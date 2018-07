Mindestens der Mann des Sonntags, wenn nicht sogar des gesamten Turniers: Dennis Schlüsselburg, hier auf Co Pilot. (Jonas Kako)

Stuhr-Stelle. Einen wichtigen Tipp gab Lutz Vincke, 2. Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Steller See, Dennis Schlüsselburg noch mit: „Dennis, mach zum Schluss noch einmal allein“, raunte er dem Gewinner der abschließenden Ein-Sterne-Springprüfung der Klasse S mit Stechen zu, als die Siegerrunde begann. Lokalmatador Schlüsselburg war zweifellos einer der Männer des Wochenendes beim Springturnier des RuFV Steller See auf der heimischen Anlage. „Der Sieg war der krönende Abschluss“, freute sich der Gastgeber.

Schlüsselburg gehörte an den drei Turniertagen zu den erfolgreichsten Reitern im illustren Teilnehmerfeld mit mehreren hochdekorierten Sportlerinnen und Sportlern wie Olympiasiegerin und Weltmeisterin Sandra Auffarth (RV Ganderkesee) oder Karl Brocks junior (RV Waltrop) und Joachim Heyer (RUFV Cappeln), die allesamt bundesweit einen exzellenten Ruf genießen. Er sicherte sich mehrere Schleifen – das Beste kam für ihn aber wortwörtlich zum Schluss: Gemeinsam mit seinem Wallach Co Pilot zeigte er in der letzten Prüfung des Turniers eine Glanzleistung und blieb sowohl im ersten Umlauf als auch im Stechen fehlerfrei.

Diese Leistung war angesichts des anspruchsvollen Parcours, den das Team um Parcours-Chef Eric Runge auf dem wunderbaren Ebbe-Flut-Platz aufgebaut hatte, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Gleich sieben Reiterinnen und Reiter gaben vorzeitig auf, darunter auch sehr bekannte Sportler wie Patricio Muente (RV Schneverdingen) auf seinem Hengst Billy Cointreau. Auch Torsten Tönjes (RV Ganderkesee), Sieger des prestigeträchtigen Flutlichtspringens am Sonnabendabend, beendete das Springen auf Hengst Ludwig’s Lust vorzeitig. Die letzte Prüfung hatte es noch einmal in sich. Auf der Strecke blieb auch Liesa Behrens. Die Amazone des RV Sudweyhe sammelte auf Balesca 17 Strafpunkte und auf Betty Balou fünf. Sie konnte sich allerdings trösten, denn tags zuvor hatte sie auf Betty Balou die Steller-See-Tour, bestehend aus der Ein-Sterne-Punktespringprüfung der Klasse M mit Joker und der Ein-Sterne-Springprüfung der Klasse M mit Siegerrunde, für sich entschieden und dafür einen Goldbarren im Wert von rund 800 Euro gewonnen.

Dierks’ Top-Zeit

Unmöglich war der Parcours allerdings nicht zu bewältigen. Das zeigte Schlüsselburg als Erster. An dritter Stelle startend, gelang ihm und Co Pilot ein blitzsauberer Ritt: Bei 69.92 Sekunden stoppte die Uhr für das Duo, das alle elf Hindernisse, darunter mehrere Kombinationen, überwunden hatte. Beinahe wäre Schlüsselburg sogar noch auf seinem Schimmel Condino ins Stechen eingezogen, doch beim letzten Hindernis fiel eine Stange. „Das war ein bisschen ärgerlich“, sagte er. „Da war ich mit dem Kopf vielleicht schon im Stechen.“ Der Sieg auf Co Pilot war der beste Trost, den er sich vorstellen konnte. Zweimal fehlerfrei blieb nur Karl Brocks junior. Sowohl auf Quinturo (68.07 Sekunden) als auch auf Lissino (67.13) gab er sich keine Blöße. Die Schnellste des ersten Umlaufs war aber Irina Dierks: Die Reiterin des Reitvereins Heiligenrode und Wallach C-You flogen regelrecht durch den Parcours und stellten mit 65.91 Sekunden die Top-Zeit auf.

Das Stechen wurde nach nur vier fehlerfreien Ritten zu einer kleinen, aber sportlich höchst interessanten Runde, zumal Brocks junior auf einen Start mit Lissino verzichtete. Schlüsselburg machte den Anfang: Er und Co Pilot legten 38.32 Sekunden vor. Dierks folgte, doch für sie platzte der Traum vom Sieg am zweiten Hindernis, als eine Stange fiel und ihr vier Strafpunkte einbrachte. Alle Blicke richteten sich nun auf Brocks und Quinturo. Auch sie blieben fehlerfrei, doch die Anzeigetafel zeigte am Ende 39.74 Sekunden für den Waltroper. Etwas mehr als eine Sekunde Vorsprung und damit der Heimsieg für Schlüsselburg.

„Das i-Tüpfelchen auf einem tollen Turnierwochenende“, meinte Lutz Vincke, der sich über drei Tage tollen Reitsport freute: „Es ist wirklich alles spitzenmäßig gelaufen. Auch die Reiter waren sehr zufrieden.“ Der Zuspruch der Sportler hänge natürlich auch mit den sehr guten Bedingungen vor Ort zusammen: „So etwas findet man nicht überall“, sagte Vincke und blickte über den Ebbe-Flut-Platz, der durch automatische Wasserzufuhr oder Abpumpen einen dauerhaft perfekten Bodenbelag sicherstellte. Selbst der Platzregen am Sonnabend konnte ihm nichts anhaben.

Und Lokalmatador Schlüsselburg? Er gönnte nach dem tollen Abschluss erst einmal Co Pilot die verdiente Pause. Für ihn selbst stand dagegen noch Arbeit an: „Wir müssen ja auch noch abbauen“, grinste er etwas gequält. Vor dieser Arbeit konnte sich auch der Champion nicht drücken.