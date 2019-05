Ristedt. Bernd Schebitz, Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Ristedt, hatte zuvor noch Bedenken gehabt, ob die Partie gegen den TV Neuenkirchen stattfinden kann. Zum einen war die Sorge groß, dass es zu dunkel wird und aufgrund der defekten Flutlichtanlage das Spiel nicht angepfiffen werden kann. Zum anderen war sich TVN-Coach Thomas Werner nicht sicher, ob seine Mannschaft es pünktlich zum Spiel schafft: „Glücklicherweise ist alles anders gekommen. Neuenkirchen war pünktlich und das Spiel konnte stattfinden“, sagte Schebitz. Ein glückliches Ende gab es für die Ristedter nach knapp 94 Minuten allerdings nicht. Mit 2:4 (0:2) musste sich der Tabellenletzte der Kreisliga dem TVN beugen.

„Der Sieg geht für Neuenkirchen in Ordnung“, fand Schebitz nach dem Spiel. Es waren keine zehn Minuten gespielt, da musste TSV-Keeper Lukas Wickbrand zum ersten Mal hinter sich greifen. Aus knapp 18 Metern versenkte Patrick Denker das Leder per Dropkick (8.). Das 2:0 folgte in der 26. Minute durch Lars Bauermeister. „Es ist bei uns etwas unglücklich gelaufen. Zwei mal hat der Gegner aufs Tor geschossen und dann auch noch getroffen. Das passt einfach zu unserer momentanen Situation“, sagte Schebitz, dessen Team sich für die zweite Hälfte mehr vorgenommen hatte, aber eine Minute nach Wiederanpfiff den dritten Gegentreffer durch Jan Hülseberg kassierte (46.). „Natürlich war die Stimmung danach geknickt“, bedauerte der TSV-Coach.

Doch seine Mannen rappelten sich wieder auf und erzielten in Minute 62 das 1:3 durch Dennis Perthel, der nach einem Freistoß per Kopf traf. Zehn Minuten später erhöhte Kevin Schwarze jedoch für die Gäste auf 4:1 (72.). Wenige Sekunden vor dem Ende traf Michael Götzinger zum 2:4 (90.+4), doch das war am Ende nur Ergebniskosmetik. „Ich rechne es den Jungs hoch an, dass sie sich in dieser Situation nicht aufgegeben haben“, lobte Bernd Schebitz seine Mannen.

Weitere Informationen

TSV Ristedt – TV Neuenkirchen 2:4 (0:2)

TSV Ristedt: Wickbrand – Sickfeld, Castens, Pirkotsch, Hassoun, Frenzel (49. Hein), Walze, Götzinger, Heise (75. Soostmeyer), Perthel, Fandrich (85. Bade)

Tore: 0:1 Patrick Denker (5), 0:2 Lars Bauermeister (26.), 0:3 Jan Hülseberg (46.), 1:3 Dennis Perthel (62.), 1:4 Kevin Schwarze (72.), 2:4 Michael Götzinger (90.+4.) NKN