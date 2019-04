Bramstedts Trainer Jan Lehmkuhl konnte zufrieden sein mit dem Auftritt seines Teams. (Sebi Berens)

Bramstedt. Mit einem 3:1 (2:0)-Heimsieg über den TV Neuenkirchen haben die Fußballer des TSV Bramstedt einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga gemacht. Beide Trainer waren sich nach Spielschluss einig, dass der Bramstedter Sieg hochverdient war. „Wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen und brauchten erst einen Weckruf. Dann war es aber eine starke Leistung“, merkte TSV-Coach Jan Lehmkuhl durchaus zufrieden an.

Besagten Weckruf gab es für sein Team in Spielminute 14, als die Gäste den Torjubel beim Schuss von Kevin Schwarze bereits auf den Lippen hatten, Tobias Heinsen den Ball aber noch von der Linie kratzte. Wenig später lag das Spielgerät dann auf der Gegenseite im Netz, als Daniel Zimmermann einen Freistoß unhaltbar versenkte (18.). Stück für Stück fanden die Platzherren zu mehr Sicherheit und dominierten nun die Partie. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld wurde Iven Lehner bedient, der aufdrehte und Julio-César Martin Hinze auf die Reise schickte. Vor dem Tor behielt dieser die Nerven und schob ins kurze Eck zum beruhigenden 2:0-Pausenvorsprung ein (29.).

Nach dem Seitenwechsel war es dann Daniel Zimmermann, der das Spiel vorzeitig entschied. Am Ende einer schönen Kombination legte Julio-César Martin Hinze den Ball quer auf den Angreifer, der zum 3:0 abschloss (56.). Anschließend ließen die Gastgeber keine Zweifel mehr am Sieg aufkommen. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit kam auch der TV Neuenkirchen noch einmal zu einer Chance und nutzte diese zum Ehrentreffer, als nach einem Eckball in der TSV-Defensive die Zuordnung fehlte und der eingewechselte Marius Beneke zum 3:1-Endstand traf.