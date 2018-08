Bassums Manka Madun zieht ab und Diepholz' Schlussmann Cederick Heuer kann nur hinterherschauen. Der Treffer des jungen TSV-Angreifers zählt allerdings nicht – eine umstrittene Entscheidung. (Jonas Kako)

Bassum. "Das war katastrophal von beiden", zeigte sich Torsten Klein schon fast bestürzt. Was der Trainer des TSV Bassum und die Zuschauer zum Saisonauftakt der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Diepholz sahen, war in keiner Weise zufriedenstellend. Es war ein 0:0 der schlechten Sorte. "Das war weniger als ein 0:0", so Bilanz des enttäuschten Coaches.

Das lag mitunter daran, dass die Gäste wenig Interesse zeigten, am Spiel zu partizipieren. "Diepholz war nur defensiv. Sie wollten von Beginn an den Punkt", sagte Klein. Eine Mitschuld trugen auch die Lindenstädter. Immerhin gelang es ihnen kaum, die Kreisstädter in Bedrängnis zu bringen. So plätscherte die Partie fast 90 Minuten lang vor sich ihn.

Bemühungen der Bassumer waren dabei durchaus erkennbar. Die Offensive belebte etwa Manka Madun, der in dieser Saison sein Debüt in der Herrenmannschaft gibt. In der Vorsaison lief er noch für die A-Jugend der Lindenstädter auf. Bereits in der zehnten Minute machte er nach Ablage Tobias Cordes' mit einem Kopfball auf sich aufmerksam. Auf der anderen Seite tasteten sich die Gäste kurz vor der Pause einmal bis zum Strafraum vor, Halil Akbas' Schuss klärte TSV-Keeper Dominik Overmeyer jedoch ins Toraus. Es sollte die letzte ernst zu nehmende Chance der Diepholzer bleiben.

Viel mehr brachten allerdings auch die Gastgeber nicht zustande. "Es war ein durchweg schwaches Spiel", sagte Klein, der sich darüber ärgerte, dass sein Team bereits seit zwei Heimspielen ohne eigenen Treffer ist. Am Dienstag hatte der TSV im Bezirkspokal mit 0:2 gegen den SC Twistringen verloren.

Hitziger wurde die Partie noch einmal in der Schlussphase. Bei Maduns Treffer in der 74. Minute hob der Assistent die Fahne – Abseits. "Alle, auch die Diepholzer, haben gesagt, es war keins", reklamierte Klein einen zu unrecht aberkanntes Tor. Eine ähnliche Szene ereignete sich nur wenige Minuten später: Tobias Cordes sprintete aus dem Halbfeld los und bekam den Ball in aussichtsreicher Position. Doch die Unparteiischen sahen Madun abermals im Abseits. Es sei jedoch passives gewesen, klagte Klein. "Das waren zwei spielentscheidende Szenen."