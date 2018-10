Steht in der Verteidigung seinen Mann: Steffen Bönsch ist eine feste Größe beim Bezirksligisten TSV Bassum. (Karsten Klama)

Bassum. Seit er wieder da ist, geht es beim TSV Bassum in der Fußball-Bezirksliga weiter aufwärts: Erst am achten Spieltag feierte Steffen Bönsch sein Saisondebüt bei den Lindenstädtern – und durfte direkt einen 5:0-Erfolg über R-W Estorf-Leeseringen bejubeln. Die Rückkehr des 23-Jährigen ist ein Grund für den Aufschwung des TSV, denn er steht für vieles, was einen Fußballer, aber vor allem einen Verteidiger ausmacht: Einstellung, Zweikampfstärke und Einsatzwillen.

Nicht nur seine Mitspieler und sein Trainer Torsten Klein sind froh darüber, dass Bönsch zurück ist – der Verteidiger ist es auch. „Es war schwierig für mich, in den letzten Monaten nur zuschauen zu können, auch weil es für uns nicht so gut gelaufen ist und wir etwas weiter unten standen“, erklärt er. Er verpasste das Pokal-Aus gegen Twistringen und konnte auch beim schwierigen Start mit sieben Punkten aus sieben Spielen nicht eingreifen. Die Ausbeute mit ihm ist besser: Zehn Zähler in sechs Spielen sammelte der TSV, Bönsch verpasste keine Minute. „Gar nicht so schlecht“, findet er. „Aber wichtig ist, dass wir jetzt so weitermachen.“

Bönsch blüht seit seiner Rückkehr auf den Platz auf. Die Rolle als Beobachter gefiel ihm nicht. Wobei der Begriff Beobachter nur teilweise zutrifft, denn der Bassumer brachte sich während seiner Leidenszeit wegen einer Steißbeinzyste ein, war bei den Spielen dabei und ließ sich auch beim Training blicken. „Man muss der Mannschaft helfen, auch wenn es nicht auf dem Platz ist“, erklärt er. Er hat den Kontakt zum Team auch deshalb durchgehend gesucht, weil er sich beim TSV wohlfühlt. „Ich spiele seit der G-Jugend beim TSV. Ich habe den Verein nie verlassen und sehe auch gar keinen Grund, warum ich das machen sollte“, hat Bönsch, der auch in Bassum wohnt, eine ganz enge Verbindung zum Verein.

Der Defensivspieler ist jedoch nicht nur eine Identifikationsfigur, sondern auch eine Führungspersönlichkeit. In den vergangenen beiden Partien führte er das Team als Kapitän auf den Platz, weil Mathis Hoffmann, der sonst die Binde trägt, einmal gesperrt fehlte und einmal zunächst auf der Bank saß. „Ich weiß es zu schätzen, dass die Mannschaft mir so eine Rolle zutraut“, sagt Bönsch. Eine neue Erfahrung war es für ihn nicht. Er war bereits in der A-Jugend Kapitän. Er weiß also, wie man vorangeht. Das ist ohnehin eine Eigenschaft, für die Bönsch steht. Er lässt sich nicht unterkriegen und drückt sich vor keiner Herausforderung. „Ich freue mich auf jeden Gegenspieler. Da gibt es keinen, der mir Angst macht“, sagt er. „Ich bin ein sehr positiv eingestellter Mensch, und das versuche ich auch, an die anderen weiterzugeben.“ Steffen Bönsch ist ein Typ, der dem TSV guttut.

Denn auch sein sportlicher Wert ist immens: Er ist ein Stabilisator. Überwiegend kommt er in der Innenverteidigung zum Einsatz, der robuste und kompromisslose 23-Jährige kann aber auch als Außenverteidiger und als Sechser spielen. „Jede Position hat ihren Reiz“, weiß Bönsch, der für bedingungslosen Einsatz steht. Es gefällt ihm, den Stürmern das Leben schwer zu machen. „Es ist schön, dem Gegner den Spaß am Spiel zu nehmen. Wenn du siehst, dass dein Gegenspieler frustriert ist, dann weißt du, dass du ein gutes Spiel gemacht hast“, sagt er lachend. Die Aufgabe des Verteidigers ist ihm quasi auf den Leib geschneidert.

Eigentlich gibt es nur eine Sache, die Bönsch nicht liegt: das Toreschießen. Auch im fünften Jahr bei den Bassumer Herren wartet er weiter auf seinen ersten Treffer in der Liga. Im Pokal hat er im Vorjahr immerhin in Stuhr getroffen, in der Bezirksliga aber herrscht Flaute. Bönsch stört das nicht. „Das muss ich mir von den Jungs immer wieder anhören, aber darüber mache ich mir keine Gedanken. Irgendwann wird der Knoten schon platzen. Mir ist es wichtig, dass wir hinten die Null halten.“ Dafür ist er dann definitiv der richtige Ansprechpartner.