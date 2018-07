Friedhelm Famulla trainiert den TSV Weyhe-Lahausen in der kommenden Saison. „Mit ihm haben wir genau den richtigen Mann gefunden“, freut sich Jens Lohmann, Koordinator der ersten Herrenmannschaft. (Janina Rahn)

Weyhe-Lahausen. Dritter, Fünfter, Sechster – ausgerechnet in ihrer letzten Saison als Trainerduo haben Thorsten Eppler und Eckhart Zunft beim Fußball-Kreisligisten TSV Weyhe-Lahausen ihre schwächste Platzierung belegt. Dabei waren die Erwartungen dieses Mal besonders hoch. Doch der Pokalsieg stimmte versöhnlich – und zugleich zuversichtlich für die neue Saison.

Besonders aufgrund der hohen Zahl an Neuzugängen – insgesamt zwölf Spieler verstärkten den TSV – entwickelte sich vor der Spielzeit eine gewisse Erwartungshaltung in den eigenen Reihen: Womöglich könnte es für den Aufstieg reichen. „Unser Anspruch war es, oben mitzuspielen“, wiederholt Eppler die Vorgabe, mit der er und Zunft vor drei Jahren das Traineramt übernommen hatten. Nur dieses Mal schien das Ziel greifbar, schließlich bestand der Kader der Lahauser aus 31 Spielern. Doch rasch erkannten Trainerteam und Spieler: So einfach wird das nicht mit dem Aufstieg in die Bezirksliga.

Gleich Punkte liegen gelassen

„Wir haben von Beginn an Punkte liegen gelassen. Es war zwar kein Fehlstart, aber wir haben schnell gemerkt, dass uns diese dann fehlen“, fasst Eppler die Gemütslage der ersten Wochen zusammen. Als dann sein Team auch noch gegen den SV Mörsen-Scharrendorf mit 1:7 am elften Spieltag unterging, war klar: Die Ziele müssen korrigiert werden. „Das war der absolute Tiefpunkt. Es ergab keinen Sinn, die Jungs auf den Aufstieg einzuschwören.“ So sprachen die Trainer den fünften oder sechsten Tabellenplatz als neues Ziel für die Saison aus.

Die Gründe für den überschaubaren Erfolg waren schnell gefunden. Zwar umfasste der Lahauser Kader 31 Spieler, doch die personellen Probleme führten schnell zu einem Engpass. „Uns fehlten zahlreiche Leistungsträger. Ohne die rund 30 Spieler wären wir nie durch die Saison gekommen, weil wir sehr viele Langzeitverletzte hatten.“ So fehlte es Lahausen nicht nur an etwaigen Stammkräften, sondern auch an Stabilität – für die Integration der Neuen fatal. „Wir hatten keine feste Stammelf. Erst am 26. und 27. Spieltag liefen dieselben Spieler auf“, schildert Eppler.

Mut machte den Lahausern, dass es im Gegensatz zur Liga im Kreispokal sehr erfolgreich lief. „Wir wollten uns dann, nachdem wir unsere Ziele nach unten korrigiert hatten, voll auf den Pokal fokussieren“, sagt Eppler. Er fürchtete zunächst ein Motivationsloch und Abgänge im Winter. Doch beides blieb aus. „Wir haben zur Rückrunde keinen Spieler verloren, was uns zeigt, dass es menschlich wirklich passt. Und ich muss die Jungs wirklich loben, dass sie den Fokus so stark auf den Pokal gelegt haben.“ Zwar hoffte das Trainergespann mit einer guten Vorbereitung auf einen besseren Liga-Start in den zweiten Teil der Saison, doch die Spiele gegen den SV Bruchhausen-Vilsen und den TuS Lemförde gingen bereits verloren. „Unter diesen Umständen war nicht mehr als Platz fünf oder sechs möglich“, gesteht Eppler.

