Steffen Quast ist ein echter Kämpfer. Im Alter von 15 Jahren verlor er innerhalb kürzester Zeit seine Eltern und musste von da an gemeinsam mit seinem Bruder Kai-Uwe, der zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt war, auf eigenen Beinen stehen. „Ich musste schnell erwachsen werden und war den anderen dementsprechend einen Schritt voraus“, sagt der Kapitän des Fußball-Kreisligisten TSV Okel.

Verantwortung übernehmen, vorangehen – Eigenschaften, die sich der 25-Jährige über die Jahre angeeignet hat und diese sowohl privat als auch auf dem Sportplatz nun auslebt. „Ich bin schnell gereift. Schon in der Jugend gehörte ich zu denen, die das Zepter in die Hand nahmen“, sagt der TSV-Kapitän, der beim TSV Barrien in der G-Jugend zum ersten Mal mit dem Leder in Berührung kam. Ein Jahr später folgte der kurzzeitige Wechsel zum TSV Okel. Nebenbei kickte Quast noch bei der Kreisauswahl und lernte dort seinen jetzigen Trainer Lutz Schröder kennen, der ab diesem Zeitpunkt zu einem ständigen Begleiter des jungen Quast wurde. „Lutz fragte mich damals, ob ich nicht zum TuS Sudweyhe wechseln möchte. Daraufhin habe ich natürlich ja gesagt“, erzählt der 25-Jährige.

Sechs Jahre spielte Quast für den TuS, war zwischenzeitlich Kapitän in der B-Jugend und feierte mit Sudweyhe auch einige Erfolge, unter anderem einmal das Double und den Aufstieg in die Landesliga. „Das war schon ziemlich cool. Wir waren eine gute Truppe und die Mannschaft hatte einen tollen Zusammenhalt“, erinnert sich Quast. Tief im Innern schlug sein Herz jedoch für einen anderen Verein: den TSV Okel. „Für mich war klar, dass ich irgendwann wieder zurück nach Okel gehe“, erzählt er. 2013 schloss er sich wieder seinem TSV an und feierte sofort im ersten Jahr mit seiner Mannschaft als Zweiter der 1. Kreisklasse Diepholz den direkten Aufstieg in die Kreisliga.

Eine enge Bindung

Seit knapp sechs Jahren spielen Kai-Uwe und Steffen Quast für den TSV und bilden sowohl privat als auch sportlich ein starkes Duo. „Wir haben eine sehr enge Bindung, die für andere Geschwister vielleicht nicht so üblich ist. Deswegen ergänzen wir uns auf dem Platz auch so gut“, berichtet Steffen, der nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer aktiv ist. Momentan leitet er die Geschicke der zweiten Mannschaft der C-Junioren des TuS Sudweyhe. Eine Tätigkeit, die er seinem jetzigen Trainer zu verdanken hat. „Lutz hat mich dazu gebracht. Zwischen uns beiden besteht eine besondere Bindung“, betont er. Auch wenn alles ziemlich zeitintensiv ist, bekommt der 25-Jährige zusätzlich zu seinem Beruf alles unter einen Hut. „Nach der Arbeit stehe ich eigentlich immer auf dem Platz. Entweder als Trainer oder als Spieler und am Wochenende ist es nicht anders. Aber es macht mir Spaß und ich mache es auch gerne. Außerdem habe ich eine sehr tolerante Freundin, die selbst Fußball spielt und ganz gut damit klar kommt“, sagt er und schmunzelt.

In der Vergangenheit standen Schröder und Quast privat in ständigem Kontakt. Aus sportlicher Sicht folgte im vergangenen Sommer wieder die Zusammenführung, als Schröder das Traineramt bei den Okelern übernahm. Daran war der 25-jährige Produktmanager nicht ganz unschuldig. „Als wir auf der Suche waren, habe ich den Verantwortlichen Lutz als Trainer vorgeschlagen. Dann ging das alles ziemlich fix.“

Diese Entscheidung hat sich für Okel bisher ausgezahlt. Die Fußballer des TSV stehen derzeit auf Rang zwei und haben gute Chancen, in die Bezirksliga aufzusteigen. Ein Lauf, mit dem der TSV-Kapitän zu Beginn der Saison gar nicht gerechnet hatte: „Unser Ziel war es, zwischen Platz acht und fünf zu landen. Wir wussten, dass wir eine super Mannschaft haben. Dass wir jetzt aber auf Rang zwei stehen, hätte ich so nicht erwartet“, sagt Quast, der unter anderem die Fans als wichtigen Faktor für den Erfolg der Okeler nennt. „Unsere Spiele sind immer gut besucht, sogar auswärts haben wir teilweise mehr Anhänger dabei als die Heimmannschaft. Sie unterstützen uns da wirklich richtig gut.“ Aber auch der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft spielt eine große Rolle. „Viele spielen schon jahrelang zusammen und kennen sich ewig. Bei uns herrscht eine tolle Stimmung. Wir sind schon ein super Haufen“, sagt er.

Ein Aufstieg wäre aus Sicht von Quast zwar schön, „doch wir müssen nicht um jeden Preis hoch. Wir machen uns keinen Druck und sehen am Ende dann, wohin es geht“, bleibt der selbstbewusste Steffen Quast in dieser Hinsicht doch bescheiden.