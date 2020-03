Trainer Mario Müller sucht mit seinem Team Lösungen gegen die Offensivschwäche. (Michael Braunschädel)

Ein Stück weit ist der Wurm drin bei den Basketballerinnen des FTSV Jahn Brinkum: Dem Bezirksoberligisten geht im Saisonendspurt etwas die Luft aus. Das 37:63 (14:29) bei der BTS Neustadt war bereits die dritte Niederlage in Folge – und eine unnötige dazu.

„Es stockt so ein bisschen in der Offensive momentan“, erkannte Brinkums Trainer Mario Müller. Diese Feststellung passte sowohl mit Blick auf das Spiel bei der BTS als auch auf die Gesamtsituation. Zum fünften Mal in den 15 Saisonspielen blieb der FTSV unter der 40-Punkte-Marke. Zum Vergleich: Im Vorjahr war das in insgesamt 14 Begegnungen nur zweimal der Fall. Der Punkteschnitt ist gesunken, selbst wenn man die für den Nichtantritt in Osterholz-Scharmbeck veranschlagten null Zähler ausklammert.

Die Sicherheit fehlt

In Neustadt habe sich seine Mannschaft zu viele Fehler geleistet, fand Müller. „Wir hatten leichte Ballverluste, haben schlechte Pässe gespielt, die abgefangen wurden, und hatten nicht die Sicherheit in unserem Spiel“, erklärte er. Die Folge: „Wir haben uns das Leben viel zu schwer gemacht.“ Denn die offensiven Patzer der Brinkumerinnen nutzten die Gastgeberinnen zu relativ einfachen Korberfolgen. Da half es auch nur wenig, dass die Gäste in der Defensive gar kein schlechtes Spiel machten. „Wir hatten richtig starke Phasen“, sah Müller das Potenzial einige Male aufblitzen, häufiger noch als in den vergangenen Wochen. Doch Licht und Schatten wechselten sich immer wieder ab. „Wir hatten super Momente, aber dann gab es auch Dinge, die zum Haareraufen waren“, verdeutlichte der Coach das Wechselbad der Gefühle. Anders als in der Offensive stockte der Motor in der Abwehrarbeit jedoch nicht so konsequent. Erst in der zweiten Hälfte punkteten die Gäste pro Viertel zweistellig. Die Ausbeute war mit 13 beziehungsweise zehn Punkten allerdings immer noch überschaubar.

„Es zehrt natürlich auch ein bisschen an den Nerven, dass wir wieder relativ früh einem Rückstand hinterlaufen mussten“, sah Müller sein Team schnell auf der Verliererstraße. Fünf Zähler im ersten und neun im zweiten Viertel waren zu wenig, um an den Neustädterinnen dranzubleiben. Die Gastgeberinnen steuerten recht ungefährdet dem Sieg entgegen, weil Brinkum keine Konstanz ins Spiel bekam. Dabei hatten sich die Gäste wesentlich mehr ausgerechnet, zumal sie das Hinspiel nur knapp mit fünf Zählern Unterschied verloren hatten. Nun lagen 26 Punkte zwischen beiden Mannschaften. „Die wären es nicht gewesen, wenn wir unsere Normalform sowohl in der Defensive als auch in der Offensive abgerufen hätten“, meinte Müller. Insgesamt habe seine Mannschaft jedoch zu viele Einladungen an Neustadt verteilt.

So ganz genau wisse er nicht, warum es derzeit hapere. Vermutlich seien es viele Kleinigkeiten: Pech mit Ausfällen, manchmal auch fehlendes Spielglück in den entscheidenden Momenten, das sich zum Beispiel bei der Niederlage gegen Osterholz-Scharmbeck (38:39) auftat. „Wenn du diese knappen Spiele gewinnst, ist alles gut. Wenn du sie verlierst, gerätst du aber in einen Strudel, aus dem du schwer wieder rauskommst“, meinte der Coach, der von Vergleichen mit der Vorsaison, die sein Team als Vizemeister abschloss, nur wenig hält. Seine Begründung: „Im letzten Jahr war es ein bisschen einfacher für uns. Da hatten wir einen Gegner, der deutlich besser war, ein oder zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe waren, und der Rest war schwächer. Dieses Jahr haben wir allein vier Mannschaften, die vom Potenzial stärker sind. Da müssen wir einen Sahnetag erwischen, um die Spiele eng zu gestalten.“ Die großen Vier, Lesum/Vegesack, Osterholz-Scharmbeck, Neustadt und Stade, sind also etwas außer Reichweite. Die anderen Teams sind jedoch auch auf lange Sicht schlagbar für Brinkum. Das will der FTSV in seinem letzten Saisonspiel beweisen: Dann ist der SV Grambke-Oslebshausen der Gegner – wie das Müller-Team mit einer Bilanz von fünf Siegen und zehn Niederlagen. „Wir wollen einen versöhnlichen Abschluss“, peilt Brinkums Coach einen Sieg an.

FTSV Jahn Brinkum: Albrecht (1 Punkt), Al. Bock (5), An. Bock, Drente (4), Lohse, Lücke (13), Riesenbeck, Rohlfs (6), Schulz (4), Weyd (2), Zimmer.