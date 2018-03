Startet auch in diesem Jahr wieder in Okel: Stefanie Nelson vom RV Heiligenfelde auf Finesse. (Udo Meissner)

Okel. Die Osterfeiertage werden sportlich – das ist in Okel quasi Gesetz, denn das Turnier des heimischen Reit- und Fahrvereins hat schon Tradition. Von Karfreitag bis Ostersonntag satteln zahlreiche Reiterinnen und Reiter der Region ihre Pferde und Ponys. Knapp 500 Nennungen sind bei den Okelern eingegangen.

Der Verein wartet mit ein paar Neuerungen auf: „Weil wir lange nichts mehr für den Nachwuchs hatten, haben wir jetzt mehr Prüfungen für jüngere Reiter, die gerade in Turniere einsteigen, im Programm“, erklärt Sprecherin Claudia Spiegel. Zu diesen Prüfungen gehören etwa der Führzügel-Wettbewerb oder der Dressurreiterwettbewerb am Sonntag. Darüber hinaus seien alle Prüfungen auch für Ponys geöffnet, ergänzt Spiegel.

Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bereich des Kreispferdesportverbandes Diepholz. Auch die Gastgeber werden einige Starter stellen. Die meisten Mitglieder des Reit- und Fahrvereins sind jedoch als freiwillige Helfer im Einsatz. An den vergangenen Sonnabenden fanden regelmäßige Arbeitseinsätze statt, in dieser Woche herrscht jeden Abend Betrieb in der Halle, um die letzten Feinheiten vorzubereiten.

Das Osterturnier beginnt am Karfreitag um 8 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse A. Der erste Tag hält fünf Prüfungen bereit. Der Sonnabend startet um 9 Uhr mit einer Stilspringprüfung der Klasse A*, Höhepunkt ist die Stilspringprüfung der Klasse L mit Stechen ab 15.30 Uhr. Die Dressurpferdeprüfung der Klasse A leitet den letzten Turniertag um 8 Uhr ein, der mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L ab 15.45 Uhr endet. Der Eintritt ist frei.