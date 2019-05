Bremen. Die A-Jugendfußballer des JFV Weyhe-Stuhr haben erneut die Chance verpasst, sich in der Bremer Verbandsliga entscheidend von der Abstiegszone abzusetzen. Mit 0:2 (0:1) unterlag die Mannschaft von Trainer Rainer Dismer beim TuS Komet Arsten.

„Das frühe Gegentor war nicht gerade förderlich“, verriet Dismer, dessen Team schon nach zwei Minuten in Rückstand geriet. Bei einem Befreiungsschlag der Gastgeber verschätzte sich JFV-Torhüter Lennart Völcker und lenkte das Leder beim Zurücklaufen an die Latte. Von dort aus sprang der Ball dem Torschützen Samir Maatouk buchstäblich auf den Kopf. Komet scheiterte zudem mit einem Schuss am Querbalken (25.). Fünf Minuten später verhinderte Völcker dann einen weiteren Gegentreffer. Um mehr Stabilität zu gewinnen, beorderte Dismer seinen Kapitän Jonas Knüppel fortan in die Abwehr, stellte auf ein 4-4-2-System um.

Der JFV hatte seine beste Chance, als Komet-Keeper Eric Schumacher einen Freistoß von Jost-Eike Behrens nur abklatschen ließ. Den Abpraller jedoch wussten die Gäste nicht zu verwerten (70.). Mit einem haltbaren Freistoß überwand Tarik Sezer dann Völcker zum 2:0 (79.). Daud Ali zielte danach aus der Drehung knapp am Tor vorbei (82.). „Wir kommen derzeit nicht richtig in Tritt. Unsere Fehlerquote ist momentan in allen Mannschaftsteilen einfach zu hoch“, registrierte Dismer, dessen Elf am Mittwoch im Heimspiel gegen den FC Union 60 erneut gefordert ist.