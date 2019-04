Duelle mit den Talenten aus den Leistungszentren der Profiklubs, etwa mit denen des FC St. Pauli, lieferte sich auch die Kreisauswahl. (Mentrup)

Können nach zwei Tagen voller Jugendfußball eigentlich Wünsche offen bleiben? Wenn überhaupt, dann nur kleine, wie Sascha Knake, Hauptorganisator des 7. Hachetal-Cups in Sudwalde, feststellte: „Ein bisschen mehr Sonne und weniger Regen hatten wir uns erhofft.“ Doch alles, was er, das Organisationsteam und die Helfer beeinflussen konnten, lief glatt. „Von dieser Seite hat alles gepasst“, freute er sich am frühen Sonntagnachmittag. Da war das letzte von 103 Spielen an zwei Tagen gerade beendet und die beiden Finalisten des Leistungsvergleichs, Hertha BSC Berlin und FC Schalke 04, waren gerade in den Kabinen verschwunden. Doch die Organisatoren waren noch nicht fertig. Sie mussten noch die letzten Verpflichtungen erfüllen, etwa Mittagessen und Lunchpakete für den Hertha-Tross bereitstellen und den Transfer zum Bassumer Bahnhof auf die Beine stellen.

Es ist vor allem dieser rührselige Charakter der Sudwalder, der den Hachetal-Cup samt Leistungsvergleich so erfolgreich macht. Die 18 Teams fühlten sich pudelwohl – egal ob sie aus der Nachbarschaft kamen oder von weither wie aus dem belgischen Brügge, dem dänischen Kopenhagen oder der deutschen Hauptstadt Berlin. „Die Vereine mögen, dass das hier kein Turnier von der Stange ist. Der Charakter ist sehr familiär“, machte Knake den großen Pluspunkt aus. Den U10-Teams aus den Leistungszentren der Profiklubs mangelte es an nichts. Dafür streckten sich die Sudwalder gewaltig, organisierten Fahrdienste, eine sportlergerechte Verpflegung, aber auch Übernachtungsmöglichkeiten. So kamen die Jung-Fohlen von Borussia Mönchengladbach am Freitag bei Familien der Diepholzer Kreisauswahl unter.

Auch sportlich blieben keine Wünsche offen: „Das Niveau ist außerordentlich hoch“, freute sich Detlev Skirde. Er trainiert mit Michael Pape die Diepholzer Kreisauswahl, die am Sonnabend genauso wie der TuS Syke, die JSG Hachetal, der TuS und der FC Sulingen sowie die JSG BDE Barnstorf als regionaler Vertreter mitspielte. Wirkliche Chancen hatten die Talente nicht. „Da sieht man schon einige Unterschiede“, wusste der Coach aus Syke, dass die Jungkicker der Leistungszentren in Sachen Dynamik, aber auch Technik und Spielverständnis deutlich weiter waren. Dennoch trotzte die Kreisauswahl dem VfL Wolfsburg ein 0:0 ab. „Die Jungs haben es super gemacht. Das ist für sie eine tolle Bestätigung ihrer Arbeit“, lobte Skirde.

Diese Arbeit findet in den Stützpunkten und den Vereinen auf dem Land unregelmäßiger und unter weniger professionellen Bedingungen statt als in den Leistungszentren. Das erklärt, warum die Mannschaften der Region nicht in den Titelkampf eingreifen konnten, sondern die letzten sechs Plätze unter sich ausmachten. „Das macht aber nichts, weil die Jungs viel gelernt haben – und auch wir als Trainer“, war Skirde von dem respektvollen und offenen Umgang, den alle Nachwuchsteams an den Tag legten, angetan. Dass der FC Schalke 04 sich durch ein 2:0 über den FC Brügge zum Hachetal-Cup-Sieger kürte und am Folgetag im Leistungsvergleich das Double durch die 1:2-Niederlage gegen die Berliner nur knapp verpasste, war da gar nicht die Hauptnachricht. Auch nicht für Knake. Er freute sich vielmehr darüber, bereits mehrere Zusagen für das kommende Jahr in der Tasche zu haben. Für die achte Auflage des Cups, die wahrscheinlich am letzten April-Wochenende 2020 stattfinden wird, fand er dann aber doch noch einen Wunsch: „Borussia Dortmund hätte ich schon gern mal hier“, verriet er. Mit dem positiven Feedback der anderen Leistungszentren in der Tasche kann er auf jeden Fall bei den Schwarz-Gelben wuchern.