Endlich wieder gemeinsam gegen den Ball treten. Das dürfen die Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 14 Jahren seit dem 8. März wieder. (Julian Stratenschulte)

Endlich wieder die Fußballschuhe anziehen. Endlich wieder auf dem Platz rennen, gegen den Ball treten und sich mit seinen Mannschaftskameraden austauschen. Einfach nur wieder Fußballspielen – das durften sich wahrscheinlich alle Kinder und Jugendliche gedacht haben, als es wieder mit dem Training losging. Seit dem 8. März ist das Sporttreiben unter freiem Himmel für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung von bis zu 20 Personen erlaubt.

Auch die Mannschaften, Trainer und Betreuer im Landkreis Diepholz freuen sich über diese Entscheidung und auch darüber, dass nun ein stückweit Normalität wieder einkehrt. „Es herrschte pure Freude bei den Kindern“, sagt Kevin Krowiorsch, Jugendleiter beim SC Twistringen. Die Trainingseinheiten bei den Kleineren waren einfach gestaltet. „Es gab ein kleines Aufwärmprogramm und dann haben wir die Kinder einfach spielen lassen. Ihnen hat das reine Fußballspielen gereicht“, berichtet Krowiorsch, der allerdings auch etliche Defizite während des Trainings beobachten konnte: „Die Kinder und Jugendlichen waren ziemlich schnell kaputt. Teilweise haben nach kürzester Zeit bei einigen sogar die Beine gezittert. Das ist der Körper einfach nicht mehr gewohnt. Sie sind wesentlich schneller erschöpft.“

Die Spieler haben sich zwar während der Pause daheim fit gehalten. Bei den jüngeren war es etwas Fußballspielen im heimischen Garten, bei den älteren waren es Laufeinheiten und Trainingsvideos zum Nachmachen. „Doch wenn man auf dem Platz steht und wieder richtig trainiert, ist es schon etwas ganz anderes“, betont Krowiorsch, der sich einen früheren Trainingsstart gewünscht hätte: „Natürlich denken wir seit Monaten darüber nach und fragen uns, warum die Kinder so bestraft werden. Man hätte beispielsweise mit kleineren Gruppen an der frischen Luft trainieren können.“

Aber nicht nur bei den Kindern ist die Freude groß, auch die Betreuer und Trainer haben sich danach gesehnt, endlich wieder gemeinsam mit den Schützlingen auf dem Platz zu stehen. „Für viele ist es ja ein Hobby und wenn man das auf Dauer nicht nachgehen kann, ist das schon ärgerlich“, weiß der Jugendleiter des SC Twistringen. Bei den C-Junioren, bei denen es für gewöhnlich auch Spieler gibt, die schon 15 sind, haben die Twistringer das Glück, dass alle Kinder noch 14 Jahre alt sind. „Erst im Mai kommt die große Welle mit den Geburtstagen. Bis dahin hoffen wir natürlich, dass dann auch wirklich wieder alle auf den Platz stehen dürfen“, hofft Kevin Krowiorsch.

Drei Verletzte zum Trainingsauftakt

Bei den C-Junioren des TuS Sudweyhe sieht das allerdings ganz anders aus: „Die 15-jährigen Spieler mussten wir leider vom Training ausladen, was uns natürlich sehr traurig macht. Nur leider geht das nicht anders“, bedauert Trainer Christian Mach. Auch der Trainingsauftakt lief holpriger als erwartet. „Der Sportplatz war am Dienstag noch nicht freigegeben, beziehungsweise wurde das erst später im Laufe des Tages gemacht, sodass wir erst am Donnerstag loslegen durften“, erzählt Mach, der neben seinen Spielern ebenfalls aufgeregt und voller Freude war, wieder auf dem Platz zu stehen. Zum allen übel verletzten sich gleich drei Spieler während des Trainings. „Es ist halt doof losgegangen“, betont der TuS-Coach. Seine Schützlinge seien zwar gut vorbereitet gewesen, dennoch seien sie lange nicht bei hundert Prozent. „Einige waren schon nach 15 Minuten am Schnaufen, haben deshalb auch nur eine Stunde trainiert. Deswegen werden wir das Ganze auch sehr langsam angehen“, lautet der Plan von Mach für die kommenden Trainingseinheiten.

Etwas anders sieht es bei den Spielern der B-Junioren des JFV Weyhe-Stuhr aus. Sie befinden sich aktuell noch im Einzeltraining beziehungsweise in Zweiergruppen auf dem grünen Rasen. „Natürlich sind wir etwas beschränkter im Gegensatz zu den jüngeren Spielern. Dennoch wurde es Zeit, dass wir endlich mal wieder rauskommen“, freut sich JFV-Coach Rainer Bindemann. Das Training gestaltet er abwechslungsreich, dennoch geht er ebenfalls, wie sein Kollege Christian Mach, eher langsam an die Sache heran. „Es ist alles noch sehr gewöhnungsbedürftig für die Jungs. Man merkt ihnen auch an, dass sie wohl noch ein bisschen brauchen“, sagt der Coach des JFV. Während des Lockdowns haben sich die Spieler mit Lauf- und Ballübungen oder kleinen Workouts fitgehalten.

Neben dem sportlichen Aspekt hat Übungsleiter Rainer Bindemann vor allem auch der persönliche Kontakt zu seinen Schützlingen gefehlt. „Wir sind ja nicht nur Trainer. Die Spieler reden ja auch über persönliche Dinge mit uns. Sei es Stress in der Schule oder mit den Eltern. Ich bin froh, dass wir auch in der Hinsicht wieder für sie da sein können und hoffen, dass das auch so bleibt und wir dann irgendwann wieder ganz normal trainieren können.“