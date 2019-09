Nur in dieser Szene in die Mangel genommen: Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit Jan Dahlheuser (M.) gab den Ton an. (Vasil Dinev)

Seckenhausen. Der Höhenflug der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst in der Fußball-Kreisliga geht weiter. Das Team von Trainer André Schmitz bleibt ohne Punktverlust, deklassierte den angeschlagenen TVE Nordwohlde locker und leicht mit 8:0. Damit bleibt die TSG mit 15 Punkten und 26:1 Toren das Nonplusultra in der Meisterschaft.

Im Vorfeld hatte Schmitz seine Schützlinge vor dem Gegner gewarnt. Die erste Partie nach einem Trainerwechsel sei immer gefährlich, so der Übungsleiter. Doch seine Mannen mussten keine Angst haben. Das wurde in den Anfangsminuten bereits ersichtlich. Denn von Sekunde eins an nahm der Favorit das Heft in die Hand, schnürte den TVE in der eigenen Hälfte fest. Und so dauerte es nur neun Minuten, ehe es zum ersten Mal im Netz zappelte. Kapitän Philip Kleingärtner netzte ganz trocken unten links ein. Nur acht Zeigerumdrehungen später folgte der zweite Streich. Nach sehenswertem Pass von Sandro Wittig in die Schnittstelle erlief Jannis Helmbold den Ball und schob am Keeper vorbei zum 2:0 ein.

Viele Mannschaften würden sich auf der nun auf der Führung ausruhen, nicht so der Kreisliga-Primus. Nach einer Ecke sprang Sebastian Kirchner am höchsten und köpfte zum 3:0 ein, was quasi schon die Entscheidung war (29.). „Die Köpfe gingen direkt runter. Es war kein Aufbäumen zu sehen, und das macht mir Sorgen“, konstatierte Nordwohldes Interimstrainer Hartmut Wessel.

Der Übungsleiter musste in Halbzeit eins noch einmal leiden. Weil Bastian Ohlendieck einen katastrophalen Rückpass spielte, gelangte Iman Bi-Ria an das Spielgerät und dieser hatte dann keine Mühe, sich im Eins-gegen-eins gegen den Keeper durchzusetzen (43.). „Wir haben den Ball schon ganz gut laufen lassen“, fasste Schmitz den ersten Durchgang zusammen.

Und das sollte sich in Hälfte zwei auch erst einmal nicht ändern. Die Zuschauer erlebten weiter Einbahnstraßenfußball, der TVE Nordwohlde war komplett überfordert und zeigte sich nur selten in der gegnerischen Hälfte. Die Hausherren dagegen spielten weiter ihren Stiefel runter, kreierten weiterhin zig Chancen.

Vor allem Wittig und Helmbold präsentierten sich offensiv als ständiger Unruheherd. Letzterer markierte mit einem schönen Sololauf in der 55. Spielminute seinen zweiten Treffer zum 5:0. Doch Kleingärtner stand ihm in nichts nach. Der Kapitän verwertete nur wenig später aus zehn Metern souverän zum 6:0 (61.). Und auch Bi-Ria wollte es noch einmal wissen. Der Spielmacher stand nach Pass von Wittig komplett blank und schob das runde Leder gekonnt zum 7:0 ein (64.).

Auch ein Ehrentreffer blieb dem TVE Nordwohle verwehrt, obwohl die Möglichkeiten dazu da waren. Die beste Chance besaß noch Yannik Wojciechowski, der frei auf den Keeper zulief, aber dann doch kläglich scheiterte (70.). Präziser machte es dann Sercan Durmaz auf der andere Seite: Der Mittelfeldakteur musste nach einem Rückpass von Wittig nur noch einschieben (90.).

„Seckenhausen war immer einen Schritt schneller am Ball. Ich glaube, dass die Pleiten nicht nur eine Kopfsache sind“, meinte Wessel nach dem Schlusspfiff. Unterschiedlicher könnten die Gemütslagen derzeit wohl nicht sein. Die TSG thront an der Tabellenspitze, der TVE dagegen ist in der neuen Saison noch nicht angekommen.

Trotz des Kantersieges fand der Perfektionist Schmitz noch ein kleines Haar in der Suppe. „In den letzten zehn Minuten hat sich dann doch ein kleiner Schlendrian eingeschlichen. Das ärgert mich, weil wir das Spiel kompakt zu Ende bringen wollten. Immerhin haben wir kein Gegentor kassiert“, betonte der Coach.

Auf der anderen Seite freute es ihn besonders, dass auch beim 8:0 noch alle Spieler zum Torschützen rannten, um mit ihm zu feiern. „Da merkt man dann auch, dass wir eine absolute Einheit sind. Die Jungs gehen immer bis an ihre Grenzen und fordern noch immer mehr“, bekräftigte Schmitz, der sich nun auf die kommenden Aufgaben freut. Am Dienstag geht es im Pokal gegen den Barnstorfer SV, in der Meisterschaft ist der SV Friesen Lembruch der kommende Kontrahent. Schmitz: „Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass die Gegner nach den vielen hohen Siegen jetzt anders gegen uns agieren werden.“