Weyhe-Stuhr (M. Philip Leistner) steht vor einer schwierigen Saison. (Braunschädel)

Lahausen/Brinkum/Weyhe. Nach dem Regionalliga-Aufstieg in der U15 wartet auf die Mannschaft von Rainer Bindemann eine neue Herausforderung. In der vergangenen Saison war der JFV Weyhe-Stuhr noch als ausschließlich älterer Jahrgang in die C-Jugend-Saison gestartet. In diesem Jahr versucht es das Team von Bindemann als jüngerer Jahrgang der B-Jugend in der Bremer Verbandsliga. „Unser 22-Mann-Kader besteht fast nur aus dem Jahrgang 2005. Ausschließlich Jonas Schreck ist älterer B-Jugend-Spieler“, so Bindemann.

In drei Vorbereitungsspielen setzte es zu Beginn eine Niederlage und zwei Unentschieden. Gegen den Hamburger Oberligisten Wedel verlor der JFV deutlich mit 1:6. Der Weyher Coach ist trotzdem von seinen Jungs überzeugt: „Die Gegner bislang waren sehr stark, doch wir haben uns gut verkauft. Nach dem 1:6 war es wichtig einen guten Auftritt gegen Havelse zu zeigen, ich denke, das ist uns mit dem 2:2 gelungen“. Sein Vertrauen hat sich bestätigt: Im dritten Test folgte ein 1:1 gegen die U17 der JSG Sulingen und am vergangenen Wochenende zwei Siege über den TSV Heiligenrode (7:1) und den VfL Güldenstern Stade (4:1).

Auf zwei Spieler der vergangenen Saison muss der JFV Weyhe-Stuhr in der neuen Serie verzichten. Elson Senayah wechselte zum Regionalligisten SC Borgfeld, während sein jüngerer Bruder Elly in der C-Jugend-Regionalliga für den Blumenthaler SV spielen wird. Doch drei Neuzugänge sollen das Team von Bindemann verstärken: Jonas Schreck kehrt nach eineinhalb Jahren in Borgfeld zum JFV zurück, Torwart Yannis Kugel kommt vom TuS Sudweyhe und Adheen Akhtar vom FC Huchting. Bindemann ist von seinen Neuzugängen überzeugt: „Sie werden der Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen können.“

Kugel ist der dritte Torhüter im JFV-Aufgebot. Das spiegelt die Breite der Mannschaft wider. „In der Saison wird eine gewisse Konstanz vonnöten sein. Dafür sind wir sehr gut aufgestellt. Alle Jungs ziehen im Training gut mit", freut sich Bindemann. Als Mannschaft mit Spielern jüngeren Jahrgangs weiß er aber auch um die neue Lage und spricht von einer „ganz anderen Perspektive“ im Vergleich zum Vorjahr.

Eine große Herausforderung

Aufgrund des jungen Kaders sieht er eine Herausforderung für seine Elf: „Spielerisch schätze ich uns so ein, dass wir sehr gut mithalten können. Doch inwieweit wir physisch dagegen halten können, werden wir noch sehen. Für die Jungs ist das ein gutes Jahr zur Entwicklung, vor allem körperlich. Aber das kommuniziere ich auch mit den Jungs selbst, sodass sie Bescheid wissen. Die Mannschaft ist sich bewusst, dass uns eine schwere Saison bevorsteht.“

Aus diesem Grund gibt es auch ein klar definiertes Ziel in der Verbandsliga: den Klassenerhalt. Bei zwölf Mannschaften wird es zwei Absteiger geben. „Die ersten fünf Plätze sind in meinen Augen schon ausgemacht, auch wenn immer wieder Überraschungen vorkommen können, doch was im Tabellenmittelfeld passiert, ist sehr fraglich. Ich bin von unserer Qualität überzeugt und glaube, wir sind stark genug, um im Mittelfeld zu landen“, erklärt Bindemann. Den Beweis der eigenen Qualität muss sein Team am Sonnabend bringen: Dann erwartet es TuSpo Surheide zum Auftaktspiel.