Wann feiert der Amateurfußball sein Comeback? Jetzt gibt es zumindest eine Perspektive. (Björn Hake)

Der Donnerstagabend war fußballerisch aus norddeutscher Sicht besonders spannend. Parallel tagten Verantwortliche des Niedersächsischen und des Hamburger Fußballverbandes. Über allem standen die Fragen: Wie kann es nach den neuesten Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz weitergehen? Und geht es überhaupt weiter? Die Auffassungen hätten dabei unterschiedlicher nicht sein können: Während sich die Hamburger auf einem außerordentlichen Verbandstag dafür aussprachen, die Serie zu beenden (s. Bericht unten auf dieser Seite), halten die Niedersachsen weiterhin an der Saison 2020/21 fest. Sie wollen sie im Notfall sogar bis maximal an den Beginn der Sommerferien am 21. Juli verlängern. Darauf verständigte sich der Verbandsvorstand.

Der Glaube an ein sportliches Ende der Meisterschaft, die seit November unterbrochen ist, ist also nach wie vor vorhanden bei den Verantwortlichen des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) um den Präsidenten Günter Distelrath, der in einer Mitteilung des NFV wie folgt zitiert wird: „Unser Ziel war und ist, die Saison in allen Altersklassen sportlich zu beenden.“ Durch die Beschlüsse der Politik bestehe Hoffnung und Zuversicht, dieses Ziel erreichen zu können.

Eine Perspektive

Andreas Henze, als Vorsitzender des Fußballkreises Diepholz bei der virtuellen Versammlung der niedersächsischen Verbandsspitze mit dabei, freut sich darüber, dass es Öffnungsschritte für den Amateursport gibt. „Was ganz wichtig ist, ist, dass wir überhaupt wieder auf die Plätze können. Dass die Kinder jetzt anfangen dürfen, ist ein großer Schritt. Um sie tat es mir am meisten leid, umso wichtiger ist es, dass sie nun wieder in Gruppen trainieren können.“ Auch wegen der sozialen Aspekte des Sports war der Druck auf die Politik gewachsen, sich mit Lockerungen auch in diesem Bereich zu befassen.

Doch nicht nur Kindern zeigt der Plan eine Perspektive auf, sondern auch Erwachsenen. Sollte der Inzidenzwert stabil zwischen 50 und 100 liegen, wäre Fußballspielen im Freien mit einem zuvor durchgeführten Schnell- oder Selbsttest ab dem 22. März und ohne diesen Test ab dem 5. April wieder möglich. Laut Angaben des Landes Niedersachsen lag die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Diepholz am Freitag bei einem Wert von 40,1. Nichts wie raus auf die Plätze also und ganz schnell den Trainings- und Spielbetrieb anlaufen lassen? Ganz so einfach ist es dann doch nicht. „Wir müssen schon auch grünes Licht vom Landkreis haben“, verweist Henze darauf, dass es auch rechtlicher Sicherheit bedarf. Aus rechtlicher Sicht sei es übrigens auch richtig vom Verband, weiter an der Serie festzuhalten. „Ich finde es logisch, jetzt nicht schon zu sagen, wir spielen nicht mehr weiter, obwohl die Möglichkeit besteht, dass wir im April spielen können.“

Auch wegen der Saisonverlängerung hält es der Bassumer weiterhin für möglich, die Meisterschaft sportlich zu beenden. „Wenn wir wirklich noch im Juli spielen können, können wir allein in dem Monat sechs Spiele machen, mit denen wir vorher nicht planen konnten“, gibt es nun einen größeren zeitlichen Puffer. Als letzten Punkt, an dem die Saison wieder anlaufen müsste, um sie beenden zu können, nannte Michael Steen, der Spielausschussvorsitzende des Fußballkreises, Anfang Mai. „Wenn wir bis dahin noch nicht anfangen können, wird es kritisch.“

Meisterschaft an zweiter Stelle

Der starke lokale Faktor bei den Öffnungsszenarien macht es laut Steen und Henze für den Kreis einfacher, den Spielbetrieb zu regeln. Auf Bezirks- und Landesebene, wo sich Teams aus diversen Kreisen gegenüberstehen, sei das schon schwieriger. „Der Kreis Hannover hat zum Beispiel einen Inzidenzwert von über 100“, sagt Steen. Das würde auch den Spielbetrieb lahmlegen. Auch das sei ein Punkt, über den man sich am Sonntag bei einer Konferenz der Spielausschüsse des Bezirks und seiner Kreise unterhalten werde. Dass auf Kreisebene gespielt wird, während auf Bezirksebene der Ball ruht, ist nicht gänzlich ausgeschlossen. „Das ist kein Widerspruch an sich“, sagt Henze. Es könnte dann aber auch um Freundschafts- und nicht um Meisterschaftsspiele gehen.

Bevor Partien um Punkte im besten Fall wieder möglich sind, wird ohnehin noch ein bisschen Zeit vergehen. Das ist auch allen Vereinsvertretern bewusst, wie Henze deutlich macht. Erleichterung bei den Kickern der Region spürt er dennoch: „Das, was ich von den Vereinen höre, ist, dass sie froh sind, wenn sie wieder auf die Sportplätze dürfen und trainieren können. Der Meisterschaftsspielbetrieb steht für viele an zweiter Stelle.“