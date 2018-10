Nach der Pause waren die Sudweyherinnen von den Barrierinnen (weiß) nicht mehr zu stoppen. (fotos: Viola Heinzen)

Stuhr-Moordeich. Welch ungewohntes Gefühl für die Bundesliga-Korbballerinnen des TSV Heiligenrode: Nach langer Zeit haben sie mal wieder vier Punkte an einem Spieltag geholt. Der TuS Sudweyhe und der TSV Barrien ergatterten jeweils einen Sieg, während die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst als Gastgeber in der Halle Moordeich leer ausging.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Heiligenrode 6:8 (3:2). Den Seckenhauserinnen gelang ein Start nach Maß, in der neunten Minute lagen sie mit 3:1 vorne. Durch einen Konterheber von Jördis Detken verkürzten die Heiligenroderinnen auf 2:3, doch danach gab es hüben wie drüben einige vergebene Chancen. „Von uns kam im Angriff viel zu wenig. Zum Glück haben wir uns nach der Pause gesteigert“, atmete TSV-Trainerin Dagmar Schnelle auf. Mit einem Doppelpack markierte Janina Rickmann das 4:3. Die TSG glich noch einmal aus, doch Rickmann, Nadja Burgdorf und Emma-Lee Ehlers per Doppelschlag brachten die Heiligenroderinnen mit 8:5 in Führung (33.). „Leider haben wir es verpasst, unseren Vorsprung konsequent auszubauen. Das lag auch daran, dass wir frei stehende Spielerinnen auf den Eckpositionen nicht angespielt haben. Letztlich reichte die Leistungssteigerung aber für den Sieg“, freute sich Schnelle. Einziger Wermutstropfen: Julia Martens verletzte sich am Finger und konnte in der zweiten Partie nicht mehr eingesetzt werden. Auf der anderen Seite gab es enttäuschte Gesichter. „Es ist verflixt! Trotz des guten Starts haben wir es nicht geschafft, die Punkte einzutüten. Wir haben in der zweiten Halbzeit leider zu stark nachgelassen“, resümierte TSG-Akteurin Jana Harms. Ein Sonderlob verteilte sie an Korbfrau Tabea Ströhemann, die eine tolle Leistung zeigte.

TSV Heiligenrode – TSV Thedinghausen 11:6 (4:4). Mit dem punktlosen Schlusslicht, das ohne Korbfrau antritt, taten sich die Heiligenroderinnen etwas schwer. Nach einer 2:0-Führung vergaben sie zu viele Sechsmeter, und so lagen sie in der 18. Minute plötzlich mit 2:4 zurück. Nadja Burgdorf und Jana Rickmann glichen aber pünktlich zur Pause aus. Entscheidend war die Phase ab der 24. Minute: Bis zum 10:5 eilten die Heiligenroderinnen davon. „Leider ist es uns nicht gelungen, konsequenter die Konter zu spielen und die Sechsmeter zu treffen. Trotzdem freuen wir uns über die vier Punkte an diesem Spieltag“, bilanzierte Dagmar Schnelle.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TB Stöcken 6:10 (5:4). Diese Partie war ein Spiegelbild des ersten TSG-Spiels: Erneut legten die Seckenhauserinnen einen tollen Start hin, waren dem ungeschlagenen Tabellenzweiten ebenbürtig. Lange Zeit führten sie sogar. „Leider hat zum Schluss die Konzentration nachgelassen, sodass Stöcken noch davonziehen konnte. Das ist schade, denn es war eine Partie auf Augenhöhe. Das Endergebnis spiegelt unsere Leistung leider nicht wider“, analysierte TSG-Akteurin Jana Harms. Somit bleiben die Seckenhauserinnen mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz.

