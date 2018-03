Seit Jahrzehnten ist er Sportschütze und Trainer: Horst Meyer aus Bassum. (fotos: Jonas Kako)

Bassum. Den Schießstand betritt er nicht ohne seinen Geigenkoffer. Darin verwahrt Horst Meyer kein Musikinstrument, sondern ein Sportgerät: Als der Bassumer den Koffer öffnet, gibt er den Blick frei auf eine Steyr Luftpistole. Vom materiellen Wert mag sie an eine Luxus-Geige wie eine Stradivari nicht herankommen, emotional aber ist sie für den Bassumer unbezahlbar. Die Luftpistole, die dort im gepolsterten Koffer neben Utensilien wie einer Schießbrille, einem Zusatzgewicht und Ersatzmunition sicher verstaut ist, ist für Meyer der Ausdruck seiner Leidenschaft. Er ist Sportschütze durch und durch – und das schon seit Jahrzehnten.

Einen Bruchteil dessen, was Horst Meyer im Schießsport bereits erlebt und gesehen hat, verrät sein Geigenkoffer. Er ist mit vielen kleinen Aufklebern übersät: vom Endkampf des DSB-Pokals 1997, vom Bremer Marathonschießen 2017 oder von den Deutschen Meisterschaften 2012. „Durch das Schießen bin ich weit herumgekommen“, sagt Meyer lächelnd. 1968 hat er in Süstedt mit dem Sportschießen begonnen. Seine ersten Versuche machte er nicht mit der Luftpistole, sondern mit dem Bogen. Fotos davon hat er in den Ordnern aufbewahrt, die sein Leben als Sportschütze dokumentieren. Sechs oder sieben habe er davon mittlerweile, erzählt Meyer, für den die Luftpistole im Laufe der Jahre zu seinem Lieblingssportgerät geworden ist. Er sagt immer Sportgerät, denn „eine Waffe ist das nicht“, erklärt er. Die Begeisterung für seinen Sport hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen. „Schießen war für mich praktisch die Erfüllung“, konnte sich Meyer schon zu Beginn seiner Laufbahn nichts Besseres vorstellen.

In einem umgebauten Geigenkoffer ist Horst Meyers Luftpistole verstaut. (Jonas Kako)

Dabei hatte der Bassumer auch andere sportliche Leidenschaften, spielte unter anderem Fußball. Doch nur dem Schießen ist er bis heute treu geblieben. „Das ist das Schöne an unserem Sport. Man kann ihn bis ins hohe Alter betreiben. Für mich ist es eine Herausforderung. Ich will sehen, was ich heute noch leisten kann.“ Auf mehrere Kreis- und Landesmeistertitel kann Meyer zurückblicken, schoss auch in der Bundesliga. In Schneverdingen hält er zudem seit 1993 den Altersrekord von 385 Ringen, erzielt mit nur 40 Schuss. Noch heute beteiligt er sich an Wettkämpfen, er schießt für den Schützenverein Bassum von 1848 sowie für Meppen, Bramstedt und Haendorf. Beim Schützenverein Haendorf ist er sogar Ehrenmitglied, genauso wie in Scharrendorf, bei Gut Ziel Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Stralsund. „Das zeigt, dass man in den ganzen Jahren nicht so viel falsch gemacht hat“, findet er.

Meyer ist in der Sportschützen-Szene weit über den Landkreis Diepholz hinaus bekannt. Das rührt auch daher, dass er sich schon früh ehrenamtlich engagiert hat. In Süstedt war er Schießwart, darüber hinaus machte sich der 74-Jährige, der 1958 in Bassum eine Schmiede-Lehre begann, für die Ausbildung der Jugendlichen stark, unter anderem in Bruchhausen-Vilsen. Beim Bezirksschützenverband war er mehr als zehn Jahre lang als stellvertretender Jugendleiter und Pistolenreferent tätig. Auch beim SV Bassum von 1848, dem er seit 1973 angehört, packte er mit an, zweimal etwa als Sportleiter für den Pistolenbereich sowie als Trainer. Sein Wissen weiterzugeben, ist Meyer schon immer wichtig gewesen. Für den Nordwestdeutschen Schützenbund ist er seit 1989 als Pistolentrainer aktiv. Zum 40. Mal fährt er in diesem Jahr zu den Deutschen Meisterschaften nach München. „Ohne Unterbrechung“, sagt er stolz. Ein paar Mal hat er selbst teilgenommen, mittlerweile ist er als Trainer dabei und unterstützt das Helferteam. „Das ist jedes Jahr ein Höhepunkt für mich“, erklärt er.

Reine Kopfsache

Er habe als Trainer viele hervorragende Schützen kennenlernen dürfen, sagt Meyer und nennt als Beispiele Christian Brandt aus Anderligen, aber auch Bassumer Größen wie Jens und Peter Voß. In unregelmäßigen Abständen trainiert er mit Elke Seeliger aus Kirchweyhe, die 2016 bei den Paralympics in Brasilien für Deutschland startete. „Beim letzten Mal hatte ich keine Chance“, lacht er. Dabei weiß er theoretisch genau, wie der perfekte Schuss funktioniert. Die Umsetzung sei aber nicht immer so einfach. „Der Lauf schießt, der Griff trifft, der Kopf gewinnt“, hat er sich selbst und seinen Schützlingen eingeprägt. Schießen, das betont Meyer, sei Kopfsache. Es brauche die Selbstbeherrschung, Fehlschüsse zu akzeptieren, ein bisschen Gleichgültigkeit, um den Schuss abzugeben, und ein gesundes Selbstvertrauen, um sich überhaupt der Herausforderung zu stellen. Schließlich könne am Stand niemand einspringen, um Missgeschicke auszugleichen.

Schlechte Schüsse gibt es beim Trainer Horst Meyer nicht, nur gute und weniger gute. Positiv sein, das ist sein Weg, um die Sportler zu unterstützen. Wichtig sei vor allem Menschenkenntnis: „Du musst mit jedem anders umgehen“, erklärt der Bassumer. Der eine brauche eher Streicheleinheiten, der andere müsse härter angesprochen werden. Er erkenne das mittlerweile sehr früh. Generell gehe es darum, den Schützen Sicherheit zu vermitteln. „Sie müssen sich gut fühlen“, verdeutlicht er. Wenn das gelingt, ist es am Schießstand tatsächlich so, wie es Meyer, der Mann mit der Luftpistole im Geigenkoffer, sagt: „Pistoleschießen ist ganz einfach: Du brauchst einfach nur da unten runter zu zielen und den Abzug zu drücken.“