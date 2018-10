Malte Hamsch. (Jonas Kako)

Stuhr. Die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr haben bisher alle ihre Aufgaben in dieser Saison erfolgreich gemeistert. Der Lohn: Mit 10:0 Punkten führt die Mannschaft von Trainer Sven Engelmann die Tabelle an. An diesem Sonntag ab 16 Uhr wartet nun eine echte Standortbestimmung auf die Spielgemeinschaft. Denn mit dem VfL Fredenbeck III kommt kein Geringerer als der amtierende Meister an den Brunnenweg.

Für die erfolgsverwöhnten Gäste läuft es in der neuen Spielzeit noch nicht so richtig rund. Mit 8:4 Zählern wird die routinierte Truppe aus dem Landkreis Stade aktuell nur auf Platz vier geführt. „Die Fredenbecker werden nach den beiden Niederlagen schon ein wenig angeschlagen sein“, glaubt Sven Engelmann. „Wenn wir um die Meisterschaft mitspielen wollen, dann sollten wir unsere Heimspiele gewinnen – und da zählt auch das kommende dazu“, gibt sich der Trainer selbstbewusst. Allerdings kann der in Lemwerder wohnende Coach erneut nicht seine stärkste Formation aufbieten. Linkshänder Christian Schwarze zwickt es im Rücken und bei Kai Kieselhorst könnte es berufsbedingt eng werden. Er werde wieder ein wenig durchmischen, nimmt es Sven Engelmann gelassen. In der Vorsaison gingen beide Vergleiche an den VfL. In Brinkum setzte sich der Serienmeister mit 34:29 durch, im Rückspiel war es enger. 19:21 endete die Partie aus Sicht der HSG.