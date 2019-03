Garbsen/Kirchweyhe. Die Tischtennis-Verbandsliga der Damen und die SV Kirchweyhe – das wird auch an den letzten Spieltagen der Saison keine Liebesbeziehung mehr. Auch in der Partie beim SV Frielingen setzte es für den Aufsteiger, dessen Abstieg bereits besiegelt ist, eine Niederlage: Mit 3:8 zogen die Gäste den Kürzeren. Mannschaftssprecherin Martina Nöhren brachte die Gefühlslage ihres Teams auf den Punkt: „Es ist frustrierend.“

Besonders Nöhren selbst hatte an der Niederlage zu knabbern, schließlich verlief die Partie beim Klub aus Garbsen für sie besonders bitter: Dreimal stand sie an der Platte, dreimal verlor sie in fünf Sätzen. „Das tut natürlich weh“, gab sie zu. Im Doppel mit Jacqueline Franz kämpfte sie sich zweimal zurück, unterlag dann aber mit 8:11, im Einzel gegen Lorena Hainke lief es genauso. Besonders bitter aber verlief das Duell mit Birgit Franzen, als Nöhren nach einer 2:1-Satzführung noch mit 9:11 im Entscheidungssatz unterlag, obwohl sie mit 9:7 geführt hatte. Ihren Mitstreiterinnen erging es selten besser. Auch sie hatten meist das Nachsehen, wenn es eng wurde. Positive Ausnahmen waren Jacqueline Franz und Christina Lübben, die jeweils einen Fünfsatzerfolg verbuchten. Lübben siegte zudem im Doppel an der Seite von Qiuping Jia-Sänger. Auch wenn den Kirchweyherinnen so langsam die Lust an der Verbandsliga vergangen ist, „wollen wir uns in den abschließenden beiden Partien zusammenreißen, um noch den ersten Sieg zu feiern“, versprach Nöhren. Die vorletzte Chance dazu haben sie am 31. März beim Tabellenvorletzten SG Ronnenberg, der seinerseits am Wochenende mit dem 8:3 beim TuS Gümmer den ersten Erfolg der Saison verbuchte.