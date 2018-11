Auch Lea Hagner saß beim Kreisreitertag im Sattel. Die Nienburgerin sicherte sich zwei Schleifen. (Jonas Kako)

Bassum-Wiebusch. Eine besondere Veranstaltung ist der Kreisreitertag immer, schließlich ist er das Stelldichein der Reittalente der Kreispferdesportverbände Diepholz und Nienburg. Nirgendwo sonst bekommt der Reitinteressierte einen genaueren Einblick in die Zukunft des Sports vor Ort. Doch auch aus einem anderen Grund war der jüngste Kreisreitertag ein ganz spezieller: Denn erstmals fand er nicht in Hoya statt, sondern in Bassum-Wiebusch.

Die Voraussetzungen am neuen Austragungsort waren optimal für die mehr als 100 jungen Reiterinnen und Reiter aus rund 20 Vereinen. Zwei Reithallen, ein Dressurviereck und ein großer Springplatz ließen keine Wünsche offen. Auch die Zuschauer, die zahlreicher erschienen als noch vor Jahresfrist, fühlten sich auf den beheizten Tribünen wohl. Die Anlage des Reit- und Fahrvereins Diek-Bassum war der ideale Austragungsort, nachdem die Landesreitschule in Hoya nach dem Insolvenzfahren nicht mehr als Veranstaltungsstätte infrage kam. Wiebusch ist nach der gelungenen Premiere bereits mehr als eine dauerhafte Alternative, wie Uwe Stradtmann, Vorsitzender des Kreispferdesportverbandes Diepholz, erklärte: „Wir sind so übereingekommen, dass wir in Zukunft hierbleiben werden.“ Stradtmann leitete die Veranstaltung gemeinsam mit seinem Nienburger Pendant Christian Hasselbrink. Wiebusch habe den Vorteil, dass es geografisch günstig liege und für alle Teilnehmer gut erreichbar sei.

Die Nachwuchstalente erhielten beim Kreisreitertag in Einsteigerprüfungen in Dressur und Springen die Chance, Turniererfahrung zu sammeln. Für etliche junge Reiterinnen und Reiter waren es die ersten Prüfungen überhaupt bei einer solchen Veranstaltung. „Das ist natürlich immer spannend zu sehen“, wusste Stradtmann. Er habe gute Leistungen gesehen. Am Ende ging es jedoch nicht nur um erste Erfahrungen, sondern auch um Resultate. Unter anderem ritten fast 30 Mannschaften um einen Wanderpokal. Dabei wurden zwei Spring- und zwei Dressurleistungen als Team gewertet. Nachfolger des Vorjahressiegers RFV Maasen-Sulingen wurde der RV Heiligenfelde um Mannschaftsführerin Ina Thalmann sowie die Reiter Friedrich und Philipp Quast, Leni Thalmann und Luisa Sünderwald. Knapp dahinter landeten die Teams RFV Diek-Bassum 1 und RRV Schwarme 1.

Springreiter-Wettbewerb: 1. Elli Bischoff (RFV Diek-Bassum) auf Felix – 7.8; 2. Collien Meyer-Nordhorn (RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen) auf Baron – 7.4; 3. Nike Konstabel (RCl. Sport Harpstedt) auf Fenja – 7.3; 4. Martje Kornherr (RFV Maasen-Sulingen) auf Coco Chanel 186 – 7.2; 5. Janina Tetzlaff (RSG Meeresberg) auf Gerry – 7.1; 6. Lea Häsemeyer (RV Holte-Langeln) auf Peggy, Charlotte Schröder (RV Engeln) auf Torontino – beide 7.0; 8. Lotta Koch (RFV Wechold-Martfeld) auf Gini, Elana Rieger (RV Holte-Langeln) auf Nando – beide 6.9

