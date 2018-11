Nico Schröder (links) und Heiligenfeldes Daniel Richter lieferten sich packende Zweikämpfe. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Eine kuriose Szene spielte sich zu Anfang der zweiten Halbzeit im Spiel des SV Bruchhausen-Vilsen gegen den SV Heiligenfelde in der Fußball-Bezirksliga Hannover ab: Nachdem Schiedsrichter Tekin Gürses ein vermeintliches Foul von Heiligenfeldes Daniel Richter nicht geahndet hatte, wurde dieser wiederum von einem Zuschauer der Vilser mit einer Bierdusche bestraft. „So etwas habe ich ja noch nie erlebt“, kommentierte SVH-Coach Torben Budelmann, deren Mannschaft am Ende mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg das Feld als Sieger verließ.

Etwas erleichtert und zufrieden zeigte sich Budelmann nach der Partie. „Es war tatsächlich recht knapp. Wir haben das Spiel angenommen und uns belohnt.“ Wütend und enttäuscht war dagegen SVBV-Trainer Frank Fischer: „Die Jungs haben die Verantwortung einfach weitergeschoben und zu viel gedaddelt. Es war einfach nicht gut genug.“ Dabei ging es zu Anfang der Partie auf beiden Seiten recht ausgeglichen zu: Viel spielte sich im Mittelfeld ab. Die Gäste aus Heiligenfelde hatten ganz leicht die Nase vorn, auch weil die Vilser sich oft selbst im Weg standen. Mit unpräzisen Pässen und verstolperten Bällen machten sich die Fischer-Mannen oftmals das Leben selber schwer.

Die ersten richtigen Möglichkeiten ergaben sich erst nach einer knappen halben Stunde. Nachdem Niklas Schröder auf Mathis Wohlers gepasst hatte, probierte er sein Glück und verfehlte das Tor nur knapp (27.). Zwei Minuten später waren es die Gäste, die durch Dominik Simons in Führung hätten gehen können, doch auch er schoss am Tor der Vilser vorbei.

Ein Tor aus dem Nichts

In Minute 36 folgten zwei Ecken für die Heiligenfelder: Während es in der ersten für die Vilser gefährlich zulief, schien die zweite zunächst geklärt. Doch aus dem Nichts schoss Lars Diedrichs auf das Tor und traf zum 1:0 (37.). Die Führung wirkte wie ein kleiner Befreiungsschlag für die Heiligenfelder, denn danach ging es fast nur noch in eine Richtung, auch wenn die Gastgeber in der 40. Minute den Ausgleichstreffer hätten erzielen können. Justus Wicke, Nico Schröder und Mathis Wohlers hatten nach einer Ecke gleich mehrfach die Chance, doch das Glück war nicht aufseiten der Vilser, sodass jeder Ball durch den SVH immer wieder abgeblockt wurde.

Kurz vor der Halbzeitpause folgte dann der Schock für die Budelmann-Elf: Nach einem Zweikampf fiel Mirko Garlich zu Boden und hielt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Fuß. Nach seiner Auswechslung ging es für ihn ins Krankenhaus. „Es sieht nicht gut aus. Der Fuß wurde schnell blau und sehr dick. Mit ihm werden wir erst einmal nicht rechnen“, bedauerte Budelmann.

Diese Hiobsbotschaft tat dem Heiligenfelder Spiel in Hälfte zwei aber keinen Abbruch – und auch die oben genannte Bierdusche brachte den SVH nicht aus dem Konzept. Die Gäste drückten die Vilser immer mehr in die eigene Hälfte und zwangen sie damit auch zu Fehlpässen. Erst ab der 75. Minute tauten die Gastgeber wieder auf und ließen sich ab und an im gegnerischen Sechzehner blicken. So wie Nico Schröder, der sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und allein auf SVH-Keeper Steffen Struß zulief, das Tor allerdings knapp verfehlte.

Dann gab es eine Situation, die SVBV-Coach Fischer besonders ärgerte: Luca-Ole Rother setzte sich über die Außenbahn durch und spielte sich bis hinter die Abwehr. Anstatt den Ball direkt in den Rückraum zu passen, versuchte Rother jedoch, noch einen Gegenspieler auszuspielen. „Das war die Chance. Hätte er etwas früher gepasst, wäre der Ball drin gewesen“, monierte Fischer, der solche Momente häufig im Spiel sah. Durch zwei Standards kamen die Gastgeber noch einmal ans gegnerische Tor heran, doch den ersehnten Ausgleichstreffer erzielten sie nicht mehr.

Auch wenn die drei Zähler Torben Budelmann glücklich machten, gab es einen Punkt, den er zu beanstanden hatte: „Bei einigen Spielern habe ich gemerkt, dass sie nicht alles gegeben haben. Ansonsten war mir wichtig, dass wir hinten gut stehen – und das war der Fall.“ Mit der Einstellung seiner Vilser war Frank Fischer zufrieden. „Sie haben gekämpft und gearbeitet. Allerdings hätten wir uns das Glück heute mehr erarbeiten müssen. Es hat einfach nicht gereicht.“