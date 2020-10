Auf die beliebte Weyher Cross-Serie müssen die Athleten in diesem Jahr verzichten. Melden können sie aber für den Hansa-Crosslauf und den Silvesterlauf in Fahrenhorst. (Christiane Golenia)

Landkreis Diepholz. Die Leichtathleten haben ihre kurze Bahnsaison größtenteils beendet. Zuletzt fanden die Wettkämpfe, wenn auch häufig ohne Zuschauer, fast schon wieder unter normalen Bedingungen statt. Anders sieht es jetzt bei der beginnenden Straßenlauf- und Cross-Saison aus. Aufgrund der weiterhin notwendigen coronabedingten Hygienevorschriften, die sich bei großen Laufveranstaltungen bei dem bisherigen Austragungsmodus nicht umsetzen lassen, fallen zahlreiche Veranstaltungen aus.

Im Kreis Diepholz wurde die mit drei Läufen geplante Weyher Cross-Serie 2020 abgesagt. Die bislang fünfteilige Serie hatte in den vergangenen Jahren bei jedem Rennen mehrere Hundert Läufer angelockt. Als Veranstalter nennen die Sportfreunde Weyhe auf ihrer Homepage einleuchtende Gründe für die Absage: „Auch die Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen erlauben größere Veranstaltungen nur unter engen Bedingungen, die wir nicht erfüllen können. Wir haben enge Start- und Zielräume, keine vollautomatische Zeitnahme und dürfen wegen Corona keine Dusch- und Umkleidemöglichkeiten anbieten.“

Dennoch kann in diesem Jahr noch Cross gelaufen werden. Nach langer Pause wird der LC Hansa Stuhr am 14. November in Fahrenhorst wieder einen Hansa-Crosslauf veranstalten. Die Veranstaltung wurde vom niedersächsischen Leichtathletikverband ebenso genehmigt wie der Silvesterlauf in Fahrenhorst. Mit besonderem Aufwand und entsprechend angepassten Abläufen werden dabei die Auflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus erfüllt. Angeboten werden beim Hansa-Cross drei Distanzen über eineinhalb, vier und neuneinhalb Kilometer mit Startbeginn ab 10.20 Uhr. Startberechtigt sind die Jahrgänge 2007 und älter. Es besteht ein Teilnehmerlimit von 100 beziehungsweise 150 Läufern pro Lauf. Gestartet wird in Startkanälen, die Läufer werden im Zehn-Sekunden-Takt auf die Strecke geschickt. Zuschauer und Begleitung sind auf dem Startplatz nicht zugelassen. Es erfolgt eine elektronische Zeitnahme.

Im Rahmen der Veranstaltung werden die Kreismeisterschaften der Kreisleichtathletikverbände Diepholz und Nienburg ausgetragen. Die Ausschreibung für den Hansa-Cross wie auch für den Silvesterlauf gibt es im Internet auf www.lc-hansa-stuhr.de. Über die Homepage des LC Hansa Stuhr wird auch die Möglichkeit zur Anmeldung eingerichtet.