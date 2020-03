Varrel. Manchmal verrät ein Blick auf die Ersatzbank bereits viel über die Kräfteverhältnisse. Das war am Freitagabend im Derby zwischen dem TuS Varrel und der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst nicht anders: Dort saßen auf Varreler Seite zum Beispiel Maximilian Strobel und Jeff Amoakoh, die in der zweiten Hälfte ihr Saisondebüt in der Kreisliga feierten. Sie laufen sonst für die zweite Mannschaft auf. Die ist Letzter in der 2. Kreisklasse, hat 14 von 15 Partien verloren. Auf Seckenhauser Seite hockten dagegen Iman Bi-Ria und Sercan Durmaz auf dem ungeliebten Platz abseits des Feldes. Zwei Spieler mit Oberliga-Erfahrung, die später noch zum Zug kommen sollten. Allein dieser Luxus machte die TSG bereits im Vorfeld zum klaren Favoriten – und dieser Rolle wurde der Kreisliga-Spitzenreiter mit etwas Anlaufzeit dann auch gerecht: Er gewann das Derby 4:0 (0:0) und kam dem Bezirksliga-Aufstieg einen weiteren Schritt näher.

Dass Seckenhausens Trainer André Schmitz nach der Begegnung davon sprach, dass das erste Tor seiner Elf eine Frage der Zeit gewesen sei, kam nicht von ungefähr. Dieses Selbstverständnis, immer zu treffen, hat der Tabellenführer seinem auch in der Breite starkem Kader zu verdanken. Abwertend dem Gegner gegenüber war diese Aussage jedenfalls nicht gemeint. „Varrel hat es lange Zeit gut gemacht“, hielt Schmitz im Gegenteil sogar ein Lob für die Gastgeber bereit. Der TuS verkaufte sich in der Tat bis zum Rückstand sehr teuer, konnte erst am Ende keine Gegenwehr mehr leisten und geriet dann ergebnistechnisch doch zumindest in Ansätzen unter die Räder. „Es war vielleicht ein bisschen hoch. Wir müssen gegen andere Gegner unsere Punkte holen“, fand Marvin John, der die Varreler gemeinsam mit Stefan Blasy bis zum Saisonende betreut. Nebenschauplätze wie die mehr oder wenige offene Frage, wie es mit der Mannschaft nach dem Ende der Spielzeit weitergeht machten den ohnehin schwierigen Kampf gegen die TSG wahrlich nicht leichter.

Disziplinierte Varreler

Das müsse man in der Analyse des Auftritts berücksichtigen, fand John. Vorwürfe konnten er und Blasy ihrem Team jedenfalls kaum machen. „Wir haben bis in die zweite Halbzeit hinein ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir waren sehr diszipliniert und haben wenig zugelassen. Irgendwann wird es dann gegen Seckenhausen schwer. Besonders wenn sie in Führung gehen. Sie haben eine brutale Qualität“, sagte John. Zumindest im ersten Durchgang war die TSG jedoch die meiste Zeit über ein ganzes Stück entfernt von einem Treffer. Die Gäste liefen sich immer wieder fest, hatten auch nur selten das notwendige Tempo in ihren Aktionen, um die gut gestaffelten Gastgeber, die sich kaum einmal locken ließen, vor größere Probleme zu stellen. „Eigentlich waren wir nur dann wirklich gefährlich, wenn wir entgegengekommen sind und die Bälle haben klatschen lassen“, erkannte Schmitz. Sobald sich Jannis Helmbold oder Sandro Wittig mal kurz anboten, rissen sie Löcher, in die die TSG-Mittelfeldakteure stoßen konnten. So zum Beispiel Philip Kleingärtner, der mit seinem Lupfer aber das Tor verfehlte (23.). Der Kapitän hatte auch die beste Chance vor der Pause, zog nach einem Pass von Wittig aber nicht direkt ab, sondern wollte Keeper Andreas Schwarze umspielen. Zu umständlich, am Ende versandete die Aktion (37.).

Auf der anderen Seite ließ die TSG nur wenig zu. Gesprächsbedarf mit dem Unparteiischen Sedat Ahmetovic hatte John nach der Partie dennoch. Es ging um eine Szene in der ersten Hälfte, als Moritz Matzel nach einem Duell mit Seckenhausens Keeper Maurice Lutterklas zu Fall gekommen war, es aber keinen Elfmeter gab (30.). „Der Schiedsrichter hat gesagt, dass der Torwart den Ball gespielt hat. Dann ist es auch kein Elfmeter. Wir haben es von unserer Bank aus nicht richtig gesehen“, gab John das Gespräch wieder, genau wissend, „dass eine Führung gegen Seckenhausen schon wichtig gewesen wäre“.

Dass es zäh werden könnte, hatte Schmitz seiner Mannschaft, die trotz des verregneten Freitagabends von rund 50 Fans begleitet wurde, mit auf den Weg gegeben. „Wir waren darauf eingestellt, dass wir Geduld haben mussten. Wir mussten Varrel müde spielen.“ Das dauerte allerdings bis zur zweiten Hälfte, auch weil Akteure wie Kevin Soyke, die angeschlagen ins Derby gegangen waren, eine starke Leistung ablieferten. Die Kraft reichte allerdings nicht, um 90 Minuten mit Seckenhausen mitzuhalten.

Knotenlöser für die Gäste war Sandro Wittig, der im zweiten Versuch zur Führung traf (53.). Etwas Glück war in der Entstehung dabei, weil Varrels Verteidiger Dennis Klumker weggerutscht war. Danach wechselte die TSG, Durmaz und kurze Zeit später Bi-Ria kamen. Mit großer Sicherheit kombinierte Seckenhausen jetzt. Weil Varrel offensiver agieren musste, taten sich mehr Räume auf. Doch es war auch die Qualität der Erfahrenen, die den Gästen half: Bi-Ria holte clever den Strafstoß heraus, den Kleingärtner zum 0:2 nutzte und damit das Spiel vorentschied (73.). In der absoluten Schlussphase trafen Bi-Ria und Kleingärtner erneut (87., 88.). Erstgenannter war kurz zuvor noch am Innenpfosten gescheitert (85.). Für einen Kurzauftritt nicht schlecht.

„Wir sind auf jeden Fall zufrieden. Es war wichtig, gut reinzukommen“, verabschiedete sich Schmitz in Richtung Kabine. Dass Bi-Ria und Durmaz, die in der Vorbereitung ein paar Einheiten mehr verpasst hatten als ihre Kollegen, auf Dauer wohl keine Bankkandidaten sind, war dem erfahrenen Coach da schon längst klar – allerdings auch, dass da immer noch eine ganze Menge Joker-Qualität ist, wenn beide wieder von Beginn an auflaufen. Dafür dürfte die Konkurrenz die TSG beneiden, und zwar nicht nur die Varreler am Freitagabend.