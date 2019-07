Trainer Torben Budelmann hat mit dem SV Heiligenfelde ein ordentliches erstes Jahr hinter sich und will nun einen Schritt nach vorn machen. (Thorin Mentrup)

Heiligenfelde. Heute Abend spielt der SV Heiligenfelde in Ristedt um den Sieg beim Württemberg-Cup. Es ist einer der Höhepunkte, seit Torben Budelmann im vergangenen Sommer das Traineramt beim Fußball-Bezirksligisten SV Heiligenfelde übernommen und damit eine Entwicklung angestoßen hat. Die erste Saison unter der Regie des Coaches beendete die Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle. 43 Zähler bedeuteten den achten Rang in der Endabrechnung. Auf den ersten Blick zunächst einmal ernüchternd, blickt man auf die Platzierungen in den Jahren zuvor zurück. Dem zweiten Platz in der Saison 2015/16 folgten Rang drei und fünf. „Es war insgesamt gesehen zu wenig, wir hatten uns schon mehr ausgemalt“, sagte Budelmann zur Endplatzierung. Doch er relativierte auch: „Wir haben dieses erste Jahr unter meiner Leitung liebevoll Übergangsjahr getauft. Ich war schließlich neu im Verein und beide Seiten mussten sich erst einmal kennenlernen. Dazu kam meine offensivere Spielphilosophie, die die Mannschaft, die in der Serie zuvor defensiver agiert hatte, verinnerlichen musste.“ Die Handschrift des Coaches ist klar zu erkennen.

Budelmann musste früh mit Rückschlägen umgehen. Mit Tobias Dickmann musste er nach dessen Kreuzbandriss einen gravierenden Ausfall verkraften. Der Mittelfeldspieler konnte erst in den letzten Saisonspielen wieder aktiv ins Geschehen eingreifen. Ein Schlag ins Kontor für den kleinen Kader des SVH und auch ein Grund, weshalb Budelmann den Kader zur neuen Saison vergrößert hat. Joshua Brandhoff ist vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, ein Torjäger und Knipser, der den Heiligenfeldern in der vergangenen Spielzeit fehlte. Auch der wieder genesene Dickmann und Janek Piontek werden für mehr Durchschlagskraft sorgen. Allrounder Frank Weseloh, der zudem auch den Trainerstab um Budelmann und Dickmann erweitern wird, wechselte von der TSG Osterholz-Gödestorf zum Ortsrivalen und hat Malte Garlich gleich mitgebracht. Dazu gesellt sich Defensivspieler Felix Wagner, der vom Bezirksliga-Absteiger TSG Seckenhausen-Fahrenhorst gekommen ist. Die Verletzungssorgen sind allerdings schon jetzt wieder akut: Angreifer Sören Schütte, der nach seiner verweigerten Freigabe nun hätte voll durchstarten können, hat sich das Kreuzband gerissen, Lars Diedrichs brach sich zudem das Schlüsselbein. Das nahm auch Budelmann zuletzt spürbar mit. Auch auf Malte Löffler, der sich bereits in der vergangenen Serie einen Kreuzbandriss zugezogen hat, wird Budelmann in der gesamten Hinrunde vermutlich noch verzichten müssen. „Malte ist ein Granatentyp und Granatenspieler, der den Unterschied ausmachen kann und schon als junger Spieler Verantwortung übernommen hat“, bedauert der Coach. Dennoch hat der SVH Qualität dazugewonnen, das hat die Vorbereitung deutlich gezeigt.

Das obere Drittel im Blick

Auch aufgrund der Neuzugänge trauen dem SVH in der kommenden Saison nicht wenige Experten eine gute Rolle zu. Es waren vor allem Spieler wie Marvin Godesberg oder Mirko Garlich, die Budelmann im Laufe der vergangenen Saison überraschten und auch überzeugten. Godesberg fand seine Rolle im zentralen defensiven Mittelfeld und Mirko Garlichs Messi-Solo zum entscheiden 2:1-Sieg beim TuS Sudweyhe blieb unvergessen. Zu was die Mannschaft imstande ist, bewies sie in ihrer stärksten Phase nach der Winterpause, in der Budelmann bereits einige ganz starke Auftritte während der Testspiele gesehen hatte. Die Mannschaft gewann beim FC Sulingen mit 2:0, es folgten zwei Unentschieden gegen den STK Eilvese (2:2) und beim TuS Sulingen II (0:0). Allesamt Teams, die in der Endabrechnung die ersten drei Plätze belegten. Dem standen schlechte Auftritte wie beim 1:8 in Eilvese oder beim 0:5 in Twistringen gegenüber. „Bis zum 1:3 haben wir in Eilvese toll mitgespielt. Wie wir uns danach und auch in Twistringen präsentiert haben, ging gar nicht“, monierte Budelmann, der in der kommenden Saison neben dem FC Sulingen vor allem den TSV Wetschen auf der Rechnung hat. „Die haben sich super verstärkt. Dahinter folgen dann die Mannschaften, zu denen ich auch uns zähle“, will Budelmann ins obere Drittel. Er freut sich besonders auf zahlreiche Zuschauer im Stadtderby gegen Aufsteiger TSV Okel.

Den Wechsel nach Heiligenfelde betrachtet Budelmann als guten Schritt für seine persönliche Zukunft. „Der SVH ist ein toller Verein. Ich habe in diesem ersten Jahr viel Gutes erlebt und kennengelernt. Ich verstehe mich hier mit ganz vielen Menschen und wir sprechen die gleiche Sprache. Ich bin kein Diktator, sondern Teil des Teams“, weiß Budelmann sein Umfeld absolut zu schätzen. Und vielleicht bringt er am Freitagabend sogar einen großen Pokal mit nach Hause.