Ganz anders trat der TSV dagegen im Kreispokal auf. „Da haben wir unsere mannschaftliche Geschlossenheit und den Siegeswillen gezeigt“, freut sich der scheidende Übungsleiter, der dank des Pokalsieges versöhnlich zurücktritt. „Seit der Winterpause haben die Jungs Charakter bewiesen. Es hat sich ein starker Zusammenhalt gebildet und dann ist es wirklich schön, mit so einem Erfolg aufzuhören“, sagt Eppler über die letzten Monate seiner Amtszeit.

Famulla als Respektsperson

Denn er und Eckhart Zunft übergeben ihre Verantwortung wegen gesundheitlicher Probleme und beruflicher Verpflichtungen an den Ex-Mörsener Friedhelm Famulla. So bleibt ihnen erst einmal nur die Zuschauerrolle, wenn es für den TSV in der anstehenden Saison in Kreisliga und Bezirkspokal weitergeht. Mit Blick auf die kommenden Monate ist Eppler durchaus zuversichtlich: „Der Pokalsieg hat gezeigt, dass wir auch die guten Mannschaften wie Mörsen und Sudweyhe schlagen können. Das gibt den Jungs einen unheimlichen Schub“, weiß der erfahrene Trainer.

Gerüstet sieht den TSV auch Jens Lohmann, der als Koordinator der ersten Herrenmannschaft im Hintergrund viel Arbeit investiert hat, um den Kader zusammenzuhalten und ihm mit Famulla einen neuen Trainer an die Seite zu stellen. „Mit Famu haben wir genau den richtigen Mann gefunden. Er hat richtig Bock auf Lahausen. Wir wollten einen arrivierten Trainer haben, jemanden, der eine gute Reputation mitbringt. Die Mannschaft braucht ein bisschen Führung und eine Respektsperson an der Seitenlinie.“ Kurz vor dem Punktspielstart dürfte sich Lohmann bestätigt fühlen: Der TSV ist in guter Frühform, hat unter anderem den Sündermann-Cup in Bramstedt gewonnen und dort auf dem Weg ins Finale den Bezirksligisten SC Twistringen bezwungen.

Dazu haben die Neuzugänge wie Malek Houssein und Rückkehrer Jonas Heusmann bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Der Kader ist zwar kleiner als im Vorjahr, wirkt qualitativ aber keinesfalls schlechter. „Wir haben die Spieler gehalten, die wir unbedingt halten wollten. Damit haben wir ein gutes Gerüst. Das Gute darüber hinaus ist, dass wir auch eine sehr gute A-Jugend im JFV Weyhe-Stuhr haben“, sieht Lohmann den TSV auch für die Zukunft sehr gut gerüstet.

Wachsen damit wieder die Aufstiegsambitionen in Lahausen? „Ich weiß, dass wir auf den Zetteln vieler Vereine einer der Topfavoriten sind“, ist sich Lohmann bewusst. Er selbst nimmt mit Blick auf die neue Saison das Wort Aufstieg nicht in den Mund. „Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben“, gibt er vor. Mit dieser Mannschaft müsse man sich allerdings auch nicht mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld zufriedengeben.

Starke Konkurrenten

Die Erfahrungen der vergangenen Saison haben jedoch gezeigt, wie schnell Verletzungen Pläne durchkreuzen können. Außerdem gebe es noch starke Konkurrenten wie den SV Jura Eydelstedt oder den TuS Wagenfeld. Wenn der Großteil des Kaders und vor allem die Schlüsselspieler gesund bleiben, „dann haben wir gute Chancen, ganz lange zu dem Kreis der Mannschaften zu gehören, die oben mitmischen.“

Dabei helfen soll auch der Pokalsieg, denn der wirkt laut Lohmann noch bis heute nach: „Der Sieg war für uns wie ein Befreiungsschlag. Mit ihm haben wir uns für den ganzen Einsatz der vergangenen Jahre belohnt. Die Mannschaft ist noch einmal enger zusammengerückt. Diese mannschaftliche Geschlossenheit und dieser Teamspirit sind jetzt immer noch zu spüren. Das wollen wir uns für die neue Saison bewahren.“