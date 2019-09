Gibt auf dem linken Flügel eine ordentliche Figur ab: Jonas Wilkens wechselte vom Zentrum auf die Außenbahn. (Thorin Mentrup)

Twistringen. Eigentlich fühlt sich Jonas Wilkens im Zentrum pudelwohl. Entweder vor der Abwehrkette im defensiven Mittelfeld, oder sogar noch lieber eine Position offensiver als Regisseur hinter den Spitzen. Doch meistens kommt dann doch alles anders. So auch beim Spieler des SC Twistringen. Zu Beginn der neuen Spielzeit agierte Wilkens als ein solcher Regisseur, nahm aber nicht wirklich am Spiel teil. Mittlerweile greift er über den linken Flügel an und fühlt sich dort wohler als in der Mitte. Manchmal kann eine Positionsumstellung dann doch wahre Wunder bewirken.

Sowieso scheint der 22-Jährige endlich beim SC Twistringen in der Fußball-Bezirksliga vollständig angekommen zu sein. Denn die vergangenen beiden Spielzeiten waren für den Kaufmann für Büromanagement „nicht ganz einfach, weil viele Verletzungen mich immer wieder ausgebremst haben“. Vor allem mit den Adduktoren und den Außenbändern habe er immer wieder Probleme gehabt. Doch nun kann Wilkens seit einem Dreivierteljahr verletzungsfrei spielen. Und das macht sich auch in seiner Leistung bemerkbar. „Ich bin in meinem Spiel viel sicherer geworden und traue mir mittlerweile viel mehr zu. Außerdem versuche ich, immer mehr Verantwortung zu übernehmen“, betont Wilkens, der nebenbei auch noch als Trainer der U17 der JSG Twistringen-Mörsen aktiv ist. Dort trainiert er unter anderem seinen kleinen Bruder Elias. Sowieso ist die ganze Familie Wilkens sehr fußballverrückt. Vater Henrik kickte damals für den BSV Schwarz-Weiß Rehden in der Regionalliga. „Er ist schon mein größtes Idol“, gibt Jonas Wilkens zu. Und auch Mutter Anke bleibt dem Fußballplatz nicht fern, guckt sich nahezu jedes Wochenende die Partien ihrer Söhne an.

Entscheidung pro Twistringen

Die ersten Ausführungen mit dem Ball machte Jonas Wilkens im Alter von vier Jahren allerdings nicht beim SC Twistringen, sondern beim benachbarten SV Mörsen-Scharrendorf. Ab der C-Jugend fusionierten die beiden Vereine im Juniorenbereich dann bekanntlich zu einer Spielgemeinschaft. „Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, bekräftigt Wilkens. Denn fortan hat der 22-Jährige jede Saison mit seiner Mannschaft in der Bezirksliga gespielt, war dort immer auf den vordersten Plätzen zu finden. In der A-Jugend durfte er dann sogar schon einige Spiele für die erste Herrenmannschaft des SV Mörsen-Scharrendorf in der Bezirksliga absolvieren. Sein damaliger Trainer: Friedhelm Famulla, der Wilkens nun auch beim SC Twistringen unter seinen Fittichen hat. Nach der letzten Saison bei den A-Junioren musste sich Wilkens dann für einen Verein entscheiden. Entweder Mörsen-Scharrendorf oder Twistringen. Weil Erstgenannter in die Kreisliga abstieg und seine ganzen Kumpels zum SCT wechselten, ging Wilkens mit. „Ich wollte unbedingt Bezirksliga spielen und bereue meine Entscheidung bis heute nicht“, unterstreicht er und erklärt auch, warum das so ist: „Wir haben hier jetzt eine junge Truppe zusammen, der Zusammenhalt ist einfach überragend. Die Mannschaft ist quasi eine Clique, auch neben dem Platz unternehmen wir viele Aktivitäten zusammen.“

Für Wilkens ist es die dritte Saison im Herrenbereich. Und bereits zum zweiten Mal binnen weniger Jahre wird er von Friedhelm Famulla trainiert, der sich laut dem 22-Jährigen schon wunderbar in den Verein integriert hat. „Auch nach den Begegnungen bleibt er noch am Platz und quatscht mit uns. Er sucht oft das Gespräch mit uns Spielern und ist schon längst ein Teil der Mannschaft.“ Rundherum herrscht also Friede, Freude, Eierkuchen. Doch auf dem Platz hapert es noch ein wenig beim SC Twistringen, der Motor ist noch nicht ganz ins Laufen gekommen nach sechs Spieltagen. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen stehen zu Buche. Wilkens beschreibt die Spielzeit als „sehr durchwachsen. Wir sind noch viel zu unkonstant, haben einige Punkte liegen gelassen und liegen daher hinter unseren Ansprüchen zurück.“ Denn als Ziel haben sich die Spieler alleine auf eine Platzierung unter den Top fünf geeinigt. Dafür müssen am Sonntag beim TuS Lemförde drei Punkte her, um der oberen Tabellenregion wieder ein Stückchen näher zu kommen. Dann wieder mit Jonas Wilkens als noch ungewohnter Linksaußen.