In der Zuschauerrolle: Esin Demirkapi (vorn) beim letzten Saisonspiel gegen den Bremer SV. Ein Kreuzbandriss bremst ihn aus. (Thorin Mentrup)

Bremen/Brinkum. Am 6. Mai war Esin Demirkapi der Held des Brinkumer SV: Mit seinem Treffer zum 3:2 in der Nachspielzeit bei der Leher TS stieß er das Tor zur ersten Meisterschaft nach neun Jahren in der Fußball-Bremen-Liga ganz weit auf. Auf den Freudentaumel folgte wenige Tage später jedoch der Schock: Im Training riss sich der 25-Jährige das vordere Kreuzband im linken Knie. Saison-Aus, Zuschauerrolle im Endspiel um den Titel gegen den Bremer SV und in den drei Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. Als es um alles ging, war er nicht dabei. Ausgebremst. Mal wieder. „Das tut natürlich sehr weh“, sagt der Innenverteidiger, dessen Weg zurück auf den Platz nun beginnt.

Es war eine ganz normale Szene in einer lockeren Trainingseinheit, die Demirkapis vergangene Saison und auch die Hinrunde der neuen Spielzeit beendete: Er sprang in Richtung eines hohen Balles, doch dann merkte er, „wie ich beim Aufkommen keine Stabilität mehr hatte und sich das Knie weggedreht hat. In dem Moment, als es passiert ist, ist mir als erstes in den Kopf geschossen: Es ist das Kreuzband. Es hat sich so angefühlt wie beim ersten Mal, es war ein ähnlicher Schmerz“, schildert er die schlimmen Momente. Was Verletzungen angeht, ist der 25-Jährige kein unbeschriebenes Blatt: Vor wenigen Jahren riss er sich das Kreuzband im rechten Knie. Die erste Operation half nicht, eine zweite folgte. Knapp anderthalb Jahre konnte Demirkapi nicht mehr spielen. Auch der Meniskus war schon betroffen. Nun steht ihm der dritte Eingriff am Kreuzband bevor. Dieses Mal im linken Knie. „Und das alles mit 25“, seufzt er. So viele schwere Verletzungen haben manche Spieler in ihrer gesamten Laufbahn nicht.

Die Hoffnungen, dieses Mal glimpflicher davonzukommen, vielleicht nur eine Verletzung am Innen- oder Außenband davongetragen zu haben, zerschlug sich in der Nacht nach dem Training. „Ich bin aufgewacht und habe gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Mein Knie war angeschwollen, ich konnte es nicht strecken und beugen.“ Ein Orthopäde bestätigte ihm, was sein erster Gedanke gewesen war: Das Kreuzband ist betroffen. Eine MRT-Untersuchung lieferte den letzten Beweis. „Vorher hatte ich schon relativ wenig Hoffnung“, hatte Demirkapi die Diagnose schon geahnt. Er kennt seinen Körper auch aufgrund der Verletzungen der Vorjahre sehr gut. Immerhin seien weder der Meniskus noch der Knorpel beschädigt. Diese Erleichterung verschaffte ihm die Kernspintomografie zumindest.

Seine Erfahrung mit Verletzungen half Demirkapi im ersten Moment wenig. In der entscheidenden Phase nicht dabei sein zu können und die ungewisse sportliche Zukunft machten ihm zu schaffen. In ihm keimte der Gedanke auf, endgültig Schluss zu machen. „Aber ich bin ein Kämpfer“, sagt der 25-Jährige. „Als ich den ersten Schock verdaut hatte, ging es bergauf.“ Für ihn steht fest: „Ich will weiterspielen. Ich werde mich fit machen und sehr gut vorbeugen, um wieder auf dem Platz zu stehen.“ Er hat einen klaren Zeitplan: „Wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann bin ich zu Beginn der Rückserie wieder einsatzfähig.“ Er will in Brinkum bleiben. „Dort weiß ich, dass man mir das Vertrauen schenkt“, erklärt er. Den größten Beweis lieferte das Team beim Saisonfinale gegen den Bremer SV, als es mit T-Shirts mit dem Aufdruck „Gute Besserung“ und seiner Nummer vier auflief. „Ich bin echt nicht nah am Wasser gebaut, aber da war ich kurz davor“, war er den Tränen nahe. Demirkapi stand nicht auf dem Feld, war aber dennoch mittendrin. Die große Geste seiner Mitspieler hat ihn und das Team noch enger zusammengeschweißt. „Ich bin einfach nur froh, dass wir die Meisterschaft geholt haben“, sagt er. Selbstmitleid verbietet er sich: „In so einer Situation muss man das Persönliche auch mal zurückstellen und nur die Jungs unterstützen.“

Ohnehin geht Demirkapi sehr ruhig mit seiner schwierigen Lage um. „Es ist nun einmal passiert. Es bringt nichts, jetzt nur negative Gedanken zu haben. Darunter leidet man nur selbst und die anderen auch“, weiß er. Ohnehin sieht er Licht am Ende des Tunnels: Am Donnerstag wird er von Dr. Thomas Milde in Bremen operiert. „Ihm vertraue ich blind. Er hat mir schon bei meinem rechten Knie sehr geholfen“, fühlt sich Demirkapi bei dem Fachmann sehr gut aufgehoben. Der Eingriff wird ambulant durchgeführt, er kann nach der Operation also nach Hause zurückkehren. Dort ist er dann dennoch ans Bett beziehungsweise an die Couch gefesselt. Demirkapi blickt dem Eingriff aber ohne Angst entgegen. Vielmehr schwingt in seinen Worten Hoffnung mit: „Mit diesem Termin geht es bergauf. Dann geht es etappenweise voran, auch wenn der Weg noch weit ist.“