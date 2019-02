Marc Kosten punktete sowohl im Doppel als auch im Einzel für den SC Weyhe. (UDO MEISSNER)

Ein besseres Ende hätte sich der SC Weyhe in der ersten Saison nach dem Verbandsliga-Aufstieg wahrlich nicht vorstellen können. „Wir sind alle noch geflasht von dem Ergebnis“, sagte Mannschaftssprecher Lothar Kattner nach dem 7:1-Erfolg über die SG Aumund-Vegesack 2. Doch nicht nur das Resultat stimmte aus Sicht des SCW, sondern auch die Platzierung in der Abschlusstabelle: Als Dritter hatte er mit dem Abstieg nie etwas zu tun. „Darüber sind wir alle sehr glücklich. Für uns war es eine gute Saison“, zog Kattner ein rundum positives Fazit.

Mit einem Kantersieg zum Abschluss hatten die Weyher wahrlich nicht gerechnet, schließlich hatten die Gäste am Vortag noch den Aufsteiger Arbergen-Mahndorf mit 5:3 bezwungen – und damit genau den Kontrahenten, bei dem der SCW selbst wenige Tage zuvor noch eine 2:6-Niederlage kassiert hatte. „Heimspiele sind aber immer etwas anderes“, stufte Kattner den Vorteil der eigenen Halle als besonders groß ein. Die Zahlen stützen seine Aussage, war der Sieg über Aumund-Vegesack doch der vierte Heimerfolg in sechs Partien.

Trotzdem hatten die Weyher gehörigen Respekt vor der SG – und das nicht zu Unrecht: Nach der Doppelniederlage von Kai Müscher und Lothar Kattner zeichnete sich ein schwieriger Weg zum fünften Saisonsieg ab. Doch von da an lief es für die Gastgeber wie am Schnürchen: Claudia Bekedorf und Maxi Landowski feierten einen überraschenden Erfolg im Damendoppel und Meik Evers und Marc Kosten „fanden endlich zur alten Stärke zurück“, wie Kattner mit Blick auf den Sieg im anderen Herrendoppel feststellte. „Mit einer 2:1-Führung nach den Doppeln hatten wir überhaupt nicht gerechnet“, gab der Mannschaftssprecher zu.

Der Grundstein für den Sieg war damit gelegt, zumal in der Folge auf die Herreneinzel der Weyher erneut Verlass war: Meik Evers in drei Sätzen sowie Marc Kosten und Lothar Kattner jeweils in zwei Durchgängen zeigten, dass sie zum Besten gehören, was die Verbandsliga zu bieten hat. Alle schlossen die Saison mit einer positiven Bilanz ab. Eine ganz starke Leistung zeigte auch Maxi Landowski, die der deutlich höher eingestuften Manuela Saevecke prompt den ersten Satz abnahm und auch dranblieb, sie im zweiten Durchgang den Ausgleich hinnehmen musste. Sie belohnte sich am Ende mit dem 21:17 im dritten Satz und dem Gesamtsieg. Für sie war es der erste Einzelerfolg in der ersten Weyher Mannschaft. „Maxi hat eine super Leistung gezeigt. Sie hat sich in den letzten Monaten richtig gut entwickelt“, freute sich Kattner. Kai Müschers und Claudia Bekedorfs Sieg im Mixed über den Doppelspezialisten Lars Lisson und seine 16-jährige Partnerin Christin Müller rundete den perfekten Saisonabschluss des SCW ab.

„Nach diesem Abschluss sind natürlich alle zufrieden. Es ist toll, dass wir Platz geschafft haben und dass wir alle verletzungsfrei geblieben sind“, blickte Kattner auf eine rundum gelungene Verbandsliga-Saison ohne jegliche Abstiegssorgen zurück. Mit Blick auf die neue Spielzeit schießen die Erwartungen dennoch nicht in den Himmel: „Wir wissen das schon ganz gut einzuordnen. Von oben kommen zwei starke Mannschaften runter. Die Teams, die in der Liga bleiben, sind allesamt stark. Gerade die Reservemannschaften können auch mal Unterstützung von oben bekommen. Die nächste Saison könnte noch schwerer werden als diese“, macht Kattner deutlich. „Aber das war genau das, was wir auch gewollt haben und die Herausforderung, die wir suchen“, schreckt ihn und seine Mitstreiter die Aussicht auf eine noch stärkere Konkurrenz nicht.

Schließlich wissen die Weyher auch, was sie können. In den Herreneinzeln sind sie stark besetzt und haben dort ihre Punktgaranten. „Jetzt werden wir im Sommer verstärkt daran arbeiten, dass wir auch in den Doppeln noch eine bessere Quote erreichen“, kündigte Kattner an. Personell ist der SCW besonders bei den Herren gut aufgestellt mit Meik Evers, Marc Kosten, Lothar Kattner, Kai Müscher, der allerdings beruflich nicht immer Zeit hat, Sven Tönnies sowie in der Hinterhand Janis Ketz. „Bei den Damen sind wir nach wie vor auf der Suche nach Verstärkung“, hofft Kattner darauf, noch weitere personelle Alternativen zu finden, wobei in dieser Hinsicht mit Maxi Landowski schon ein erster Schritt erfolgt ist.