TuS Sudweyhe – TSV Barrien 8:6 (3:6). Die Sudweyherinnen mussten auf Nina von Weyhe verzichten, auch Korbjägerin Sandra Nolte ist noch verletzt. Dafür nahm Trainerin Andrea Bothmer die A-Juniorin Laura Teske mit, die sich gut einfügte. Die erste Halbzeit gehörte jedoch den Barrierinnen. „Wir haben richtig gut begonnen. Sowohl vom Kreis als auch aus der Distanz konnten wir mehrfach erfolgreich abschließen. Unsere Pausenführung war nicht unverdient“, befand TSV-Trainer Manfred Otto. Doch in der zweiten Hälfte konnten seine Schützlinge nicht mehr an dieses gute Niveau anknüpfen. „Mit zunehmender Spieldauer haben wir uns immer mehr den Schneid abkaufen lassen. Wir haben zu viele Konter zugelassen und vergessen, über den Kampf wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden“, monierte Otto. Seine Trainerkollegin Andrea Bothmer freute sich derweil über die Leistungssteigerung ihres Teams. „Nach der Pause haben wir sehr energisch gedeckt, meine Mädels hatten eine ganz andere Körpersprache. Dank der starken Abwehr konnten wir das Spiel nach vorne schnell machen.“

TSV Barrien – TSV Thedinghausen 12:6 (7:3). Durch die permanente Einzeldeckung des Gegners waren die Barrierinnen zu ungewohnten Rückraumoffensiven gezwungen. „Meine Mannschaft kam aber gut damit zurecht, da sich alle um eine disziplinierte Umsetzung des besprochenen Matchplans bemüht haben“, betonte Otto. Nach dem Seitenwechsel leisteten sich seine Schützlinge einige Konzentrationsschwächen, die der Gegner zu mehreren leichten Korberfolgen nutzte. In den letzten sieben Minuten bekamen die Barrierinnen aber noch einmal „die zweite Luft“ und konnten mit schnellem Umschaltspiel schöne Kontertreffer erzielen. Jasmin Jaentsch und Vanessa Priem, die gemeinsam für elf der zwölf Körbe verantwortlich waren, verdienten sich ein Sonderlob ihres Trainers.

SG Findorff – TuS Sudweyhe 10:3 (4:2). Gegen den haushohen Favoriten hielten die Sudweyherinnen in der ersten Hälfte gut mit. „Wir haben versucht, Druck auszuüben, indem wir ein hohes Tempo gegangen sind“, erklärte Andrea Bothmer. „Aber die Bremer hatten sogar den Luxus, ihre Korbfrau auszutauschen. Daher hat ihnen das hohe Tempo nichts ausgemacht.“ Nach dem 2:4-Pausenstand lief nicht mehr viel zusammen. „Die Findorffer Erfahrung hat gegen unsere Jugendtruppe verdient gewonnen“, resümierte Bothmer. Ärgerlich war, dass Julia Hoffmann zehn Minuten vor dem Abpfiff umknickte und nicht mehr eingesetzt werden konnte. Zudem bekam Youngster Laura Teske einen abgewehrten Ball voll ins Gesicht. Die Folge: Nasenbluten und Kopfschmerzen. So konnte auch sie nicht mehr weiterspielen. Ein Extra-Lob erhielt Korbfrau Luisa Schlemm, die an diesem Spieltag starke Leistungen zeigte.

Weitere Informationen

TSV Heiligenrode: Kortkamp (2), Pörschke (1), Rickmann (7), Ehlers (3), Sündermann (1), Detken (1), Burgdorf (2), Ja. Pawlowski (2), Martens

TuS Sudweyhe: Schlemm (2), Deters (2), Eilers (5), Ehlers, Hinners (1), Hoffmann (1), Teske, Kehlenbeck

TSV Barrien: Alfke, Grünhagen, Jaentsch (8), Priem (5), Mühlenbruch, J. Nullmeyer, L. Nullmeyer (2), Rumpsfeld (1), Zieske (2)

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: M. Rieckers (1), C. Rieckers (3), Harms (2), Meyer (3), Kienker (1), Ströhemann (2), Budig, Züdel, Lisser CLE