Pony-Stilspring-Wettbewerb mit erlaubter Zeit: 1. Philipp Quast (RV Heiligenfelde) auf Magic Noire – 8.5; 2. Malena Krause (RFV Landesbergen) auf Perry Lee 4 – 8.3; 3. Anneli Friemel (RRV Schwarme 1897) auf Kira 368 – 8.0; 4. Friedrich Quast (RV Heiligenfelde) auf Monastella – 7.8; 5. Anna-Lena Plate (RFV Diek-Bassum) auf Dragonheart 29 – 7.7; 6. Finja Lissek (RFV Wechold-Martfeld) auf Wanomi van het Goorhof, Maja Werner (RRV Schwarme 1897) auf Joey – beide 7.6

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp: 1. Emma Dammeyer (RFV Maasen-Sulingen) auf Perle 524 – 7.5; 2. Natascha Behrendt (RFV Kloster Heiligenrode) auf Aragon – 7.3; 3. Leni Galle (RV Holte-Langeln) auf Felix – 7.2; 4. Kayleen Iloge (RFV Maasen-Sulingen) auf Billy 616 – 7.1; 5. Lea Hagner (RSV Alpheide-Nienburg) auf Look at me – 7.0; 6. Deianira Iloge (RFV Maasen-Sulingen) auf Seven Mountain Dusty Fee – 6.9; 7. Jule Koch (RFV Wechold-Martfeld) auf Galoopi – 6.8

Dressurreiter-Wettbewerb: 1. Jule Löhmann (RSG Meeresberg) auf Lucky Charm K – 7.6; 2. Pauline Katharina von Goebler (RFV Diek-Bassum) auf Fiddi 5 – 7.4; 3. Kim Laqua (RCl. Sport Harpstedt) auf Madita – 7.2; Leni Thalmann (RV Heiligenfelde) auf Chuky – 7.1; 5. Jasmin Schipkowski (RV Holte-Langeln) auf Felix – 7.0; 6. Merle Winkler (RFV Wechold-Martfeld) auf Nevio 18 – 6.9; 7. Emma Westenfeld (RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warmsen) auf Wotan, Marie Glandorf (RV Holte-Langeln) auf Shayenna M – beide 6.8

Dressurwettbewerb: 1. Johanna Fleischer (RFV Wechold-Martfeld) auf Lege artis – 7.6; 2. Kira Mohrmann (RFV Wechold-Martfeld) auf Mounty 27 – 7.5; 3. Lea Abraham (RSV Alpheide-Nienburg) auf Rosenthalns Delilah – 7.4; 4. Levke Koch (RV Sudweyhe) auf Monty-Moscan – 7.3; 5. Lena-Marie Struß (RV Sudweyhe) auf Gonny, Janne Frederike Stöpller (RV Holte-Langeln) auf Whisky’s Wampi – beide 7.2

Springreiter-Wettbewerb: 1. Leonie Peter (RFV Kloster Heiligenrode) auf Dylano – 8.5; 2. Nele Jost (RSG Meeresberg) auf Con Grande 2 – 7.6; 3. Emely Koegel (RSV Alpheide-Nienburg) auf Woodstock – 7.2; 4. Leoni Bog (RSV Alpheide-Nienburg) auf Ceronimo – 7.0; 5. Mikka Seidel (RFV Kloster Heiligenrode) auf Elton, Lucca Marie Merkel (RFV Wechold-Martfeld) auf Only you 24 – beide 6.8

Mannschaftsvergleichswettkampf: 1. RV Heiligenfelde 1, Mannschaftsführer: Ina Thalmann; Reiter: Friedrich Quast auf Monastella, Philipp Quast auf Magic Noire, Leni Thalmann auf Chuky und Luisa Sünderwald auf Chuky) – 30.00; 2. RFV Diek-Bassum 1, Lea Köhler; Anna-Lena Plate auf Dragonheart 29, Pauline Katharina von Goebler auf Fiddi 5, Henrik Sander auf Dragonheart 29 und Elli Bischoff auf Felix – 29.60; 3. RRV Schwarme 1, Timm Markwart, Sonja Fagin auf Willy, Maja Werner auf Joey, Anneli Friemel auf Kira 368 und Rebekka Markwart auf Donelli 5 – 28.71 THR