Sascha Feldt und seine Bramstedter laufen den eigenen Erwartungen derzeit hinterher. Die Talfahrt hat für den Trainer mehrere Gründe. (Jonas Kako)

Bramstedt. Der TSV Bramstedt zählte in der Rückserie der vergangenen Saison zu den erfolgreichsten Teams der Fußball-Kreisliga. Mit 23 Punkten verhinderte er trotz einer schwierigen Hinrunde ganz souverän den Abstieg. Dementsprechend optimistisch blickten die Verantwortlichen und auch Trainer Sascha Feldt auf die neue Spielzeit. Die entwickelt sich allerdings so gar nicht nach dem Geschmack der Bramstedter. Sie hängen als Viertletzter wieder ganz tief drin im Tabellenkeller. Eine Situation, die Trainer Feldt an die Nieren geht – und für die er auch ein Vorbereitungsturnier mitverantwortlich macht.

Es war Mitte Juli, als der Sündermann-Cup in Bramstedt zu Ende ging. Mit einer 0:3-Finalniederlage der Gastgeber gegen den TSV Weyhe-Lahausen zwar, aber trotzdem nahmen sie viel Positives mit, hatten sie doch sowohl ihre Ligarivalen SV Mörsen-Scharrendorf als auch TVE Nordwohlde deutlich besiegt. Die Generalprobe für den Pflichtspielstart in Pokal und Liga gegen genau diese beiden Kontrahenten war geglückt. „Vielleicht war das genau der Punkt, warum es jetzt nicht läuft“, vermutet Feldt. „Weil wir in der Vorbereitung gegen beide souverän gewonnen haben, haben wir vielleicht gedacht, dass es in den Pflichtspielen so weitergeht.“ Das tat es allerdings nicht: Gegen Mörsen setzte es im Pokal eine 0:2-Niederlage, in Nordwohlde kam der TSV zum Kreisliga-Auftakt gar mit 2:6 unter die Räder. „Wir sind richtig überrascht worden“, gesteht Feldt und weiß um die Langzeitfolgen dieser Pleiten: „Das bleibt an den Spielern hängen, weil wir mit viel höheren Erwartungen in die Saison gegangen sind. Wir wollten mit den unteren Regionen nichts mehr zu tun haben, aber waren dann von Anfang an unten drin.“ Seit dem Pflichtspielauftakt laufen die Bramstedter ihren eigenen Erwartungen hinterher. Den Fehlstart haben sie bis heute nicht aus den Kleidern geschüttelt.

Große Verletzungssorgen

Dabei ist die sportliche Klasse im Kader vorhanden. Ob Daniel Zimmermann, Richy Rabba oder auch Iven Lehner – Spieler mit überdurchschnittlicher Kreisliga-Qualität gibt es einige im Aufgebot der Bramstedter, die sich vor Saisonbeginn mit sieben Spielern verstärkten. Auf Dauer konnte Feldt allerdings auf kaum einen seiner Leistungsträger zurückgreifen. „Wir haben seit dem ersten Spieltag mit Verletzungen zu kämpfen“, sagt der Coach. Die Ausfallliste ist mittlerweile auf zwölf Akteure angewachsen. „Zwei bis drei davon laufen jede Woche mit auf. Aber auf dem Platz sieht man, wenn man eigentlich nur acht oder neun fitte Spieler hat“, beschreibt Feldt das Dilemma: Diese Akteure der Blau-Weißen bräuchten eigentlich eine Pause, aber sie können sie nicht bekommen. Wenn sich die Bramstedter dann wie zuletzt in Eydelstedt das erste Gegentor fangen, hängen die Köpfe. Die Gegenwehr erlahmt, die Folge ist eine Klatsche wie das 1:8.

„Das beschäftigt mich sehr“, lässt die schwierige sportliche Situation Sascha Feldt, der das Team in der Winterpause der Saison 2016/17 übernommen hat, nicht kalt. „Natürlich tut das weh, denn ich will ja etwas aufbauen.“ Mit dem Pokalsieg in seiner ersten Spielzeit, aber auch dank der starken vergangenen Rückserie wähnten sich die Bramstedter auf dem richtigen Weg. Den haben sie allerdings wieder verlassen. Die Talfahrt will Feldt nicht nur an den Verletzungen festmachen: „Das wäre zu einfach gedacht.“ Für ihn spielt auch die Einstellung eine Rolle. „Von denen, die da sind, muss man erwarten, dass sie zu kämpfen versuchen“, fordert er ein anderes Auftreten als in Eydelstedt, als seine Elf das Spiel über sich ergehen ließ.

Dass die Bramstedter die richtige Einstellung an den Tag legen können, haben sie nicht zuletzt gegen den TSV Okel gezeigt. Spiele wie diese sind eine Wohltat im harten Kampf um Zuversicht im Tabellenkeller. Beim 3:2-Sieg erkannte Feldt den unbedingten Siegeswillen. Den erwartet er auch an diesem Freitag. Dann kommt Spitzenreiter TSV Weyhe-Lahausen zum Gastspiel nach Bramstedt – zum ersten Mal seit dem Sieg über die Gastgeber beim Sündermann-Cup. Die Blau-Weißen hoffen dann auch darauf, der Geschichte eine neue Wendung zu verleihen. Schließlich haben sich alle Resultate des Vorbereitungsturniers in Liga und Pokal ins Gegenteil verkehrt. Allein darauf zu setzen, widerstrebt Feldt jedoch. Er setzt vielmehr auf seine Spieler und auch auf sich selbst: „Wir werden mit einer Top-Einstellung ins Spiel gehen. Das gilt für die Jungs und das gilt auch für mich.“