Führung der Griechen verwertete (90.+1). Umso bitterer: Eigentlich hatten die Gastgeber den Einwurf kurz zuvor aus ihrer Sicht selbst bekommen müssen. Dass Cem Polat wenige Augenblicke später einen Konter zum Endstand abschloss, verstärkte nur das Gefühl, dass die Stuhrer in dieser Saison wahrlich unter einem Fluch der letzten Minuten leiden.