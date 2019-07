Die Naginata beherrscht Marcel Jakob (r.) perfekt: Beim Training mit Marius Knobloch schaut Trainer Rainer Grytt genau zu. (Janina Rahn)

Twistringen. Da sitzt Marcel Jacob – so aufrecht, dass sich seine gesamten zwei Meter und vier Zentimeter Körpergröße mehr als nur erahnen lassen. Ein Hüne von einem jungen Mann, ein personifizierter Fels in der Brandung. Seine Hände liegen gefaltet auf dem Tisch. Er strahlt die Gelassenheit eines ruhigen Riesen aus. Das war früher anders. „Da war ich ein richtiges Playstation-Kind. Ich hatte auf fast nichts Lust. Ich war einfach unausgeglichen“, erzählt er. Doch dann kam er ins Twistringer Budo-Shin-Dojo von Rainer Grytt. 2010 war das. „Das hat vieles verändert“, sagt Jacob. Als Sportler hat er sich in den neun Jahren extrem weiterentwickelt, ist sogar Jiu-Jitsu-Vize-Weltmeister im Kata. Doch die größte Entwicklung hat er wohl als Mensch gemacht.

Nun ist es auf den ersten Blick sicherlich nicht alltäglich, den Weg in Grytts Dojo zu finden, auch wenn dieser zum Beispiel von Orthopäden häufiger empfohlen wird. Auch Jacob probierte sich zunächst in den bekannteren Sportarten aus, suchte sein Glück beim Fußball, beim Handball und auch beim Basketball. „Aber das war irgendwie alles nichts für mich“, verrät er. Ihm war aber auch klar: „Irgendetwas musste ich tun.“ Also landete Jacob bei Grytt, einem Meister seines Fachs, der seinen Sport schon weltweit betrieben und bekannt gemacht hat.

Für die Kindergruppe war Jacob als Zehnjähriger bereits zu groß, also begann er direkt bei den Jugendlichen und Erwachsenen. „Ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Die meisten der Älteren haben schon sehr viel Erfahrung und konnten mir sehr gut weiterhelfen“, sagt Jacob heute. Damals war seine Gefühlswelt allerdings eine andere. Der Start war nicht leicht. Er musste sich erst einmal an die Gepflogenheiten des Dojos gewöhnen. „Alle werden erst einmal an den Sport herangeführt, indem man ihnen beibringt, die Regeln einzuhalten“, erklärt Grytt. Um es auf zwei Begriffe zu verkürzen: Er meint Dojo-Sitte und -Etikette. Respekt und Disziplin stehen ganz oben. Wer das Dojo, den Raum, in dem die Kampfkünste gelehrt werden, betritt, muss es angrüßen, wie es in der Fachsprache heißt. Widerrede? Tabu. Für einen wie Jacob, der sich mit Regeln und auch der starken Hierarchie schwer tat, war es nicht leicht, sich unterordnen zu müssen. „Es hat zwei, drei Jahre gedauert, bis man mit mir arbeiten konnte“, sagt er und blickt seinen Lehrmeister an. Der nickt zustimmend, weiß aber auch genau, dass sein Gegenüber kein Einzelfall ist. „Die einen brauchen mehr Führung, die anderen weniger“, hat ihn die Erfahrung gelehrt. Mit Blick auf Jacob fügt er an: „Wir mussten ihn eine Zeit lang hinbiegen.“

Dieser Prozess hat sich gelohnt. Aus dem unausgeglichenen Teenager ist ein selbstbewusster junger Mann geworden. „Ich habe mehr Selbstvertrauen und ein höheres Selbstwertgefühl“, sagt Jacob. Sein Ich von damals und sein Ich von heute seien kaum miteinander zu vergleichen. Er trägt mittlerweile einen braunen Gürtel – und damit auch mehr Verantwortung. Er kümmert sich um eine Gruppe von Kindern zwischen acht und elf Jahren im Dojo, hat dafür extra einen Übungsleiterschein gemacht. Jacob lernt nicht mehr nur, er lehrt auch. Grytt überrascht das nicht: „Man merkt irgendwann, wer das machen kann. Wenn man auf den Braungurt zugeht, erkennt man, wem man Verantwortung übertragen kann. Bei Marcel hat sich das früh abgezeichnet. Er hat bereits bei unseren Veranstaltungen wie dem Budo-Wochenende viele Aufgaben übernommen.“ In diesen Situationen hilft Jacob sicherlich auch seine Statur, denn die ist an sich schon Respekt einflößend, nicht nur wegen der Größe, sondern auch wegen des vom Training breiten Kreuzes.

Ganz geschmeidig

Und doch bewegt sich dieser große Mann geschmeidig über die Tatami, auf der Jacob und die anderen Schüler der Kampfkünste trainieren. Es scheint fast so, als gleite er über die Matten, mit denen das Dojo in der Sporthalle Am Mühlenacker ausgelegt ist, als er ein paar Techniken zeigt. Angriff, Verteidigung und Gegenangriff – all das kann er mit oder ohne Waffe vorführen. Die Bewegungsmuster sind bei der Kata vorgegeben, die Schläge werden natürlich gestoppt, bevor sie das Gegenüber treffen. Wer Jacob zusieht, der versteht, warum das, was er hier betreibt, Kampfkunst und nicht Kampfsport heißt. Dahinter steckt vor allem harte Arbeit und viel Fleiß. „Es gehört eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen dazu“, unterstreicht er. Diese Tugenden musste er in den vergangenen Jahren lernen und sie sich erarbeiten. Im Training wiederholt er die Abläufe, wieder und wieder und wieder. „Perfektion gibt es nicht – und sobald das Gefühl eintritt, sie erreicht zu haben, passieren Fehler“, lautet Grytts Credo. Es gibt also immer etwas zu verbessern. Auch für Jacob, der die Naginata bevorzugt, eine Waffe mit einem mehr als zwei Meter langen Holzgriff und einer Klinge an der Spitze. Mit ihr in den Händen gewinnt er noch ein paar zusätzliche Zentimeter. „Ich bin groß, also brauche ich auch eine Waffe, die groß ist und zu mir passt“, erklärt er. Seine Fähigkeiten mit der Naginata hat er in vielen Trainingsstunden verfeinert. Das hat ihn bis zum Vize-Weltmeistertitel im vergangenen Jahr geführt. Für Jacob ist das allerdings kein Grund, sich auszuruhen. Er hat neue Ziele ins Auge gefasst, die Weltmeisterschaft in Kroatien zum Beispiel.

Und dann ist da noch der schwarze Gürtel, den der Einzelhandelskaufmann anstrebt. Dann würde er endgültig zu einem Gesicht des Dojos aufsteigen, einen Meistergrad erlangen – verbunden mit der Pflicht, noch mehr Vorbild zu sein, als er es ohnehin bereits ist. Dafür legt Jacob Sonderschichten ein. Bis zum Jahresende könne sein Schüler die Prüfung schaffen, glaubt Grytt. „Ich hatte niemals damit gerechnet, dass ich so lange durchhalte und dem Sport treu bleibe“, sagt Jacob, der keinen Gedanken ans Aufhören verschwendet. „Ich bin noch lange nicht am Ende“, weiß er. Es liegt noch viel vor ihm. Den Weg wird der ruhige Riese beschreiten – mit seiner ihm ganz eigenen Gelassenheit.