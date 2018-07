Hat auf der Strecke alles im Blick: Andreas Buchholz (vorne), der mit Dominik Kästner die Rennleitung bei der Kart-Serie The Race bildet. (Fotos: Thorin Mentrup)

Nordwohlde. Andreas Buchholz ist ein Mann der ersten Stunde bei der Kart-Serie The Race. Der Nordwohlder saß bis vor wenigen Jahren selbst noch im Kart, mittlerweile ist er als Rennleiter tätig und erfüllt damit eine wichtige organisatorische Funktion. Er dreht zwar keine Runden mehr gegen Heiko Sander, Marc Ogonowski und Co., aber die Begeisterung des 53-Jährigen für den Sport ist groß wie am ersten Tag. Doch nicht nur das Kartfahren hat es ihm angetan. Buchholz ist ein Mann für das Tempo. Denn auch auf zwei Rädern ist er sehr gern unterwegs – sowohl auf der Rennstrecke als auch als Fahrtrainer.

Mit The Race haben Buchholz und Mitgründer Heiko Sander eine Lücke gefunden. „Es gibt noch eine deutsch-niederländische Kartmeisterschaft. Aber hier in der Gegend sind wir die Einzigen, die so etwas anbieten können. So was sieht man nicht allzu oft“, weiß der Nordwohlder. Dreimal macht die Serie in diesem Jahr Halt in Bassum, dazu zweimal in Jüterbog, keine 100 Kilometer entfernt von Berlin. „Jede Fahrt dahin ist es wert“, ist für Buchholz, der die im Vergleich zu Bassum längere Strecke dort schätzt, kein Weg zu weit, wenn er für den Motorsport unterwegs ist. Denn Kartfahren ist nicht seine einzige Leidenschaft – und auch nicht seine größte. „Bei mir ging es eigentlich schon immer ein bisschen mehr Richtung Motorradfahren“, erklärt er.

Ein Ganzjahres-Hobby

Diesem Hobby ist er schon länger treu als dem Kartfahren. „Und beides kannst du nicht gleichzeitig machen“, stellt sich am Ende auch für Buchholz die Geldfrage. Denn günstig ist der Motorsport nicht. Wer etwa beim Kartfahren neu durchstarten möchte und noch nichts vorweisen kann, der muss viel investieren, eine ordentliche vierstellige Summe mindestens. „Und dann dauert es auch noch eine Zeit, bis man Erfolg hat“, spielt laut Buchholz auch Geduld eine entscheidende Rolle auf dem Weg zu einem Topfahrer. Das gilt für The Race ebenso wie für jede andere Rennserie. Erfahrung ist ein echter Pluspunkt.

In seiner Zeit im Kart gehörte Buchholz zu den Schnellsten auf der Strecke. Für einen Platz ganz vorne hat es allerdings nur selten gereicht. Heiko Sander, aber auch Norman Helm, der die Serie mittlerweile verlassen hat, oder auch Marc Ogonowski waren dann doch eine Hundertstel- oder gar nur eine Tausendstelsekunde schneller. „Was die Jungs leisten, ist einfach top. Sie stecken so viel Arbeit darein. Und wenn man sieht, wie Heiko und Marc immer noch eine Stellschraube finden, um noch ein bisschen schneller zu werden, dann ist das wirklich beeindruckend“, lobt Buchholz die beiden sportlichen Aushängeschilder der Serie. Sie werden auch in diesem Jahr den Gesamtsieg wohl unter sich ausmachen.

Buchholz weiß es nur zu gut aus eigener Erfahrung: Selbst wenn die Karts nicht auf der Strecke sind, legen die Fahrer keine Pause ein. Dann nämlich tüfteln sie um jede Sekunde. „Motorsport ist ein Ganzjahres-Hobby“, macht er deutlich, wie viel Herzblut die Fahrer in ihre Leidenschaft investieren. „Es steckt so viel Potenzial in den Karts. Aber als Fahrer muss man auch viel leisten. Du musst konditionell gut aufgestellt sein, denn so ein Renntag kostet viel Kraft. Außerdem musst du technisch fit sein, um dein Auto gut abstimmen zu können.“ Einfach reinsetzen und losfahren wie mit einem Leihkart – das sei bei The Race nicht mehr möglich. „Leihkarts und wir, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe“, weiß Buchholz. Von null auf hundert in knapp drei Sekunden – das ist bei den The-Race-Boliden bei optimalen Bedingungen möglich. Da kann ein Leihkart nun wahrlich nicht mithalten.

Für einen anderen Bereich ist er selbst zuständig: Als Rennleiter ist es seine Aufgabe, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. „Die Serie ist mittlerweile sehr professionell“, sagt er durchaus stolz. Dafür trägt auch er Sorge, unter anderem gemeinsam mit Dominik Kästner, der ebenfalls zur Rennleitung gehört. Die Motorsportler treffen sich nicht nur für ihre zwei Wertungsläufe. Im Gegenteil: Der Renntag ist genau durchgeplant. Von der Fahrerbesprechung über das Warm-up und das Qualifying bis hin zur Siegerehrung gibt es das Rundum-Paket wie bei den Profis. Das hat unter anderem Buchholz mit seinem Einsatz möglich gemacht. „Es macht einfach unglaublich viel Spaß“, will er The Race nicht mehr missen.

Auf der Rennstrecke

Seinen Spaß am Tempo lebt Buchholz aber auch aktiv aus, dann aber auf dem Motorrad. Oschersleben, Assen, Lausitzring – den Nordwohlder hat es schon fast überall dorthin verschlagen, wo das Herz des Motorsports schlägt. Als er seinen Führerschein für das Auto machte, folgte direkt der für das Motorrad. Buchholz’ Verbindung zum Motorsport auf zwei Rädern ist also sogar noch größer als zu dem auf vier. „Es macht beides Riesenspaß, aber auf dem Motorrad ist es noch einmal etwas anderes, wenn du bei den Renntrainings auf den großen Strecken bist. Dann geht es mit Vollgas nach vorn“, gibt es für ihn doch noch einige Unterschiede.

Buchholz besitzt jedoch nicht nur eine Maschine für die ganz schnellen Fahrten auf den Rennstrecken, ihm gehört auch noch eine weitere, die ihm ebenso wichtig ist. Mit ihr gibt er seit diesem Jahr Sicherheitstrainingseinheiten für Motorradfahrer auf der Anlage der DWA Bassum. Dafür hat er sich speziell ausbilden lassen, sein Training entspricht den Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Vom richtigen Bremsen über die richtige Blicktechnik bis hin zum Kurvenfahren gebe es für jeden Fahrer etwas zu lernen.

„Die Saison dauert von April bis Oktober, danach kommen die Motorräder in den Schuppen. Das ist eine lange Pause. Im Auto sitzt man dagegen jeden Tag“, macht Buchholz deutlich, warum ein Training, das als Ganztageskurs angeboten wird und über die DWA-Homepage buchbar ist, für die Fahrer sinnvoll ist. Er wolle seine Erfahrungen weitergeben und den Spaß am Fahren vermitteln. Sicherheit ist ein großes Thema im Straßenverkehr und auf der Rennstrecke – kaum jemand weiß das so gut wie Andreas Buchholz.