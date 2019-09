Eine erfolgreiche Zukunft im Blick hat Max Brückner. Das Golftalent trumpfte zuletzt groß auf. (Mentrup)

Dreye. Er hat das Abitur in der Tasche. „Endlich“, lacht Max Brückner. Ob das der Grund dafür ist, dass ihm das Golfen in den vergangenen Wochen irgendwie leichter fiel, dass er lockerer und letztlich auch erfolgreicher auf dem Grün unterwegs war? „Eine Erleichterung ist das auf jeden Fall“, weiß der 18-Jährige aus Dreye, der den Schulstress hinter sich gelassen hat. Auch er hat gespürt: „Seit den letzten ein, zwei Monaten läuft es deutlich besser.“

Seine Saison war lange ein Auf und Ab. In den vergangenen Wochen aber überwogen die Höhen: Mit dem Club zur Vahr schaffte Brückner die Rückkehr in die 2. Bundesliga, und auch außerhalb des Teams lief es rund für ihn. Der siebte Platz bei den internationalen niederländischen Amateurmeisterschaften war bereits ein herausragendes Resultat, dem sogar ein noch besseres folgte: Brückner wurde Dritter bei den Deutschen Meisterschaften. Mit 274 Schlägen in vier Runden blieb er 14 unter Par – eindrucksvoll untermauerte das große Talent seine Ambitionen, auch im Herrenbereich durchzustarten. Brückners Traum vom Profi, er lebt nach wie vor.

Seit dem Abitur hat der Spitzenathlet des Golf-Verbandes Niedersachsen-Bremen mit dem Handicap von plus 4,3 mehr Zeit fürs Training. Jede Einheit ist wichtig für Brückner. Auf dem Weg zum Profi hat er zwar noch Zeit, das hat Bundestrainer Christoph Herrmann deutlich gemacht. Er sagt, man spiele das beste Golf mit Mitte bis Ende 20. Brückner dürften die besten Jahre also noch bevorstehen. „Trotzdem will ich mir nicht zu viel Zeit lassen und darauf hoffen, dass es nicht erst mit 28 etwas wird. Das soll schon in den nächsten Jahren klappen. Mit 24 will ich richtig gutes Golf spielen und weit oben stehen“, hat Brückner sein Ziel klar vor Augen. „Irgendwann muss ich sonst auch einen Plan B haben“, weiß er, dass er sich neu orientieren muss, wenn es mit der Golfkarriere nicht klappt. Doch erst einmal gilt sein voller Fokus Plan A. Der nächste Schritt ist, die guten Leistungen der vergangenen Wochen und Monate zu bestätigen, Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Das klingt übrigens einfacher, als es ist: „Auch die Turniere der Amateurtour sind sehr stark besetzt. Da muss man sich erst einmal behaupten“, weiß Brückner, wie viel Arbeit noch vor ihm liegt. Die Amateurtour sei eine perfekte Vorbereitung auf das, was ihn irgendwann auf der Tour der Profis erwartet, glaubt er. „Manche Turniere sind sogar noch hochwertiger besetzt. Da geht es um extrem viel Prestige. Außerdem kann ich viel Erfahrung sammeln.“ Kurzum: Rang sieben in den Niederlanden und der dritte Rang bei den Deutschen Meisterschaften direkt im ersten Herrenjahr sollen nur zwei weitere Schritte gewesen sein für den Spätberufenen, der erst mit zwölf Jahren mit dem Golfspielen begann. Doch es waren vielversprechende Schritte.

Gefreut habe er sich über diese Erfolge, verrät Brückner. Auch er darf Erfolge durchaus genießen. Trotzdem wahrt er gerade für sein Alter eine erstaunlich nüchterne Sicht auf seine Leistungen. „Luft nach oben habe ich auf jeden Fall noch“, sagt er. Nicht abheben, gute Leistungen bestätigen, immer weiter an sich arbeiten – in dieser Hinsicht wird er Profi-Ansprüchen auch in jungen Jahren bereits gerecht. Unterstützung erhält er von seiner Familie: „Wir machen Max keinen Zeitdruck“, sagt Mutter Sandra. Sie ist überzeugt: „Der Schritt zum Profi kommt irgendwann von selbst.“ Dass das Training und die Reisen zu den Turnieren kostenintensiv sind, nehmen die Brückners in Kauf. Einige Sponsoren hat Max bereits gewonnen. „Aber es sollen noch mehr werden. Gutes Golfspielen ist das beste Argument“, weiß er.

Um interessant für weitere Unterstützer zu werden, muss sich Brückner in den Vordergrund spielen. Diesem Ziel ordnet er die nahe Zukunft unter. Er werde noch kein Studium anfangen, sondern erst einmal überlegen, wohin es gehe. Und natürlich Golf spielen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht seiner Leidenschaft nachgeht. „Über Weihnachten lasse ich die Schläger mal liegen“, grinst er. Ansonsten ist alles sportlich durchgeplant. 30 bis 35 Stunden steht Brückner pro Woche auf dem Platz, dazu kommen Einheiten im Fitnessstudio, Physiotherapie-Termine und Mentalcoaching. Das ist das Pensum eines Profis. Er habe ein Team um sich, „das mich super unterstützt“, sagt Brückner. Sein Trainer Marcus Bruns, mit dem er seit mehreren Jahren zusammenarbeitet, ist Teil davon. „Max ist auf einem Niveau, auf dem wir an Details arbeiten“, sieht er gute Grundlagen bei seinem Schützling, mit dem er ständig in Kontakt ist, auch wenn er nicht bei allen Turnieren dabei sein kann. Auch er hat registriert, dass es zuletzt bergauf ging. „Max lernt schnell und ist ehrgeizig. Und er hat die nötige Unterstützung. Jetzt arbeiten wir daran, die Technik noch zu verfeinern und die Platztaktik zu verbessern.“ Ohnehin kommen nun wichtige Wochen. Im Herbst und Winter werden Grundlagen gelegt, um eine starke neue Saison zu spielen. Wenn im Frühjahr die hochkarätigen Turniere in Südeuropa oder auch Nordafrika locken, dann will Brückner voll da sein. Er will auf seinen tollen Sommer noch einen draufsetzen – nach der Hochschulreife nimmt er noch verstärkter die Profi-Reife in Angriff.